Filtró información confidencial de Fortnite y evitó la prisión: esta será la sanción que deberá cumplir

Epic Games logra orden judicial contra filtrador de Fortnite. (Foto: Epic Games)

Epic Games puso fin al proceso legal contra el exempleado que durante meses filtró información confidencial sobre Fortnite, uno de los videojuegos más populares del mundo. Aunque el responsable evitará una condena de prisión, deberá cumplir una estricta orden judicial que le prohíbe volver a acceder, utilizar o divulgar secretos comerciales de la compañía, además de colaborar con otras personas para filtrar contenido del juego.

El caso marcó un precedente dentro de la industria de los videojuegos, donde las filtraciones suelen convertirse en parte de la conversación entre los jugadores antes de los anuncios oficiales. En esta ocasión, sin embargo, Epic Games logró identificar que la fuente de varias de esas revelaciones no era un minero de datos ni un creador de contenido, sino un contratista con acceso interno a información confidencial.

PUBLICIDAD

El responsable de las filtraciones era un trabajador de Epic Games

A principios de este año, Epic Games confirmó que había descubierto la identidad de AdiraFN, un conocido filtrador que durante meses adelantó colaboraciones y novedades relacionadas con Fortnite antes de su presentación oficial.

Un filtrador de Fornite fue encontrado por Epic Games y lo llevaron a juicio. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Detrás de esa cuenta se encontraba Hayden Cohen, un contratista que trabajaba para la compañía y que, según la demanda presentada por Epic Games, utilizó su acceso privilegiado para obtener información sobre futuras actualizaciones del popular battle royale.

PUBLICIDAD

Las filtraciones incluían datos sobre colaboraciones con franquicias reconocidas como Game of Thrones, Kingdom Hearts, Marvel Rivals, K-Pop Demon Hunters y He-Man, entre otros proyectos que aún no habían sido anunciados por el estudio.

La empresa explicó que la información divulgada no provenía de técnicas habituales utilizadas por la comunidad, como la minería de datos, sino de documentos internos a los que únicamente tenían acceso determinados trabajadores.

PUBLICIDAD

Violó los acuerdos de confidencialidad

Como parte de su trabajo, Cohen había firmado diversos acuerdos de confidencialidad que le impedían compartir cualquier información relacionada con proyectos en desarrollo o estrategias comerciales de Epic Games.

Según la compañía, el contratista incumplió estas obligaciones al difundir datos reservados a través de cuentas anónimas en plataformas como X, antes conocida como Twitter, y Discord.

PUBLICIDAD

El filtrador de Fornite era un contratista de Epic Games. (foto: HobbyConsolas)

Tras descubrir su participación, Epic Games decidió despedirlo de manera inmediata e inició una demanda en la que lo acusó de apropiarse indebidamente de información confidencial y hacerla pública sin autorización.

El proceso legal llamó la atención de la comunidad de Fortnite debido al creciente impacto que tienen los filtradores en la industria del videojuego. En muchas ocasiones, las revelaciones anticipadas generan expectativas entre los jugadores, pero también afectan las estrategias de comunicación y marketing de los estudios.

PUBLICIDAD

La sanción que deberá cumplir

Después de varios meses de litigio, Epic Games confirmó que ambas partes alcanzaron un acuerdo para resolver el conflicto.

De acuerdo con Natalie Muñoz, directora de comunicaciones de la empresa, la desarrolladora solicitó una orden judicial permanente para impedir que Cohen vuelva a divulgar cualquier información confidencial relacionada con Epic Games.

PUBLICIDAD

La medida establece que el exempleado no podrá poseer, acceder, utilizar ni revelar secretos comerciales o información reservada perteneciente a la compañía.

El filtrador de Fornite deberá cumplir con una orden judicial que no le permite revelar más secretos de Epic Games y otros videojuegos.

Además, la orden también le prohíbe colaborar con terceros para obtener o difundir detalles sobre futuros contenidos de Fortnite o de cualquier otro proyecto desarrollado por Epic Games.

PUBLICIDAD

En caso de incumplir estas condiciones, el exempleado podría enfrentar nuevas consecuencias legales y sanciones más severas.

Un mensaje para quienes filtran contenido

Aunque el acuerdo evita una condena de prisión, el desenlace del caso envía un mensaje claro sobre la postura de Epic Games frente a las filtraciones internas.

PUBLICIDAD

Durante años, las filtraciones de Fortnite se convirtieron en un fenómeno habitual dentro de la comunidad. Numerosos creadores de contenido e insiders adelantaban colaboraciones, personajes y eventos especiales antes de los anuncios oficiales, muchas veces gracias al análisis de los archivos del juego.

Sin embargo, la compañía diferenció este caso de las filtraciones obtenidas mediante minería de datos. Según explicó en su demanda, Cohen utilizó información a la que tenía acceso únicamente por su trabajo dentro de la empresa, incumpliendo los acuerdos legales que había aceptado al incorporarse como contratista.

Epic Games deba un claro mensaje para los filtradores de videojuegos al lograr una sentencia contra uno. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Con este acuerdo judicial, Epic Games busca proteger su información confidencial y desincentivar que empleados o colaboradores aprovechen su posición para revelar planes comerciales antes de tiempo.

El caso también demuestra que las compañías del sector tecnológico y de los videojuegos están dispuestas a recurrir a acciones legales cuando consideran que una filtración proviene de una violación de contratos de confidencialidad y afecta directamente sus operaciones o estrategias de lanzamiento.