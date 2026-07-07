Economía

Mientras compra pesos a China, la Casa de la Moneda va a empezar a imprimir billetes para Nigeria: los detalles del acuerdo

Se están ultimando detalles de la operación, que incluye la producción de unos 700 millones de billetes

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Casa de la Moneda Argentina
Casa de la Moneda Argentina

Mientras se importan pesos desde China, la Casa de la Moneda comenzará a imprimir billetes para Nigeria. Se calcula que las máquinas volverán a encenderse en agosto para imprimir unas 700 millones de unidades.

La empresa a cargo de la compra es la inglesa De la Rue, que se encargará de proveer las nairas producidas en las plantas de Retiro y Don Torcuato al banco central nigeriano.

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Según fuentes de la Casa de Moneda, las negociaciones iniciaron en marzo y hace dos meses les hicieron firmar a los trabajadores un contrato de confidencialidad para evitar filtraciones sobre el tema. La denominación que se imprimirá corresponderá a billetes de 500 nairas.

Esperan que el trabajo tome entre 18 y 24 meses y que la mayor parte de los insumos sean provistos por De la Rue, la cual se beneficiaría de la mano de obra, la moderna maquinaria alemana adquirida en 2022 y exenciones aduaneras. Por ello, el costo sería muy bajo.

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Las fuentes afirman que la empresa estaba buscando fábricas en Latinoamérica y la capacidad ociosa de la Casa de Moneda, además de lo anterior, contribuyó a que fuera la elegida.

Billete de 500 nairas nigerianas con retrato de Nnamdi Azikiwe y una plataforma petrolífera, textos y números de serie
El billete nigeriano que se comenzará a imprimir

“El contrato está firmado, pero aún no hemos completado toda la operación. Falta la instancia de la orden de compra. Es decir, está muy avanzado. Te diría que es inminente”, precisaron otras fuentes.

Y explicaron: “Casa de Moneda necesitaba volver a salir al mercado porque, desde 2024, tras el cese de los contratos, la actividad vinculada a la impresión de billetes había quedado prácticamente paralizada. Entonces, como una cuestión proactiva y, justamente, para mantener la empresa productiva, se empezó a mirar el mercado internacional. En ese contexto surgió la posibilidad de producción a fasón y se avanzó con esas gestiones”.

En ese sentido, se están presentando a todos aquellos bancos centrales de la región que tienen licitaciones abiertas. Por ejemplo, a fines del año pasado buscaron proveer a Paraguay y actualmente están completando la documentación para participar de una licitación del Banco Central de Bolivia y Guatemala.

“Nos estamos lanzando al mercado internacional, principalmente al regional, con la idea de explorar todas las oportunidades comerciales que existan. Donde haya una posibilidad de competir, nosotros nos vamos a estar”, remarcaron.

“En materia de impresión de billetes, cualquier oportunidad que surja en el mercado nos encuentra disponibles para cotizar y competir”, sostuvieron las fuentes.

La Casa de Moneda se está presentando a otras licitaciones en la región para imprimir billetes. REUTERS/Francisco Loureiro
La Casa de Moneda se está presentando a otras licitaciones en la región para imprimir billetes. REUTERS/Francisco Loureiro

Cabe recordar por otra parte que en 2024 el BCRA realizó una licitación para confeccionar 540 millones de billetes de $20.000. A partir de ese entonces, los proveedores pasaron a ser China Banknote Printing and Minting y Crane Currency Malta. El motivo fue el menor costo que representaba importarlo desde el país asiático, al igual que está sucediendo en la mayoría de los sectores de la economía.

En abril de 2025, el Gobierno nacional había ratificado, mediante el Decreto 295/2025, el nuevo estatuto de Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal y extendido la intervención de la empresa estatal, en el marco del proceso de reorganización de las empresas públicas.

En los considerandos, el Ejecutivo recordó que Casa de Moneda fue intervenida en noviembre de 2024 mediante el Decreto 964/2024, que designó al abogado Pedro Daniel Cavagnaro como interventor por un plazo inicial de 180 días.

Según indicaron, durante la intervención se avanzó en la reorganización de la empresa y en el análisis de sus cinco principales unidades de negocio: la fabricación de billetes, la producción de estampillas fiscales e instrumentos fiscales de control con servicios de trazabilidad, la confección de pasaportes, la fabricación de chapas patentes y los servicios de atesoramiento y destrucción de billetes para el Banco Central.

En ese contexto, en la Casa de Moneda dijeron: "Nuestro único accionista es el Estado nacional. Y no dejamos de estar dentro de la órbita de las empresas que el Gobierno tiene intención de privatizar".

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