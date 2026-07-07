Giro macabro en el caso del ataque al oligarca ucraniano en Mónaco: hallaron muerta a la sospechosa

Ficha de Interpol con la imagen de Anastasiia Berezovska, sospechosa del ataque con explosivos en Mónaco, hallada muerta días después en Ucrania (Interpol/AFP)

Una mujer ucraniana sospechada de intentar matar a un empresario de origen ucraniano en Mónaco fue encontrada muerta en Ucrania con "heridas de bala en la cabeza“, anunció este martes la policía de ese país, que además detuvo a dos sospechosos.

En un comunicado, la policía ucraniana identificó a la mujer como Anastasiia Berezovska, de 39 años, y confirmó que “se ha encontrado el cuerpo”.

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Dos detenidos, uno de ellos agente de inteligencia

Según precisó el cuerpo policial, fueron detenidos "dos individuos" sospechosos de asesinar a una mujer que era buscada por Interpol: un ex miembro de las fuerzas del orden y un "empleado actual" de la Dirección General de Inteligencia ucraniana (GRU).

De acuerdo con la policía, Berezovska había regresado el 1 de julio a Ucrania, donde estuvo en contacto con su familia y con los dos sospechosos detenidos. Los dos hombres habrían efectuado en varias ocasiones pagos a cuentas pertenecientes a Berezovska, y podrían haber estado implicados también en el intento de asesinato en Mónaco, según se agregó en el comunicado.

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Interpol emitió una notificación roja contra Berezovska, acusada de colocar el explosivo que hirió a una pareja y a un adolescente de 13 años en Mónaco (Interpol/AFP)

El cuerpo policial afirmó además que, durante el registro del domicilio del ex miembro de las fuerzas del orden, “se descubrió en el sótano un local que parece una sala de tortura“.

La policía no precisó dónde se halló el cuerpo de la mujer, pero indicó que presentaba heridas de bala en la cabeza y que fue encontrado junto con casquillos de revólver.

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El director de Seguridad Pública de Mónaco, Eric Arella, exhibe la notificación roja de Interpol contra Berezovska durante una conferencia de prensa (Valery Hache/AFP)

“Todas las informaciones de que disponen las fuerzas del orden ucranianas fueron transmitidas a los servicios de investigación del Principado de Mónaco“, añadió la policía.

El ataque contra el oligarca en Mónaco

Un equipo de artificieros trabaja en la entrada del edificio de Mónaco donde estalló el paquete bomba que hirió al oligarca y a dos familiares (Valery Hache/AFP)

La justicia monegasca había lanzado una búsqueda internacional para dar con esta mujer, sospechosa de intentar asesinar con explosivos el 29 de junio a un empresario de origen ucraniano. Las autoridades del Principado no confirmaron la identidad del blanco, pero según distintas fuentes se trata de Vadim Irmolaiev, un oligarca oriundo de Ucrania que adquirió la nacionalidad chipriota.

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Vadim Irmolaiev, el oligarca de origen ucraniano y nacionalidad chipriota que resultó herido en el atentado con explosivos en Mónaco (Agencias)

Las autoridades monegascas habían informado de tres heridos tras la explosión de un paquete bomba. Una fuente cercana al caso aseguró que uno de los heridos era el propio Irmolaiev, residente en Mónaco, junto con su pareja y su hijo.

Desde diciembre de 2023, el empresario está sujeto a sanciones en virtud de una decisión del Consejo Nacional de Seguridad de Ucrania promulgada por el presidente Volodimir Zelensky. Según varios medios que citan a los servicios de seguridad ucranianos, estas sanciones responden a la decisión del multimillonario de continuar con sus actividades de comercio de alcohol en la península de Crimea, bajo ocupación rusa.

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