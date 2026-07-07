Un gobernador peronista apoyó la idea del Gobierno para derogar las PASO: “No le sirven a la sociedad”

"Las PASO no le sirven a la sociedad", expresó el gobernador Raúl Jalil

En un guiño favorable con la reforma política que impulsa el presidente Javier Milei, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se mostró a favor de eliminar o suspender las PASO, aunque planteó que debe contar con el acuerdo amplio de las provincias.

“Hace mucho que vengo opinando que las PASO no le sirven a la sociedad. Es una encuesta muy cara. No fortalecen a los partidos políticos”, definió el mandatario peronista, uno de los jefes locales más dialoguistas con el gobierno libertario. Y expuso que las primarias “tendrían que volver a los partidos políticos, que a través de internas o consensos puedan resolver quiénes serán sus candidatos”. “No se han utilizado como corresponden”, contó.

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Sin embargo, Jalil consideró que es una cuestión que se tiene que “resolver con el mayor consenso posible”, con el alcance de ese acuerdo. Según explicó, todavía no hubo una definición cerrada y la cuestión debe abordarse “con la mayoría de los gobernadores, justicialistas también y también de otros partidos”, dijo en declaraciones al programa “Total Normalidad”, por Futurock.

En este contexto, el Gobierno busca avanzar con dos discusiones avanzan en paralelo. Una apunta a convencer a los mercados de que la Argentina podrá cumplir sus compromisos financieros sin sobresaltos durante el próximo año electoral. La otra se propone a convencer a gobernadores y aliados de acompañar una reforma electoral que elimine o suspenda las PASO, con el fin de facilitar el camino a la reelección.

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Jalil expresó también que, con el funcionamiento de ese sistema en coaliciones y frentes, las primarias no se aplicaron del modo previsto. “Casi diríamos el 90% de las elecciones eran los mismos candidatos a presidente o diputados nacionales", ejemplificó.

Jalil cuestionó también que en la reforma política se instituyan las colectoras (Foto: Ariel Pacheco/Télam)

Además, tomó distancia al esquema de lista de colectoras, una de las opciones con las que el Gobierno busca tentar a los gobernadores. “En lo personal, no es algo que me convence. Creo que lo que se tiene que regresar es fortalecer los partidos políticos. No sería más que una ley de lemas. Tiene que volver la discusión de los candidatos a los partidos políticos", insistió. “Milei ha ganado como producto de nuestras divisiones”, señaló.

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En el peronismo, hay posturas disímiles con respecto al tema. El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo expresó su rechazo a la iniciativa: “Nosotros estamos en contra de eliminar las PASO. Eso ya lo hemos dicho, y para que quede claro cuál es la posición del bloque Independencia”. Por otro lado, el fueguino Gustavo Melella expresó en otro momento su rechazo a las primarias.

La relación de Catamarca con Milei

Por otro lado, Jalil vinculó su relación de diálogo con la Casa Rosada por algunos beneficios que obtuvo su provincia, como la sanción del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una norma cuestionada por el kirchnerismo. “Catamarca se vio beneficiada por el RIGI”, sostuvo, y aclaró que en su distrito “el 50% de las personas quiere que acordemos con la Nación y defender Catamarca“, mientras que el 9% prefiere tomar distancia y el 30% reclama más diálogo. “El RIGI aceleró las inversiones mineras”, resaltó.

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Al ser consultado sobre la situación judicial de Cristina Kirchner, el gobernador expresó dudas sobre qué decisión adoptar sobre sus condenas e inhabilitación para ejercer cargos públicos. “No sé que posición tomar sobre la situación de Cristina. Se podría rever la situación de Cristina, si fuera Macri, Milei o Alberto me parecería lo mismo”, definió.

Esta semana, Javier Milei volverá a mostrarse con los gobernadores por el acto de la Declaración de la Independencia, que se celebrará el 9 de Julio con una vigilia nocturna en la provincia de Tucumán. La apuesta oficial es que el Presidente “Cada vez que nos invitaron, fuimos. Vamos a ir a la vigilia”, concluyó.

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