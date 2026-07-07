Tener juegos físicos de PC no parece imposible: un youtuber convirtió su colección de Steam en CD’s

Dark Souls Remastered y Expedition 33 pasaron a ser juegos físicos funcionales gracias a este experimiento.

Un creador de contenido conocido como Alex White se embarcó en un proyecto lleno de nostalgia: hacer físicos sus juegos digitales de Steam y GOG totalmente funcionales.

El movimiento surge tras la polémica de Sony sobre el anunció del cese de la producción de ediciones físicas para sus juegos a apartir de 2028.

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Por lo que la curiosidad y el deseo de preservar sus títulos favoritos llevaron al youtuber a crear versiones físicas de su biblioteca digital, sin buscar promover la piratería o vender los CD’s.

Cómo creó las ediciones físicas de los juegos digitales de Steam

La clave del método reside en la selección de títulos sin protección DRM. GOG, la tienda digital, ofrece juegos que pueden descargarse y copiarse libremente, sin las limitaciones que impone el DRM (un sistema de gestión de derechos digitales que restringe el uso de los archivos).

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Alex White convirtió su biblioteca digital de Steam y GOG en ediciones físicas funcionales para preservar sus juegos de PC. (@SoyAlexWhite)

Así, White descarga los instaladores de sus juegos adquiridos legalmente en GOG y, en algunos casos, recurre a versiones de Steam que carecen de DRM.

Para convertir estos archivos en discos físicos, el proceso comienza por montar la imagen ISO del juego en un disco óptico. White utiliza una impresora especializada para grabar directamente la carátula en el propio disco, logrando una apariencia profesional.

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Cada Blu-ray le cuesta aproximadamente 2 euros por unidad, y emplea papel fotográfico glossy fino de 120 gramos para la impresión de las portadas. Las cajas plásticas, similares a las de antaño, se pueden conseguir fácilmente a través de tiendas en línea como Amazon.

El resultado son ediciones físicas que no solo imitan el aspecto de los juegos originales de PC, sino que además funcionan. Al insertar uno de estos discos en un lector, el instalador se ejecuta y permite disfrutar el juego en el ordenador, como sucedería con cualquier título físico comercial.

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Alex White también utiliza versiones de Steam sin DRM para grabar discos físicos que pueden instalarse en cualquier ordenador.

Además de grabar el juego y el instalador, White añade un toque personal a cada edición: incluye una captura de pantalla de su perfil de Steam, mostrando el nombre del juego y las horas jugadas. Este detalle, que denomina Ownership, sirve como una especie de firma digital, certificando que el juego realmente formó parte de su colección digital original.

La técnica no se limita a títulos sencillos. En el caso de juegos extensos como Expedition 33, un JRPG que requiere más de un disco, White diseña cajas dobles que permiten almacenar todos los archivos necesarios. El resultado es una edición física con dos discos, simulando la experiencia de los grandes lanzamientos de antaño.

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“Todo lo que pasó con PlayStation, pues me ha generado esa necesidad de ahora decir: ‘Venga, va, voy a convertir mi biblioteca digital de Steam en física’”, comentó el youtuber en su cuenta de X.

White subraya que, aunque los servidores de Steam o cualquier otra tienda cierren en el futuro, sus discos seguirán siendo funcionales, permitiendo instalar y jugar los títulos sin depender de servicios externos. Aunque reiteró que todo este proyecto es solamente para generar contenido y algo personal, sin buscar promover la piratería o comercializar la idea.

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La iniciativa de Alex White surgió tras la polémica por el cese de la producción de ediciones físicas de juegos anunciado por Sony. (REUTERS/Claudia Greco/File Photo)

Jugadores se revelan contra Sony por el fin de las ediciones físicas

Más de 70.000 jugadores firmaron una petición en Change.org para qu Sony mantenga los discos físicos en PlayStation, tras el anuncio de que a partir de enero de 2028 todos los lanzamientos serán solo digitales, ya sea en la PlayStation Store o mediante códigos en tiendas físicas.

La campaña, liderada por Jade Pearce y PNP Games Inc., denuncia que el formato digital limita la propiedad real del juego y elimina empleos vinculados a la distribución física. Los firmantes recuerdan que en 2013 Sony prometió permitir prestar y conservar juegos, mientras ahora decide eliminar esa opción.

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La petición sostiene que un disco puede prestarse, venderse y coleccionarse, a diferencia de una licencia digital que puede ser revocada. La decisión de Sony llegó poco después de la confirmación de que Grand Theft Auto VI solo saldrá en digital, lo que podría marcar el rumbo de toda la industria.