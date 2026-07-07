Mundo

Giro macabro en el caso del ataque al oligarca ucraniano en Mónaco: hallaron muerta a la sospechosa

Anastasiia Berezovska, buscada por Interpol, apareció con heridas de bala en la cabeza. La policía de Kiev detuvo a dos hombres, uno de ellos agente de inteligencia en actividad

Guardar
Google icon
Ficha de Interpol con la imagen de Anastasiia Berezovska, sospechosa del ataque con explosivos en Mónaco, hallada muerta días después en Ucrania (Interpol/AFP)
Ficha de Interpol con la imagen de Anastasiia Berezovska, sospechosa del ataque con explosivos en Mónaco, hallada muerta días después en Ucrania (Interpol/AFP)

Una mujer ucraniana sospechada de intentar matar a un empresario de origen ucraniano en Mónaco fue encontrada muerta en Ucrania con "heridas de bala en la cabeza“, anunció este martes la policía de ese país, que además detuvo a dos sospechosos.

En un comunicado, la policía ucraniana identificó a la mujer como Anastasiia Berezovska, de 39 años, y confirmó que “se ha encontrado el cuerpo”.

PUBLICIDAD

Dos detenidos, uno de ellos agente de inteligencia

Según precisó el cuerpo policial, fueron detenidos "dos individuos" sospechosos de asesinar a una mujer que era buscada por Interpol: un ex miembro de las fuerzas del orden y un "empleado actual" de la Dirección General de Inteligencia ucraniana (GRU).

De acuerdo con la policía, Berezovska había regresado el 1 de julio a Ucrania, donde estuvo en contacto con su familia y con los dos sospechosos detenidos. Los dos hombres habrían efectuado en varias ocasiones pagos a cuentas pertenecientes a Berezovska, y podrían haber estado implicados también en el intento de asesinato en Mónaco, según se agregó en el comunicado.

PUBLICIDAD

Interpol emitió una notificación roja contra Berezovska, acusada de colocar el explosivo que hirió a una pareja y a un adolescente de 13 años en Mónaco (Interpol/AFP)
Interpol emitió una notificación roja contra Berezovska, acusada de colocar el explosivo que hirió a una pareja y a un adolescente de 13 años en Mónaco (Interpol/AFP)

El cuerpo policial afirmó además que, durante el registro del domicilio del ex miembro de las fuerzas del orden, “se descubrió en el sótano un local que parece una sala de tortura“.

La policía no precisó dónde se halló el cuerpo de la mujer, pero indicó que presentaba heridas de bala en la cabeza y que fue encontrado junto con casquillos de revólver.

El director de Seguridad Pública de Mónaco, Eric Arella, exhibe la notificación roja de Interpol contra Berezovska durante una conferencia de prensa (Valery Hache/AFP)
El director de Seguridad Pública de Mónaco, Eric Arella, exhibe la notificación roja de Interpol contra Berezovska durante una conferencia de prensa (Valery Hache/AFP)

“Todas las informaciones de que disponen las fuerzas del orden ucranianas fueron transmitidas a los servicios de investigación del Principado de Mónaco“, añadió la policía.

El ataque contra el oligarca en Mónaco

Un equipo de artificieros trabaja en la entrada del edificio de Mónaco donde estalló el paquete bomba que hirió al oligarca y a dos familiares (Valery Hache/AFP)
Un equipo de artificieros trabaja en la entrada del edificio de Mónaco donde estalló el paquete bomba que hirió al oligarca y a dos familiares (Valery Hache/AFP)

La justicia monegasca había lanzado una búsqueda internacional para dar con esta mujer, sospechosa de intentar asesinar con explosivos el 29 de junio a un empresario de origen ucraniano. Las autoridades del Principado no confirmaron la identidad del blanco, pero según distintas fuentes se trata de Vadim Irmolaiev, un oligarca oriundo de Ucrania que adquirió la nacionalidad chipriota.

Vadym Yermolaiev
Vadim Irmolaiev, el oligarca de origen ucraniano y nacionalidad chipriota que resultó herido en el atentado con explosivos en Mónaco (Agencias)

Las autoridades monegascas habían informado de tres heridos tras la explosión de un paquete bomba. Una fuente cercana al caso aseguró que uno de los heridos era el propio Irmolaiev, residente en Mónaco, junto con su pareja y su hijo.

Desde diciembre de 2023, el empresario está sujeto a sanciones en virtud de una decisión del Consejo Nacional de Seguridad de Ucrania promulgada por el presidente Volodimir Zelensky. Según varios medios que citan a los servicios de seguridad ucranianos, estas sanciones responden a la decisión del multimillonario de continuar con sus actividades de comercio de alcohol en la península de Crimea, bajo ocupación rusa.

