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Cuidado que no es publicidad: el riesgo de ver Online Suiza vs. Colombia en Pirlo TV, Roja Directa, Futbol Libre

Expertos en ciberseguridad advierten que portales sin derechos suelen redirigir, pedir descargas y abrir la puerta a fraudes y robo de datos personales o bancarios

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En la imagen aparecen los capitanes de las selecciones que se medirán en el Estadio de Vancouver, el próximo martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. James Rodríguez y Granit Xhaka, respectivamente - crédito Reuters
El partido que definirá el último clasificado a los cuartos de final de la Copa del Mundo enfrenta a sudamericanos y europeos en un duelo lleno de expectativa y emoción (James Rodríguez y Granit Xhaka, respectivamente) - crédito Reuters

El partido entre Suiza y Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial 2026 ha multiplicado la búsqueda de opciones online para seguir la transmisión en directo, pero acceder a plataformas como Pirlo TV, Roja Directa o Futbol Libre puede ser mucho más riesgoso que lo que muchos aficionados imaginan.

En la era del streaming, la tentación de evitar suscripciones y ver el fútbol gratis lleva a miles de usuarios a sitios donde la promesa de acceso fácil esconde amenazas reales para la seguridad y la privacidad.

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Enfrentando uno de los partidos más esperados del torneo, la selección Colombia busca avanzar por segunda vez en su historia a cuartos de final, y la expectativa mundial empuja a miles a buscar vías rápidas para no perderse ni un minuto. Pero los expertos en ciberseguridad como ESET advierten que la alternativa gratuita puede terminar siendo una puerta de entrada a malware, fraudes y robo de datos.

Un ordenador portátil sobre una mesa de madera con su pantalla encendida mostrando un partido de fútbol, una página web con anuncios, una taza y un ratón.
Muchos portales reemplazan el partido por pop ups, botones falsos y supuestas mejoras premium, usando ingeniería social para inducir pagos o registros, mientras el usuario queda expuesto a cargos no autorizados y secuestro de credenciales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sitios como Roja Directa, Tarjeta Roja, Pirlo TV o Futbol Libre suelen encabezar los resultados de búsqueda para ver partidos en línea sin pagar. Sin embargo, ninguno de estos portales tiene derechos oficiales para transmitir el Mundial 2026.

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Tras el cierre de múltiples dominios originales por acciones judiciales, proliferan copias que cambian de dirección web constantemente, dificultando verificar la autenticidad y el origen de estos servicios. Los administradores reales permanecen en el anonimato, lo que complica cualquier reclamo o reporte ante una incidencia.

El verdadero riesgo del streaming ilegal

El mayor riesgo comienza cuando el usuario intenta acceder a una transmisión. En lugar del partido, la web suele abrir ventanas emergentes, redirigir a sitios desconocidos o solicitar la descarga de archivos y aplicaciones externas. Estos archivos pueden contener malware, troyanos o spyware diseñados para acceder a fotos, documentos, contraseñas y datos bancarios almacenados en el dispositivo.

Si el acceso es desde un teléfono móvil, muchas veces la página solicita permisos excesivos, exponiendo aún más la privacidad del usuario.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
El streaming ilegal de Suiza vs. Colombia puede infectar tu teléfono y comprometer toda la red - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, estas plataformas recurren a la ingeniería social para engañar: mensajes que piden registrar una tarjeta bancaria para “verificar la identidad” o activar una supuesta versión premium gratuita suelen ser un método para robar datos financieros y realizar cargos no autorizados.

Un dispositivo infectado puede representar un riesgo para toda la red del hogar. El malware descargado podría intentar propagarse a otros equipos conectados, como computadoras, televisores inteligentes o consolas, comprometiendo la seguridad de todos los dispositivos.

Aparte de los peligros de seguridad, quienes optan por plataformas ilegales suelen toparse con transmisiones de baja calidad, interrupciones constantes, exceso de publicidad invasiva y retrasos de varios minutos respecto a la señal oficial. Durante partidos de gran audiencia, los servidores ilegales tienden a saturarse, provocando caídas justo en los momentos más importantes del encuentro. Los aficionados pueden terminar enterándose del resultado por redes sociales o mensajes antes de verlo en pantalla.

Consejos de ciberseguridad: cómo proteger tus datos y tu dinero

  • Evita descargar aplicaciones fuera de tiendas oficiales como Google Play o App Store.
  • No ingreses datos bancarios en sitios de dudosa procedencia ni sigas enlaces sospechosos.
  • Desconfía de ventanas emergentes que prometen mejoras en la transmisión o versiones premium gratuitas.
  • Mantén actualizado tu software de seguridad en todos los dispositivos conectados a internet.
  • Opta siempre por plataformas oficiales y autorizadas para ver partidos en línea.

El Mundial 2026 cuenta con múltiples opciones legales y seguras para seguir todos los partidos, muchas de ellas incluidas en servicios de televisión por cable, streaming oficial o canales públicos autorizados. Apostar por estas alternativas garantiza calidad de imagen, estabilidad de la señal y, sobre todo, la protección de los datos personales y financieros.

Ver Suiza vs. Colombia online a través de sitios no autorizados como Pirlo TV, Roja Directa o Futbol Libre puede parecer una solución rápida, pero es una apuesta arriesgada para la privacidad y la seguridad digital. La mejor manera de disfrutar del fútbol es siempre a través de plataformas legales y confiables, evitando así sorpresas desagradables y amenazas ocultas.

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