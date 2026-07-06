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Steam ofrece gratis un título inspirado en Metroid y Ninja Gaiden: así lo puedes añadir a tu PC

La promoción permite sumar el juego a la biblioteca sin pagar y conservarlo de forma permanente, impulsada por el anuncio de Gravity Circuit 2

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Steam regala Gravity Circuit y activa una ventana gratis hasta el 14 de junio
Steam regala Gravity Circuit y activa una ventana gratis hasta el 14 de junio

Steam sorprende a los aficionados de la acción y las plataformas 2D con la oferta gratuita de Gravity Circuit, un homenaje a clásicos como Metroid y Ninja Gaiden. El lanzamiento de la secuela ha impulsado a los desarrolladores a regalar la primera entrega, permitiendo que cualquier usuario la añada a su biblioteca sin costo hasta el 14 de junio.

Esta promoción no solo revive la nostalgia de los juegos de la era de los 16 bits, también representa una oportunidad para descubrir propuestas independientes con gran potencial.

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El fenómeno importa hoy porque las promociones gratuitas en Steam se han convertido en una de las estrategias favoritas de las editoras para fidelizar jugadores y dar visibilidad a títulos que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos. Este modelo de distribución digital redefine el acceso a nuevos contenidos y amplía el catálogo personal de los usuarios de forma sencilla y legal.

Gravity Circuit es el juego que regala Epic Games Store.
Gravity Circuit es el juego que regala Epic Games Store.

Cuál es el juego que está regalando Steam

Gravity Circuit, desarrollado por Domesticated Ant Games y publicado por Dear Villagers y PID Games, transporta a los jugadores a un mundo futurista habitado por robots. En la piel de Kai, un guerrero solitario con el poder del Circuito Gravitacional, la misión consiste en detener al resurgente Ejército Vírico y salvar la civilización.

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Inspirado en los títulos de acción y plataformas de los 80 y 90, Gravity Circuit destaca por sus combates ágiles, controles precisos y una estética pixel art que evoca la época dorada de los videojuegos.

El juego ofrece 12 niveles repletos de desafíos, secretos por descubrir, rescate de civiles y la posibilidad de desbloquear niveles ocultos. Los jugadores pueden ejecutar combos, superar obstáculos y enfrentarse a enemigos variados, disfrutando de una experiencia que combina nostalgia y frescura.

¿Por qué está gratis en Steam?

Basta con iniciar sesión, buscar el juego y pulsar “Obtener” durante el periodo de la oferta, para dejarlo vinculado a la cuenta e instalarlo más adelante, incluso cuando la promoción ya haya finalizado - VALVE
Basta con iniciar sesión, buscar el juego y pulsar “Obtener” durante el periodo de la oferta, para dejarlo vinculado a la cuenta e instalarlo más adelante, incluso cuando la promoción ya haya finalizado - VALVE

El anuncio de Gravity Circuit 2, previsto para 2027 en PS5, Nintendo Switch y PC, ha motivado a los desarrolladores a lanzar la primera entrega sin costo durante un tiempo limitado. La promoción estará activa hasta el 14 de junio y el juego es compatible, además, con Steam Deck, la consola portátil de Valve.

Cómo añadir Gravity Circuit gratis a tu biblioteca

El proceso para reclamar el juego es sencillo y rápido:

  1. Accede a tu cuenta de Steam: Desde la aplicación de escritorio o la web oficial (store.steampowered.com).
  2. Busca Gravity Circuit: Utiliza la barra de búsqueda o revisa la sección de promociones y juegos gratuitos.
  3. Haz clic en “Obtener” o “Añadir a la biblioteca”: Mientras el precio aparezca en 0,00, el juego quedará vinculado a tu cuenta.
  4. Confirma la adquisición: Gravity Circuit se almacenará de forma permanente en tu biblioteca y podrás instalarlo en cualquier momento, incluso después de que termine la promoción.

Ventajas de las promociones digitales

El auge de juegos gratuitos en Steam refleja el cambio de paradigma en el consumo de videojuegos. Las plataformas digitales han eliminado las barreras físicas y permiten a estudios independientes llegar a audiencias globales. Los usuarios pueden experimentar títulos nuevos gratuitamente y ampliar su catálogo personal con solo unos clics.

Al mismo tiempo, es importante recordar que al adquirir juegos digitales, los usuarios obtienen licencias de uso, no propiedad total. Cambios en las políticas de la plataforma o restricciones en la cuenta pueden afectar el acceso a la biblioteca. No existe opción de reventa y la preservación de los juegos depende de la infraestructura de cada tienda.

Ofrecer juegos gratis es una estrategia que beneficia tanto a jugadores como a desarrolladores. Los estudios emergentes ganan visibilidad y retroalimentación, mientras que los usuarios disfrutan de propuestas novedosas y se mantienen al tanto de las tendencias del sector. Gravity Circuit es un ejemplo de cómo la combinación de nostalgia, jugabilidad pulida y acceso gratuito puede crear un fenómeno en la comunidad gamer.

Aprovechar promociones como la de Gravity Circuit permite revivir el espíritu de los clásicos y descubrir nuevas experiencias sin coste. Steam continúa consolidándose como una plataforma clave para el acceso legal y sencillo a videojuegos de calidad, impulsando la diversidad y la creatividad en la industria.

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