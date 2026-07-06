Deportes

Un ex futbolista de Inglaterra recibió una feroz amenaza en medio del partido ante México: “Te vas muerto, cabrón”

El ex mediocampista David Bentley grabó el momento y lo compartió a través de sus redes sociales

Guardar
Google icon

Hinchas mexicanos amenazaron a un ex futbolista inglés

Durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Inglaterra y México, un episodio en las gradas del Estadio Azteca capturó la atención fuera del campo. El ex futbolista inglés David Bentley vivió una situación tensa cuando fue amenazado de forma explícita por un grupo de aficionados locales, quienes realizaron gestos de degollamiento hacia él en medio del encuentro. Mediante un video que publicó en sus redes sociales, se pudo ver que el incidente ocurrió mientras Bentley apoyaba a la selección inglesa desde la sección mixta, rodeado tanto de seguidores británicos como mexicanos.

El ex jugador de Tottenham Hotspur y la selección inglesa, de 41 años, protagonizó un intercambio de gestos con los aficionados, quienes imitaron el movimiento de cortarse la garganta mientras sostenían la mirada fija en Bentley y le decían: “De aquí te vas muerto, cabrón”. Los seguidores locales repitieron el gesto en dirección al ex futbolista, mientras la policía permanecía entre ambos grupos de hinchas. La situación, registrada en video, exhibió el momento en que Bentley respondió al provocador con un gesto de muñeca y lo llamó “Idiotas“.

PUBLICIDAD

La tensión escaló a medida que el partido, descrito como uno de los más intensos del torneo, avanzaba. Bentley minimizó la amenaza con humor e intentó no darle importancia a la situación que se estaba gestando en las gradas. El exfutbolista, que disputó siete partidos internacionales con Inglaterra, bromeó en sus redes sociales y calificó la actitud del aficionado rival como motivo de expulsión directa: “Tarjeta Roja”, escribió junto a la grabación.

Inglaterra venció a México y se enfrentará a Noruega (Reuters)
Inglaterra venció a México y se enfrentará a Noruega (Reuters)

El contexto del altercado reflejó el clima de alta rivalidad que se vivió en el estadio. La victoria de Inglaterra por 3-2, dirigida por el seleccionador Thomas Tuchel, se definió en los últimos minutos a pesar de que el equipo británico jugó con un hombre menos durante buena parte del segundo tiempo. Los goles de Jude Bellingham y un penal ejecutado por Harry Kane consolidaron el triunfo inglés, mientras que los tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez para México alimentaron la tensión tanto en el terreno de juego como en las gradas. Con este resultado, Inglaterra logró avanzar a los cuartos de final, donde enfrentará a Noruega.

PUBLICIDAD

A pesar del episodio, David Bentley optó por destacar el ambiente festivo y la hospitalidad de los aficionados mexicanos una vez finalizado el encuentro. El ex jugador compartió un nuevo video de las celebraciones junto a seguidores ingleses. En la grabación se pudo ver a hinchas mexicanos saludando a sus pares ingleses tras el final del partido: "Puede que haya habido un par de mexicanos demasiado emocionados con celebraciones bastante jubilosas tras la tarjeta roja. Pero este es el verdadero México. Sus aficionados y su gente son simplemente maravillosos y absolutamente increíblemente acogedores. Un placer estar aquí y pasar tiempo con todos ustedes estos últimos días“, sentenció.

Con ese mensaje, buscó poner paños fríos al incidente y resaltar la experiencia positiva vivida en el país anfitrión. El propio Bentley, quien también jugó en equipos como Arsenal y Peterborough, fue visto bailando y coreando junto a la hinchada británica después del pitazo final, mientras la seguridad del estadio vigilaba de cerca a ambos grupos de seguidores.

La actuación de Inglaterra en el Estadio Azteca no solo marcó un hito deportivo para los Three Lions, quienes superaron la barrera del quinto partido en territorio mexicano, sino que también dejó una postal que combina rivalidad, pasión y gestos de reconciliación fuera del campo. La mirada ahora se dirige a Miami, donde el conjunto dirigido por Tuchel buscará continuar su camino en la Copa del Mundo ante un equipo noruego que sorprendió al eliminar a Brasil un par de horas antes.

