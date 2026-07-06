Cultura

El botín del robo de casi 30 piezas del museo Lalique supera los USD 5 millones

La sustracción incluyó 27 objetos y se produjo alrededor de las 5:30 del domingo en Wingen-sur-Moder, cuando tres asaltantes usaron mazos y martillos para romper seis exhibidores y escapar rápidamente

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El botín del robo de casi 30 piezas del museo Lalique supera los 4,5 millones de euros (Photo by PATRICK HERTZOG / AFP)
El botín del robo de casi 30 piezas del museo Lalique supera los 4,5 millones de euros (Photo by PATRICK HERTZOG / AFP)

Una banda de ladrones enmascarados que asaltó el fin de semana un museo gestionado por la marca de lujo Lalique, en el este de Francia, se llevó 27 piezas de joyería valoradas en unos 4,5 millones de euros (5,1 millones de dólares), según informaron este lunes las autoridades judiciales.

El robo es el último ataque contra un museo francés, tras un espectacular asalto en el Museo del Louvre en octubre del año pasado y varios otros robos de alto perfil en destinos culturales.

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Tres ladrones atacaron el museo Lalique en Wingen-sur-Moder, en el noreste de Francia, alrededor de las 5:30 de la mañana (03:30 GMT) del domingo, según declaró el fiscal local François Antona en un comunicado difundido el lunes.

Los ladrones “rompieron seis vitrinas con mazos y martillos para apoderarse de 27 piezas de joyería en solo unos minutos”, añadió.

Los ladrones “rompieron seis vitrinas con mazos y martillos para apoderarse de 27 piezas de joyería en solo unos minutos” (REUTERS/Abdul Saboor)
Los ladrones “rompieron seis vitrinas con mazos y martillos para apoderarse de 27 piezas de joyería en solo unos minutos” (REUTERS/Abdul Saboor)

El museo, dedicado al joyero y vidriero Art Nouveau y Art Deco René Lalique, fue inaugurado en 2011 cerca de la fábrica de la compañía.

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El alcalde de Wingen-sur-Moder, una localidad situada a unos 60 kilómetros al noroeste de Estrasburgo, sugirió que la empresa de seguridad privada contratada por el museo fue responsable del fallo.

“Todas las alarmas se activaron, tal como debían. Y luego, con la empresa de seguridad, aparentemente hubo una falla grave de su parte: no intervinieron de inmediato, no informaron a la gendarmería (policía)”, declaró Christian Dorschner al diario local Les Dernieres nouvelles d’Alsace (DNA).

Museo Lalique
Tres ladrones atacaron el museo Lalique en Wingen-sur-Moder, en el noreste de Francia, alrededor de las 5:30 de la mañana

La serie de robos en museos franceses, incluido el Louvre, ha puesto en evidencia deficiencias de seguridad en algunos casos y ha generado preguntas sobre si las bandas criminales los consideran objetivos fáciles.

Los ladrones se llevaron joyas valoradas en 102 millones de dólares del Louvre, incluidas algunas de las antiguas joyas de la corona francesa, en un asalto que duró menos de ocho minutos.

Todos los miembros de la presunta banda, integrada por cuatro personas y que dejó un rastro de pruebas de ADN, han sido detenidos y acusados.

El paradero de las joyas sigue siendo desconocido.

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