El circuito que alimenta al tenis argentino: seis torneos del ITF World Tennis llegan al país en las próximas semanas

World Tennis: Argentina tendrá seis nuevos torneos entre julio y agosto

Jugar en casa tiene un valor que va mucho más allá de lo simbólico. Para los tenistas que recién empiezan a asomar en el circuito profesional, competir en la Argentina significa ahorrar en pasajes y estadías, poder contar con su equipo de trabajo de siempre y, sobre todo, estar cerca de la familia.

Pero hay algo todavía más importante: en muchos casos, estos torneos son la puerta de entrada a los primeros puntos del ranking mundial, el escalón necesario para después dar el salto a la segunda categoría del circuito. Por eso, cada vez cobra mayor relevancia el calendario nacional del ITF World Tennis Tour, recientemente renombrado World Tennis.

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Durante julio y agosto se disputarán seis torneos de esta categoría en el país. Cuatro corresponden al calendario masculino: el M15 Jujuy (6 de julio), el M15 Villa Constitución (13 de julio), el M15 Mar del Plata (15 de agosto) y el M15 Trelew (31 de agosto). El circuito femenino, por su parte, tendrá el W35 Pergamino (27 de julio) y el W35 Chacabuco (3 de agosto). Con estos seis certámenes, ya serán 14 los torneos de este circuito organizados en el país durante 2026, a los que hay que sumarles 6 Challenger y un ATP 250.

Argentina es uno de los países de Sudamérica con mayor cantidad de torneos ITF World Tennis. El costo de una gira internacional suele ser una de las principales barreras para quienes recién comienzan, y este escenario evita que muchos jugadores deban viajar durante semanas a Europa o África para sumar puntos.

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En el circuito femenino, la temporada ya dejó resultados para destacar. El W50 de Buenos Aires tuvo como campeona a la brasileña Carolina Alves, que se impuso en la final a la argentina María Florencia Urrutia. En el W35 de Buenos Aires, en cambio, el título quedó en el país: Julia Riera venció en la definición a su compatriota Carla Markus. En Junín, sede de dos torneos W35 consecutivos, la gran protagonista fue Luisina Giovannini. La cordobesa conquistó ambos títulos tras vencer en las finales a Martina Capurro y a la mexicana Victoria Rodríguez, resultados que le permitieron sumar puntos fundamentales para ingresar a los cuadros de la clasificación de Roland Garros y Wimbledon.

Luisina Giovannini se consagró campeona de los W35 de Junin I y II

En varones, el nivel también estuvo alto. En el M25 de Yerba Buena el título fue para el alemán Diego Dedura, que superó en la final al argentino Luciano Ambrogi. En el M15 de La Plata, el campeón fue Juan Estévez. El M25 de Luján tuvo a Carlos Zárate como ganador, con Lucio Ratti como finalista, mientras que en el M25 de Villa María se impuso Juan Bautista Torres, que dejó en el camino a Gonzalo Villanueva.

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Además, por segunda temporada consecutiva, los varones competirán por la Beca Galperin al Mérito. En su primera edición, el correntino Lautaro Midón se quedó con el primer puesto tras sumar 110 puntos y recibió un premio de 60.000 dólares, mientras que Juan Manuel La Serna, con 53 unidades, finalizó segundo y obtuvo 40.000 dólares.

La iniciativa, impulsada por Marcos Galperin y desarrollada con el aval y la supervisión de la Asociación Argentina de Tenis tiene como objetivo acompañar el crecimiento de los jóvenes talentos en su transición al profesionalismo. El programa distingue a los tenistas argentinos menores de 22 años que más puntos ATP acumulen en torneos internacionales disputados en el país a lo largo de la temporada.

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Para 2026, el certamen, que comenzó con el AAT Challenger edición TCA, presenta un formato renovado. Se mantienen los premios de 60.000 y 40.000 dólares para el primero y el segundo del ranking, respectivamente, pero se sumarán cuatro jugadores más a la definición. El cierre de la temporada tendrá lugar durante La Semana del Tenis, cuando se dispute el Masters al Mérito Marcos Galperin, integrado por los cinco mejores del ranking y un invitado especial de la organización.

Posiciones actuales

Carlos Zárate - 45

Juan Estevez - 41

Lucio Ratti - 30

Máximo Zeitune - 19

Segundo Goity - 4

Benjamín Chelia - 4

Tadeo Meneo - 2

Valentin Garay - 2

Fernando Cavallo - 1

Dante Pagani - 1

Juan Ignacio Gallego - 1

Agustín Libre - 1

Leonel Castro - 1

Lautaro Rocha - 1