Temas Relacionados

UcraniaVadim IrmolaievAnastasiia BerezovskaInterpolMónacoMontecarloGRUGuerra Rusia UcraniaÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los drones ucranianos están dejando a Putin sin opciones y agravan la crisis de combustible en Rusia

La ofensiva con aparatos de largo alcance elevó la frecuencia y la precisión de los impactos. Informes revelan el mayor estrés energético en décadas y alimentan la idea de un giro bélico

Los drones ucranianos están dejando a Putin sin opciones y agravan la crisis de combustible en Rusia

Horror en Tailandia: acusan a un australiano de matar a una adolescente y abandonar su cuerpo en una valija

La policía tailandesa investiga la muerte de Thunchanok Donhomla, de 17 años, tras ubicar su cuerpo junto a las vías del tren, y analiza si el sospechoso se relaciona con otros dos expedientes abiertos

Horror en Tailandia: acusan a un australiano de matar a una adolescente y abandonar su cuerpo en una valija

Zelensky instó a la Unión Europea a desarrollar con urgencia un sistema de defensa aérea propio ante la amenaza rusa

En el marco de la reunión de la OTAN en Ankara, el líder ucraniano prevé dialogar con Donald Trump para que el presidente de Estados Unidos destrabe el suministro de interceptores para bloquear los misiles de Putin

Zelensky instó a la Unión Europea a desarrollar con urgencia un sistema de defensa aérea propio ante la amenaza rusa

Emmanuel Macron le ofreció a Siria ayuda francesa para convertirse en un nodo regional de energía y logística

El presidente galo participó junto al mandatario sirio, Ahmed al Sharaa, en un foro económico en Damasco. Ambos defendieron una nueva etapa de cooperación económica y atracción de inversiones tras la caída del régimen de Bashar al Assad

Emmanuel Macron le ofreció a Siria ayuda francesa para convertirse en un nodo regional de energía y logística

La OTAN anunció inversiones en sistemas de vigilancia y contratos de armamento para reforzar la defensa europea ante la amenaza de Rusia

El acuerdo busca modernizar el sistema de reconocimiento y control aéreo con una plataforma capaz de detectar misiles balísticos y enjambres de drones como los que utiliza Putin para atacar a Ucrania

La OTAN anunció inversiones en sistemas de vigilancia y contratos de armamento para reforzar la defensa europea ante la amenaza de Rusia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juico por Loan Peña, en vivo: tras un breve cuarto intermedio, se retomó la audiencia con la declaración de tres familiares del niño desaparecido

Juico por Loan Peña, en vivo: tras un breve cuarto intermedio, se retomó la audiencia con la declaración de tres familiares del niño desaparecido

Zonas Azules: cúal es el vínculo entre personalidad y longevidad saludable, según un estudio

Temblor hoy en México: noticias sobre la actividad sísmica en CDMX y al interior de la República

Gustavo Petro insistió en fraude electoral y rechazó la elección de De la Espriella como presidente: “Mis declaraciones son graves, pero no irresponsables”

Mientras compra pesos a China, la Casa de la Moneda va a empezar a imprimir billetes para Nigeria: los detalles del acuerdo

INFOBAE AMÉRICA

Pitones birmanas invasoras bajo la lupa: científicos extraen huevos para salvar el ecosistema de los Everglades en Florida

Pitones birmanas invasoras bajo la lupa: científicos extraen huevos para salvar el ecosistema de los Everglades en Florida

El Gobierno de Paraguay repudió los dichos de una senadora opositora hacia Mbappé y expresó su respeto al pueblo francés

Los drones ucranianos están dejando a Putin sin opciones y agravan la crisis de combustible en Rusia

Horror en Tailandia: acusan a un australiano de matar a una adolescente y abandonar su cuerpo en una valija

Aumentan las muertes relacionadas con el calor tras la histórica ola de calor del 4 de julio que azotó el este de Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Polémica en la boda de Taylor Swift por el vestido de una de sus bailarinas del “Eras Tour”

Polémica en la boda de Taylor Swift por el vestido de una de sus bailarinas del “Eras Tour”

El misterio tras la muerte de Lauren Bennett, cantante de ‘Party Rock Anthem’

Así llegó el vestido de Zendaya a la premiere de ‘La Odisea’: un jet privado y una carrera contra el tiempo

Tilly Norwood, la actriz generada por IA, tendrá su primera película

La última aparición de Rob Reiner en televisión fue filmada un mes antes de su muerte