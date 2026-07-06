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Bill Gates reveló que a medida que avance la IA será posible trabajar menos días y jubilarse antes

El fundador de Microsoft imagina semanas más breves y retiros anticipados en dos décadas, si la automatización y los robots logran cubrir la escasez de médicos, profesores y trabajadores

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Bill Gates tiene una visión muy optimista del impacto positivo de la tecnología en combatir diferentes problemas globales. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)
Bill Gates tiene una visión muy optimista del impacto positivo de la tecnología en combatir diferentes problemas globales. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

Bill Gates señaló que la inteligencia artificial (IA) y la robótica podrían reducir la jornada laboral y permitir una jubilación más temprana en 20 años, porque, a su juicio, la automatización eliminará la escasez de profesionales que durante décadas marcó sectores como la salud, la educación y la industria.

Durante una charla con el empresario y conductor del podcast “People by WTF” Nikhil Kamath, el fundador de Microsoft planteó que el cambio sería tan amplio que el marco laboral actual, basado en una lógica capitalista tradicional, “probablemente ya no explique demasiado”.

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El diagnóstico se apoya en un dato clave sobre uno de los sectores más tensionados. Según la UNESCO, para 2030 faltarán 44 millones de docentes de primaria y secundaria en el planeta, una carencia que Gates incluye entre los casos de escasez que la IA y los robots podrían aliviar.

Tres maestros y varios estudiantes, de diversas etnias, participan en una actividad educativa al aire libre sobre césped verde, con árboles y bancos de parque al fondo.
La UNESCO advirtió que para 2030 faltarán 44 millones de docentes, una carencia que Gates cree que la IA podría aliviar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Gates, esa transformación no se limitará al trabajo de oficina o al procesamiento de conocimiento. Su argumento es que la automatización avanzará sobre tareas manuales y físicamente exigentes, con máquinas capaces de asumir funciones en fábricas, obras de construcción y limpieza hotelera.

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Por qué Bill Gates cree que las personas podrán jubilarse antes

La afirmación más discutida del empresario fue su idea de que ya no haría falta una carrera laboral tan extensa para acceder a la jubilación.

En sus palabras: “Podrás jubilarte antes, trabajar semanas laborales más cortas, y eso exigirá casi un replanteamiento filosófico sobre cómo debería emplearse el tiempo (...) Habremos creado, en cierto modo, inteligencia gratuita”.

Según Bill Gates, la automatización reorganizará el tiempo de trabajo y pondrá en cuestión el marco laboral basado en la lógica capitalista tradicional. (Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq)
Según Bill Gates, la automatización reorganizará el tiempo de trabajo y pondrá en cuestión el marco laboral basado en la lógica capitalista tradicional. (Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq)

La hipótesis contrasta con el rumbo que siguen muchos países, entre ellos España, donde las políticas públicas empujan en sentido opuesto y retrasan la edad de retiro.

Esta predicción no es nueva. El economista John Maynard Keynes ya había anticipado en 1930 que el progreso tecnológico llevaría a una semana laboral de 15 horas, una predicción que casi un siglo después sigue lejos de cumplirse.

Los tiempos actuales muestran esa distancia. Según citó Xataka, un trabajador de jornada completa en Estados Unidos dedica en promedio 8,5 horas al trabajo en un día laborable, mientras que en España la semana laboral se mueve entre 40 y 37,5 horas.

En qué sectores ya no habría escasez de profesionales, según Bill Gates

Robot humanoide con bata y cubrebocas utiliza estetoscopio para examinar a un paciente en una consulta médica.
Gates plantea que el avance de los robots puede acabar con la escasez de personal de la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la conversación, el empresario dijo que la economía moderna convivió siempre con faltantes estructurales de mano de obra. Mencionó, en particular, la falta de médicos, profesores y personal para fábricas, y afirmó que esas carencias “dejarán de existir”, en una mudanza que, según su visión, “liberará mucho tiempo”.

El propio Gates admitió la dificultad de imaginar un escenario así tras casi siete décadas en un mundo definido por la escasez. “Para quienes llevamos casi 70 años en un mundo de escasez, es difícil incluso adaptarnos”.

En este sentido, si la inteligencia artificial y la robótica cubren parte sustancial del trabajo hoy pendiente por falta de personal, la consecuencia no sería solo un aumento de productividad, sino una reorganización del tiempo de trabajo y de la vida laboral.

Por qué es clave el avance de los robots humanoides

Otros líderes como Jensen Huang le apuestan por el desarrollo de máquinas autónomas. (Foto: REUTERS/Ann Wang/File Photo)
Otros líderes como Jensen Huang le apuestan por el desarrollo de máquinas autónomas. (Foto: REUTERS/Ann Wang/File Photo)

Gates vinculó ese cambio futuro con avances en robótica. Al hablar del trabajo físico, sostuvo que todavía se necesitan “manos extraordinarias” para muchas tareas, pero aseguró que esa capacidad terminará llegando a las máquinas.

La idea no es exclusiva suya. Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, calcula que los robots humanoides podrían abrir un mercado de 40 billones de dólares, mientras Elon Musk estimó que para 2040 habría al menos 10.000 millones de esos robots, con precios de entre 20.000 y 25.000 dólares.

Aún falta destreza suficiente para que esos sistemas se muevan con soltura y fiabilidad en entornos industriales. Aun así, las inversiones y el desarrollo de ingeniería ya avanzan en esa dirección.

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