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PlayStation cierra cuentas: aún si tienes juegos puedes perder todo si no sigues estas condiciones

Un usuario puede perder su biblioteca digital de PS3, PS4 y PS5, aunque no funciona igual en todos los países

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PlayStation puede eliminar una cuenta de PSN y todos los juegos digitales si el usuario no inicia sesión durante 36 meses.(REUTERS/Claudia Greco/File Photo)
PlayStation puede eliminar una cuenta de PSN y todos los juegos digitales si el usuario no inicia sesión durante 36 meses.(REUTERS/Claudia Greco/File Photo)

En medio de la decisión de PlayStation de acabar con la producción de juegos físicos en 2028, se hizo viral las condiciones que deben cumplir los usuarios para no perder su cuenta, teniendo en cuenta que Sony podría eliminarla con todos los juegos digitales comprados.

El punto más destacado de la revisión de los términos y condiciones aceptados, es que no basta con cuidar la seguridad de la cuenta o respetar el código de conducta para conservar los juegos adquiridos, sino que no iniciar sesión durante un período determinado podría generar que la cuenta desaparezca.

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Las condiciones para que PlayStation elimine una cuenta y todos los juegos digitales

Según los Términos y Condiciones de PlayStation Network (PSN), cualquier usuario está obligado a iniciar sesión al menos una vez cada 36 meses (tres años). Si una cuenta permanece inactiva durante ese lapso, la compañía japonesa queda habilitada para eliminar el perfil y todo el contenido digital asociado a él: desde los juegos de PS3, PS4 y PS5, hasta cualquier otro producto digital adquirido.

Sony debe enviar un correo electrónico antes de borrar la cuenta de PlayStation y otorga seis meses extra para evitar la eliminación.(REUTERS/Issei Kato/File Photo)
Sony debe enviar un correo electrónico antes de borrar la cuenta de PlayStation y otorga seis meses extra para evitar la eliminación.(REUTERS/Issei Kato/File Photo)

Esta disposición está detallada en el artículo 21.1 del documento legal, que especifica la posibilidad de un cierre irreversible tras tres años de inactividad. El proceso, sin embargo, contempla una notificación previa: Sony enviará un correo electrónico a la dirección asociada a la cuenta para advertir sobre la inminente eliminación. Luego de ese aviso, el usuario dispondrá de un plazo adicional de seis meses para iniciar sesión y evitar el cierre definitivo.

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Esto significa que, en la práctica, un usuario puede perder toda su biblioteca digital de PlayStation si no accede a su cuenta durante un período total de 42 meses (36 meses de inactividad más seis meses tras la notificación).

El cierre implica la pérdida total de acceso a los servicios en línea y a los productos digitales, y el proceso es irreversible según el propio texto legal de la empresa.

Joven de espaldas jugando con un mando de PlayStation 5 en su sala. La consola PlayStation 5 está junto a un televisor que muestra el logo de PlayStation.
La eliminación de la cuenta de PlayStation implica la pérdida total de acceso a los servicios en línea y a los productos digitales comprados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de perder una cuenta de PlayStation y todos los juegos digitales comprados surge si el usuario permanece inactivo durante 36 meses seguidos. Sony notifica por correo electrónico antes de proceder, otorgando seis meses extra para iniciar sesión y así evitar la eliminación definitiva.

Si el usuario no toma ninguna medida en ese plazo, la cuenta y sus compras desaparecen para siempre. Esta condición se ha vuelto especialmente relevante ante la inminente desaparición de los juegos físicos, ya que en el futuro toda la propiedad digital dependerá de la cuenta activa.

Cuáles son los límites de esta eliminación de la cuenta de PlayStation

No todos los usuarios de PlayStation están sujetos a esta cláusula de la misma forma. El texto actualizado de los términos y condiciones en abril de 2026 confirma que la regla existe desde la versión 10 del documento, implementada en diciembre de 2019.

La regla de PlayStation sobre cuentas inactivas rige en el Reino Unido y varios países europeos, pero no se aplica en Estados Unidos y México. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
La regla de PlayStation sobre cuentas inactivas rige en el Reino Unido y varios países europeos, pero no se aplica en Estados Unidos y México. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Antes, en la versión de octubre de 2017, el plazo de inactividad era de solo 24 meses, pero posteriormente se extendió a 36 meses y se aclaró que la norma solo se aplica donde la legislación local lo permita.

Esto significa que, aunque la regla está vigente en el Reino Unido y varios países europeos, no se aplica en Estados Unidos, México y otros territorios donde las leyes de protección al consumidor o especificidades locales excluyen este tipo de cierres automáticos. No obstante, la posibilidad de que la empresa expanda la política a nuevas regiones preocupa a la comunidad internacional.

El descubrimiento de esta cláusula por parte de la comunidad fue motivado por el debate que generó el fin de los juegos en disco. Muchos jugadores, que antes pasaban por alto los términos legales, han comenzado a revisar los documentos oficiales y a cuestionar la seguridad de sus compras digitales en el largo plazo.

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