Celeste Cid se animó a una transformación especial para cumplir una cábala por el triunfo de Argentina: “Toca bancar”

Tras comprometerse con su estilista a un cambio de look si ganaba la Selección Argentina, Celeste Cid compartió el resultado final en las redes (Instagram)

En medio de la fiebre mundialista y el entusiasmo general por el desempeño de la Selección Argentina, Celeste Cid volvió a captar la atención de sus seguidores con una apuesta estética que rápidamente se transformó en tendencia. La actriz, conocida por sus cambios de look y su capacidad para reinventarse, sorprendió con una transformación radical y, como es habitual, no fue una decisión tomada al azar: se trató del cumplimiento de una promesa que había hecho si el equipo nacional vencía a Cabo Verde.

“¡Toca bancar!”, escribió Celeste junto a una serie de fotos en las que se la vio con el cabello mucho más corto y un tono oscuro, luciendo un top strapless negro y un maquillaje intenso a juego. La publicación incluyó, además, capturas de la conversación que mantuvo con su estilista, en la que el viernes previo al partido sellaron el pacto. “Si gana Argentina, cortamos mañana”, propuso él; “Ok. Este será el parámetro pues”, respondió ella, sin dudar.

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Pese al tiempo extra y los nervios que se vivieron ante el conjunto caboverdiano, el partido terminó con victoria albiceleste y, fiel a su palabra, Celeste volvió al chat y escribió sobre la promesa. “Caga… Auxilio”, expresó junto a un sticker, mientras que su estilista le respondió con una seguidilla de carcajadas, sabiendo que la promesa debía cumplirse.

Celeste Cid posó con su nueva cabellera y causó furor en las redes

Horas más tarde, la actriz compartió un breve clip en el que se la ve con la melena recién cortada, posando frente al espejo y mostrando orgullosa el resultado del cambio. El nuevo look, elegante y fresco, recibió elogios inmediatos tanto de sus seguidores como de colegas: Brenda Gandini, Mónica Antonópulos, Stefi Roitman, Julieta Nair Calvo y Nancy Dupláa fueron solo algunas de las figuras que dejaron sus mensajes en la publicación. “Vamos peli corto”; “Preciosa”; “No se puede, dios mío”; “Quien pudiera”; “Todo te queda bien”; “Me volví a enamorar”, fueron algunos de los comentarios que inundaron su perfil.

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El entusiasmo por la transformación no es nuevo en la carrera de Cid. Apenas unos meses atrás, en abril, la actriz ya había sorprendido a todos con otro cambio de look. En esa ocasión, eligió un tono naranja vibrante, cercano al cobrizo, con flequillo recto y corte descontracturado. “Pasaron cosas”, escribió entonces, acompañando la imagen con una frase breve y sugerente que rápidamente se viralizó. En aquella publicación, se la vio en pleno proceso de coloración, con el estilista trabajando sobre su pelo y una atmósfera de espontaneidad que conquistó a sus seguidores. El impacto fue inmediato: en cuestión de minutos, la publicación sumó cientos de reacciones y comentarios de colegas y fanáticos.

Celeste apostó por un cambio de look tras la victoria de la Selección Argentina ante Cabo Verde

El look de Celeste Cid antes de la promesa que hizo porque Argentina le ganó a Cabo Verde y se cortó el cabello (Instagram)

El cambio de look de abril marcó una etapa audaz, con un color intenso y un corte que le aportó frescura y modernidad a su imagen. El naranja, potente y llamativo, fue el eje de una estética jugada, mientras que las capas suaves y el flequillo corto potenciaron el efecto del color y renovaron por completo su apariencia. Ahora, la actriz volvió a apostar por el cabello corto, pero con una impronta diferente: un tono oscuro, sofisticado y versátil, que realza sus rasgos y acompaña una etapa de nuevos desafíos personales y profesionales.

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La publicación más reciente, realizada en su cuenta de Instagram, mostró a Celeste en un registro menos producido y más íntimo, dejando ver el proceso de transformación en tiempo real. Lejos de esconder dudas o temores, la actriz compartió el paso a paso con honestidad y sentido del humor, invitando a sus seguidores a ser parte de la promesa cumplida y del resultado final.

La actriz había prometido ante su estilista que si la Selección Argentina ganaba ante Cabo Verde, ella se cortaba el pelo

Luego de la derrota a Cabo Verde, la actriz se dio cuenta que debía cumplir su promesa (Instagram)

Así, entre promesas, apuestas y aplausos digitales, Celeste Cid vuelve a instalarse en el centro de la escena, recordando que, cuando se trata de reinventarse, el único parámetro es la propia decisión. Y que, con la camiseta puesta o el look renovado, el juego siempre sigue adelante.

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