América Latina

El Gobierno de Paraguay repudió los dichos de una senadora opositora hacia Mbappé y expresó su respeto al pueblo francés

Señaló que las declaraciones son una “responsabilidad individual” de la legisladora y reafirmó la “histórica relación de amistad” con París

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Kylian Mbappe durante un entrenamiento con su selección en el Mundial (Reuters/Winslow Townson)
Kylian Mbappe durante un entrenamiento con su selección en el Mundial (Reuters/Winslow Townson)

El Gobierno de Paraguay expresó su rechazo a los comentarios de la senadora opositora Celeste Amarilla hacia el delantero Kylian Mbappé tras la derrota 1-0 de la Albirroja en el Mundial. Señaló que dichas declaraciones son una "responsabilidad individual" de la legisladora y reafirmó la “histórica relación de amistad” y respeto hacia el pueblo francés.

En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno sostuvo que las expresiones de Amarilla “son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana” promovidos por Paraguay.

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El texto remarcó: “Las manifestaciones de la referida legisladora corresponden exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo y de ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo”.

El Ejecutivo también reafirmó su “firme compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto entre las personas, la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y toda manifestación de odio o discriminación”. Además, expresó “su solidaridad con quienes pudieran haberse sentido afectados por dichas declaraciones” y reiteró “su respeto hacia el pueblo francés, con el cual -aseguró- el Paraguay mantiene una histórica relación de amistad, cooperación y entendimiento mutuo”.

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El vicepresidente Pedro Alliana y varios congresistas rechazaron los dichos de Amarilla, calificándolos de racistas, y resaltaron la buena relación entre Paraguay y Francia. Alliana publicó en X: “El fútbol es una expresión de fraternidad. Debe unir a los pueblos y a las personas. En su territorio de pasiones y emociones no cabe ningún tipo de discriminación. Paraguay respeta”.

Orlando Gill, de Paraguay, y Kylian Mbappé, de Francia, protagonizaron el duelo del partido entre ambas selecciones en los octavos de final del Mundial 2026 (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
Orlando Gill, de Paraguay, y Kylian Mbappé, de Francia, protagonizaron el duelo del partido entre ambas selecciones en los octavos de final del Mundial 2026 (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

Amarilla se había manifestado en X contra el delantero francés, quien marcó el gol de la victoria. Las cámaras registraron que, durante la celebración, Mbappé no saludó al portero paraguayo Orlando Gill.

Por su parte, Mbappé respondió en X a la senadora: “Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”. Agregó: “Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”.

El presidente del Congreso paraguayo, el opositor Basilio Núñez, también rechazó “enérgicamente los mensajes racistas, xenófobos y que incitan a la violencia contra cualquier persona”, y afirmó: “Estos comentarios no representan los valores genuinos de los paraguayos”.

La diputada opositora Johanna Ortega repudió “con firmeza las expresiones racistas” de Amarilla contra Mbappé. Ortega sostuvo: “El fútbol despierta pasiones en Paraguay y es parte de lo que nos une como pueblo, pero esa pasión jamás puede justificar el racismo ni los discursos de odio”. Para ella, “el racismo no debe tener lugar en el deporte ni en la política”. Añadió: “Como miembro del Congreso Paraguayo, mi solidaridad y mis disculpas al pueblo francés”.

El diputado oficialista Mauricio Espínola consideró, en declaraciones al canal NPY, que la senadora “debería retractarse en sus dichos”, advirtiendo que “eso no habla solamente de ella, sino que habla de todo un Congreso” y de la nación paraguaya.

Finalmente, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció que “presentará” una denuncia ante la fiscalía por las declaraciones “racistas” de la senadora paraguaya dirigidas a Mbappé.

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