Borrar el historial no protege nunca el celular si no añades este cambio: contraseñas y PIN para cambiar

La limpieza digital no basta, cambiar contraseñas y permisos es la clave de seguridad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza digital se asocia habitualmente con liberar espacio y mejorar el rendimiento del celular, pero dejar de lado la actualización de contraseñas y la revisión de configuraciones deja expuestos los datos personales y financieros. Aunque la mayoría de los usuarios borra el historial de navegación o elimina archivos innecesarios, las prácticas de seguridad digital profunda siguen siendo una asignatura pendiente y crítica en la era de la conectividad permanente.

Hoy, el teléfono móvil concentra información sensible de trabajo, banca y vida personal. El aumento de fraudes, filtraciones y hackeos demuestra que los hábitos de limpieza superficial no bastan para proteger las cuentas ni garantizar la privacidad. Cambiar contraseñas y PIN, revisar permisos y asegurar copias de respaldo se vuelve indispensable para evitar accesos no autorizados o la pérdida de datos.

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La limpieza superficial no frena phishing ni suplantaciones, y tampoco reduce el riesgo de cuentas antiguas comprometidas, por lo que se recomienda actualizar PIN y contraseñas, retirar tarjetas guardadas y revisar qué permisos conservan las apps - (Foto: Google)

¿Qué hacen realmente los usuarios en su “limpieza digital”?

Según una encuesta reciente de la compañía de ciberseguridad, Kaspersky, el 85% de los usuarios en América Latina elimina aplicaciones que no usa y borra archivos innecesarios; el 75% organiza correos y fotos, y casi 8 de cada 10 borra su historial de navegación. Sin embargo, solo el 36% cambia sus contraseñas de forma regular y un 33% realiza copias de seguridad periódicas.

La diferencia evidencia que la mayoría entiende la limpieza digital solo como un mantenimiento visual, pero no como una medida de seguridad para blindar el acceso al dispositivo o evitar que terceras personas exploten vulnerabilidades.

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¿Por qué borrar el historial no es suficiente?

Eliminar el historial de navegación, la caché o archivos duplicados libera almacenamiento y mejora el rendimiento, pero no elimina riesgos clave:

Las contraseñas débiles o reutilizadas siguen siendo una puerta de entrada para ciberdelincuentes, incluso si el dispositivo está “limpio” de archivos.

Cuentas antiguas con credenciales obsoletas pueden ser hackeadas y servir de acceso a datos sensibles.

Métodos de pago guardados y permisos excesivos en aplicaciones pueden ser utilizados en fraudes si el dispositivo cae en manos equivocadas o es infectado por malware.

La limpieza superficial no protege ante ataques de phishing, suplantación de identidad o robo de cuentas bancarias.

Acciones clave para una higiene digital completa

Cambiar contraseñas y códigos, eliminar perfiles en desuso, revocar permisos de ubicación o cámara, activar copias de seguridad y mantener sistema y aplicaciones al día reduce vulnerabilidades y previene accesos no autorizados a información sensible - (Foto: Google)

Los expertos subrayan que es fundamental incluir estas acciones en la rutina digital:

Actualizar contraseñas y PIN: Cambia regularmente las contraseñas de acceso al teléfono, aplicaciones clave y servicios bancarios. Usa combinaciones seguras y únicas para cada cuenta.

Eliminar cuentas antiguas y métodos de pago guardados: Las cuentas en desuso y los datos de tarjetas almacenados son objetivos frecuentes para los ciberdelincuentes.

Revisar permisos de aplicaciones: Controla qué apps acceden a la ubicación, la cámara, los contactos y otros datos privados. Revoca permisos innecesarios.

Realizar copias de seguridad automáticas: Protege fotos, documentos y datos críticos en varios lugares independientes, ya sea en la nube o en unidades externas.

Actualizar el sistema operativo y las aplicaciones: Instalar actualizaciones corrige vulnerabilidades y refuerza la seguridad general del dispositivo.

En América Latina, donde el uso del móvil está integrado a operaciones bancarias, pagos, trabajo y comunicación, la brecha entre limpieza visual y seguridad real puede derivar en pérdidas económicas, fraudes o robo de identidad. Dejar cuentas abiertas, PIN sin cambiar o contraseñas obsoletas es una oportunidad para atacantes, incluso si el historial ha sido borrado y el almacenamiento parece en orden.

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Consejos de expertos para una protección efectiva

Automatiza las limpiezas usando herramientas especializadas que identifiquen archivos duplicados, aplicaciones no usadas y datos innecesarios.

Utiliza un gestor de contraseñas que almacene claves y datos financieros en una bóveda protegida.

Genera contraseñas únicas y difíciles de adivinar con generadores automáticos.

Elimina servicios y cuentas que ya no uses y revisa la configuración de privacidad de todas tus apps.

Mantén activo el doble factor de autenticación cuando sea posible.

La seguridad digital debe dejar de verse como una tarea secundaria. Los datos personales y bancarios están repartidos en decenas de aplicaciones y cuentas. Un error pequeño, como no cambiar una contraseña o dejar un PIN sin actualizar, puede traducirse en accesos no autorizados y consecuencias graves.