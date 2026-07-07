ANSES: cuándo cobro en julio 2026 si mi DNI termina en 5

ANSES organiza el calendario de pagos de julio de 2026 según la terminación del DNI y fija las fechas de cobro para los beneficiarios con DNI terminado en 5

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para julio de 2026 organiza la acreditación de haberes y asignaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Este esquema escalonado, que el organismo mantiene de manera sostenida, distribuye los pagos a lo largo de todo el mes para evitar concentraciones masivas de cobros en una misma jornada.

ANSES es el organismo del Estado argentino que administra el sistema previsional y las prestaciones de la seguridad social, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. Entre sus responsabilidades se encuentran el pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y prestaciones por desempleo, entre otras.

PUBLICIDAD

Para julio de 2026, el organismo dispuso un aumento de 2,15% sobre todos los haberes y asignaciones, calculado en función del índice de inflación de mayo. A ese incremento se suma un bono extraordinario de 70.000 pesos para quienes perciben haberes mínimos, lo que modifica el importe final en varias prestaciones. Los pagos se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria o tarjeta social vinculada a cada titular, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

A continuación se detallan las fechas de cobro para los titulares con DNI terminado en 5.

ANSES aplica en julio de 2026 un aumento de 2,15% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones, calculado según la inflación de mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados con haberes que no superan el mínimo y DNI terminado en 5 cobrarán el 16 de julio de 2026. El haber mínimo para este mes asciende a 411.989,33 pesos, al que se suma el bono extraordinario de 70.000 pesos, con lo que el total percibido llega a 481.989,33 pesos.

PUBLICIDAD

El pago se acredita en la cuenta bancaria habitual y puede retirarse en cajeros automáticos o en las ventanillas bancarias habilitadas, con presentación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

En el caso de quienes perciben jubilaciones o pensiones por encima del haber mínimo cobrarán el lunes 27 de julio de 2026, fecha que comparten con los titulares de DNI terminado en 4. El monto corresponde a su haber habitual incrementado en un 2,15%. Sin embargo, el bono proporcional se aplica únicamente a los beneficiarios cuyos ingresos base se sitúen entre la jubilación mínima ($411.989,33) y el tope unificado de $481.989,33. Aquellas personas que por sus haberes ordinarios ya superen dicho umbral no percibirán ningún bono o plus extraordinario este mes, como ocurre con el haber máximo de $2.772.298,06.

PUBLICIDAD

Los jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI terminado en 5 cobran el 16 de julio en ANSES y reciben un total de 481.989,32 pesos con bono incluido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 5 tienen fecha de cobro el 16 de julio de 2026. El monto de la AUH para este mes es de 148.049 pesos por hijo. En el caso de hijo con discapacidad, el importe asciende a 482.062 pesos.

La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos se paga en 74.033 pesos. Los fondos se acreditan de forma automática en la cuenta bancaria o tarjeta social del beneficiario.

PUBLICIDAD

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) podrán acceder al cobro el 20 de julio de 2026. El monto total de la prestación es de 148.049 pesos, aunque el pago mensual disponible de forma inmediata equivale al 80% de ese valor: 118.439,20 pesos. El 20% restante queda retenido hasta que la titular acredite los controles sanitarios correspondientes.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Los titulares de la Asignación por Prenatal con DNI terminado en 5 cobrarán el 16 de julio de 2026, fecha que comparten con los DNI terminados en 4. El monto varía según el nivel de ingresos:

PUBLICIDAD

74.033 pesos para quienes perciben hasta 1.146.199 pesos

49.940 pesos entre 1.146.199 y 1.681.012 pesos

30.206 pesos entre 1.681.012 y 1.940.783 pesos

15.586 pesos para ingresos de hasta 6.069.688 pesos.

La Asignación por Maternidad, en tanto, se abona entre el 14 de julio y el 11 de agosto de 2026 para todas las terminaciones de DNI. El monto equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia, según su régimen.

La Asignación por Embarazo con DNI terminado en 5 se cobra el 20 de julio en ANSES y habilita un pago inmediato de 118.380,45 pesos, equivalente al 80% del total (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) para titulares con DNI terminado en 5 se acreditan el lunes 13 de julio de 2026. Por un lado, la PNC por Invalidez y la PNC por Vejez tienen un monto de $288.392,53 más un bono extraordinario de $70.000, lo que da un total de $358.392,53 para este mes.

PUBLICIDAD

Por otra parte, la Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos o más se equipara al 100% de la jubilación mínima. Las beneficiarias de esta prestación reciben un haber de $411.989,33 y, con el bono de $70.000, el pago consolidado para julio es de $481.989,33.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonan entre el 8 de julio y el 11 de agosto de 2026 para todas las terminaciones de DNI. Los valores aplicados son los mismos que rigen para las asignaciones familiares del resto de los beneficiarios, según situación y tipo de prestación.

PUBLICIDAD

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las asignaciones de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrarse entre el 13 de julio y el 11 de agosto de 2026, sin distinción por la terminación del DNI. El pago se efectúa una vez aprobado el trámite y acreditada la documentación requerida, con depósito en la cuenta declarada por el beneficiario. Para julio, los montos son:

86.295 pesos por Nacimiento

515.930 pesos por Adopción

129.209 pesos por Matrimonio.

Prestación por Desempleo

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminado en 5 cobrarán el 24 de julio de 2026, fecha compartida con los titulares de DNI terminado en 4. El monto depende del salario promedio y de los meses aportados al sistema; ANSES no informó cifras precisas para este período. El pago se deposita de forma automática en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario.

PUBLICIDAD