Temas Relacionados

deportes-internacionalSelección Inglaterra Mundial 2026Selección México Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El circuito que alimenta al tenis argentino: seis torneos del ITF World Tennis llegan al país en las próximas semanas

Entre julio y agosto se disputarán seis nuevos certámenes en casa, lo cual ofrece a muchos tenistas en ascenso la posibilidad de sumar puntos sin necesidad de viajar

El circuito que alimenta al tenis argentino: seis torneos del ITF World Tennis llegan al país en las próximas semanas

Quién es Folarin Balogun, el goleador de Estados Unidos que la FIFA habilitó pese a haber sido expulsado

La estrella del seleccionado de Mauricio Pochettino, protagonista de un caso controversial en el Mundial, tiene tres nacionalidades y un contratiempo aéreo lo llevó a representar al país del Norteamérica

Quién es Folarin Balogun, el goleador de Estados Unidos que la FIFA habilitó pese a haber sido expulsado

“Nos robaron con ambos goles”: el dardo de una leyenda del fútbol inglés a la Argentina en la previa del triunfo ante México

Peter Shilton, ex arquero de la selección de Inglaterra, envió un mensaje en sus redes sociales previo a la clasificación a cuartos de final en el Mundial 2026

“Nos robaron con ambos goles”: el dardo de una leyenda del fútbol inglés a la Argentina en la previa del triunfo ante México

Donald Trump habló sobre el caso Balogun: “No fue foul”

El presidente de Estados Unidos se refirió a la habilitación que recibió el goleador de Estados Unidos, quien fue expulsado en el partido contra Bosnia pero no deberá cumplir con una fecha de suspensión por una medida especial de la FIFA

Donald Trump habló sobre el caso Balogun: “No fue foul”

Quién es Lautaro Cucchetti, el argentino que se volvió viral tras cantar el himno como voluntario de la FIFA en Miami

Su participación fue el resultado de una decisión tomada con mucha anticipación, un proceso de selección internacional y una apuesta personal para vivir el torneo desde un lugar privilegiado

Quién es Lautaro Cucchetti, el argentino que se volvió viral tras cantar el himno como voluntario de la FIFA en Miami

DEPORTES

El circuito que alimenta al tenis argentino: seis torneos del ITF World Tennis llegan al país en las próximas semanas

El circuito que alimenta al tenis argentino: seis torneos del ITF World Tennis llegan al país en las próximas semanas

Quién es Folarin Balogun, el goleador de Estados Unidos que la FIFA habilitó pese a haber sido expulsado

“Nos robaron con ambos goles”: el dardo de una leyenda del fútbol inglés a la Argentina en la previa del triunfo ante México

Donald Trump habló sobre el caso Balogun: “No fue foul”

Quién es Lautaro Cucchetti, el argentino que se volvió viral tras cantar el himno como voluntario de la FIFA en Miami

TELESHOW

L-Gante se reconcilió con Maxi El Brother y volvieron a trabajar juntos: “La billetera te la manejás vos”

L-Gante se reconcilió con Maxi El Brother y volvieron a trabajar juntos: “La billetera te la manejás vos”

Celeste Cid se animó a una transformación especial para cumplir una cábala por el triunfo de Argentina: “Toca bancar”

Jimena Barón celebró el importante avance de su hijo Arturo en plenas vacaciones a Miami por el Mundial

Wanda Nara se reencontró con sus hijas: así fue el domingo lluvioso en familia en un parque de juegos y aventura

Darío Cvitanich le dedicó a Ivana Figueiras un romántico mensaje por su cumpleaños: las fotos inéditas

INFOBAE AMÉRICA

La frontera terrestre entre México y Estados Unidos concentra más de 6,600 migrantes muertos o desaparecidos en una década según la OIM

La frontera terrestre entre México y Estados Unidos concentra más de 6,600 migrantes muertos o desaparecidos en una década según la OIM

Capturan a hombre tras asesinar y enterrar a su víctima en una zona rural del occidente salvadoreño

Mundial 2026: el giro inesperado que convirtió a Andrea Vílchez en la primera fotógrafa nicaragüense independiente acreditada

Gobierno de Costa Rica evalúa revisar la canasta básica tributaria con IVA reducido del 1%

El gobierno de Bélgica reacciona con ironía a la polémica por Balogun: las “declaraciones” de su gato Maximus