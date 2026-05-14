Fortnite anuncia una actualización histórica que transformará uno de sus modos de juego más populares

Epic Games anunció el incremento en los precios en las monedas de Fortnite. (Foto: Epic Games)

Epic Games confirmó una de las mayores renovaciones en la historia reciente de Fortnite. A partir de este jueves 14 de mayo, el modo Zero Build recibirá cambios profundos en su jugabilidad con la actualización V40.40, una modificación que no solo altera la movilidad y el combate dentro del battle royale, sino que también redefine varias de las reglas que acompañaban al modo desde su lanzamiento en 2022.

La actualización llegará junto al inicio del tercer acto de la temporada 2 del capítulo 7 y estará acompañada por una colaboración especial con Overwatch, el popular shooter de Blizzard. Sin embargo, el foco principal está puesto en Zero Build, una modalidad que nació como alternativa para quienes no se sentían cómodos con las mecánicas de construcción y que, con el paso del tiempo, logró superar en popularidad al modo clásico entre muchos jugadores.

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Entre las novedades más llamativas aparece la eliminación del daño por caída. A partir de ahora, los jugadores ya no morirán al caer desde grandes alturas, aunque sí quedarán con apenas un punto de vida, obligándolos a reaccionar rápidamente para sobrevivir.

Fornite anuncia cambios en uno de sus modos de juego más importantes.

Epic Games también incorporará sprint ilimitado mientras el jugador tenga equipado el pico, una modificación que cambia por completo la movilidad dentro de la isla y acelera el ritmo de las partidas.

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La actualización incluye además un nuevo sistema llamado “objetos de bolsillo”, herramientas reutilizables que estarán ubicadas en el botón de construcción. Estos ítems tendrán uso infinito, aunque contarán con tiempos de recarga para evitar abusos durante las partidas.

Entre los objetos disponibles aparecen granadas de onda expansiva, granadas de niebla médica y burbujas de escudo, elementos que permitirán una estrategia mucho más dinámica y agresiva dentro del combate.

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Otro de los cambios importantes afecta al sistema defensivo. Las eliminaciones ahora restaurarán automáticamente el sobreescudo del jugador, permitiendo recuperarse más rápido después de cada enfrentamiento y favoreciendo un estilo de juego más ofensivo.

Fornite anuncia cambios importantes en su modo de juego Zero Build.

Las estructuras del entorno también recibirán modificaciones. Epic reducirá considerablemente el daño que sufren por disparos, una decisión pensada para incentivar el uso táctico de edificios, coberturas y escenarios naturales dentro de Zero Build.

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A esto se suma una reducción en los tiempos de espera de la furgoneta de reinicio, permitiendo recuperar compañeros eliminados con mayor rapidez y facilitando las partidas en equipo.

Según explicó Epic Games, todas estas modificaciones estarán inicialmente en fase de prueba hasta el cierre de la temporada 2 del capítulo 7, previsto para mediados de junio. La compañía evaluará la respuesta de la comunidad antes de decidir si los cambios se mantendrán de forma permanente.

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La renovación llega en un momento clave para Fortnite. Desde su lanzamiento hace más de dos años, Zero Build se convirtió en uno de los mayores éxitos del juego al atraer jugadores que buscaban una experiencia más centrada en disparos y movilidad, sin depender de las complejas mecánicas de construcción que caracterizan al título desde sus inicios.

Fornite. (foto: HobbyConsolas)

Además de los cambios jugables, la actualización abrirá paso a una nueva colaboración con Overwatch. El universo del shooter de Blizzard desembarcará oficialmente en la isla con contenido cosmético y escenarios inspirados en la franquicia.

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Entre los elementos confirmados aparecen nuevas skins de D.Va, Genji, Tracer y Mercy, junto con cuatro picos temáticos, mochilas, un ala delta, tres gestos, un camuflaje y una pantalla de carga exclusiva.

Epic también incorporará King’s Row como nueva ubicación dentro del juego, una de las localizaciones más reconocidas de Overwatch. La colaboración incluirá además la llegada del Porsche Cayenne Turbo como vehículo disponible dentro del universo de Fortnite.

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Con esta actualización, Epic Games apuesta por revitalizar uno de los modos más populares de Fortnite y mantener el interés de una comunidad que continúa creciendo más de siete años después del lanzamiento original del battle royale.