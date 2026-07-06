Crimen y Justicia

Fin de una disputa clave en el juicio de Maradona: una testigo reveló quién eligió la casa donde murió

El domicilio de Tigre donde se montó la internación domiciliaria en la que falleció el Diez fue altamente cuestionado en el debate. Este lunes, Vanesa Morla, su asistente, arrojó claridad en este aspecto

Guardar
Google icon
La casa donde murió Diego Maradona
La casa donde murió Maradona

A casi tres meses de su inicio, el juicio por la muerte de Maradona comenzó a transitar su tramo final. Las partes creen que faltan poco más de 10 audiencias para terminar con el debate donde hay siete trabajadores de la salud imputados por su responsabilidad en el fallecimiento del Diez. Y en este contexto, varias cuestiones sobre los últimos días del astro del fútbol ya comenzaron a esclarecerse.

Una de ellas tiene que ver con la elección de la casa donde se montó la internación domiciliaria en la que falleció el 25 de noviembre de 2020. El domicilio, ubicado en el barrio San Andrés de Benavídez, partido de Tigre, fue altamente cuestionado a lo largo de todo el proceso porque no solo no tenía la aparatología médica que requería Maradona para ser auxiliado, sino también porque no tenía las comodidades necesarias.

PUBLICIDAD

Solo por mencionar algunos detalles, la habitación donde dormía Diego en realidad era un playroom acondicionado ubicado en planta baja, su puerta dejaba entrar luz y ruido y no tenía un baño con ducha cerca. Solo un pequeño toilette ubicado a varios pasos del cuarto en el que el Diez apenas entraba. La mejor infraestructura estaba en la planta alta, a la que Maradona no podía acceder porque tenía movilidad reducida.

“Era un desastre”, fue la definición más reiterada por los testigos que pasaron por la sala de audiencias.

Por eso, la pregunta sobre quién eligió esa casa rodeó este juicio oral desde el principio. Y finalmente tuvo respuesta este lunes, en la audiencia N°25. La contestó Vanesa Morla, asistente del ex DT, hermana del abogado Matías Morla y esposa del secretario de Diego, Maximiliano Pomargo.

PUBLICIDAD

La casa donde murió Diego Maradona
La casa del barrio San Andrés por afuera

Diego eligió esa casa. Me consta porque Diego elegía las cosas y, de hecho, se hizo una videollamada con la gente de la inmobiliaria”, aseguró la testigo ante los jueces del TOC N°3 de San Isidro.

Y detalló: “Se decide ir a la casa de Tigre para estar cerca de la casa de una de sus hijas (Gianinna) y Diego acepta eso. Se empiezan a buscar opciones, pero no había tanta cantidad de casas. Había solo cuatro para tomar posesión en el momento. Diego las ve, elige una y luego se envía un link con videos y fotos extra”.

A preguntas del abogado Fabián Améndola, representante de Dalma y Gianinna junto a Fernando Burlando, Vanesa Morla respondió sobre otra de las cuestiones claves de este juicio: si Maradona sabía de la internación domiciliaria o si fue engañado a la vivienda.

Diego sabía que iba a ir a una casa con enfermeros; si el título era internación domiciliaria, no lo sé, no estaba en la cabeza de él”, contestó.

Chat entre Gianinna Maradona y Maximiliano Pomargo juicio por Maradona
El chat entre Gianinna Maradona y Maximiliano Pomargo

Sobre por qué su habitación estaba en planta baja, la testigo explicó: “En todas las casas donde él iba siempre tenía un espacio en planta baja donde dormía la siesta. Entonces, independientemente de lo que pasó, Diego siempre tenía un espacio abajo para dormir la siesta. Independientemente de que después lo usó para dormir todos los días".

Vanesa Morla aseguró que ella le envió la publicación del alquiler a Jana Maradona, a quien dijo que convocó personalmente para que vea la casa, y a Verónica Ojeda, que dijo que estaba enojada porque no quería que Diego se fuera al Tigre. A Dalma y a Gianinna no, porque con ellas no hablaba.

Sin embargo, las hermanas fueron contactadas por el marido de Vanesa, Maximiliano Pomargo, que les envió una serie de fotos de la casa antes de acordar la mudanza. El problema: no aclaró que ninguna de todas las habitaciones espectaculares de las imágenes iba a ser la de su papá. Tampoco que él no iba a tener las comodidades que se veían, que era prioridad para las hijas. Jana coincide en que a ella tampoco le aclararon eso.

“Tengo una casa ideal”, le dijo en un chat el esposo de Vanesa Morla a Gianinna. Luego adjuntó las fotos. La única pregunta que le hizo la hija del Diez fue si tenía cuarto abajo. La respuesta que recibió fue: “Se arma”.

casa de Maradona
El baño ubicado en la planta baja

“Pero, ¿y el baño?”, insistió Gianinna. “También hay, es el playroom”, contestó Pomargo a la inquietud.

Por si no había quedado clara la prioridad de las hijas de Maradona, ella repitió la pregunta explícitamente: “O sea, ¿le quedaría la habitación en suite? Lo más importante es que esté como un rey”.

La respuesta de Pomargo fue: “Sí. Ahora pido un video, así lo ves específicamente”.

El video nunca llegó.

A más de dos meses del inicio del juicio oral por la muerte de Maradona, queda claro que eso fue mentira: Diego no tenía baño en suite, se bañaba con un duchador y dormía en una habitación inventada. Las hijas nunca lo supieron de antemano, sino que creían lo contrario.

Temas Relacionados

Juicio por la muerte de MaradonaDiego MaradonaVanesa MorlaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara Vanesa Morla, asistente de Diego

El debate oral ya entró en una etapa definitoria. Este lunes se reanuda con otra testigo muy cercana al Diez en los últimos días

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara Vanesa Morla, asistente de Diego

La Fiscalía de Paraguay pidió 2 años y 2 meses de cárcel para el exsenador Edgardo Kueider

Lo consideró culpable del delito de contrabando en grado de tentativa por intentar ingresar USD 200 mil sin declarar. La defensa, en tanto, requirió la absolución

La Fiscalía de Paraguay pidió 2 años y 2 meses de cárcel para el exsenador Edgardo Kueider

“No me siento apto”: un preso presentó una carta durante un juicio para continuar detenido

El viernes pasado, Augusto Pacicco (39) entregó un escrito de puño y letra ante el TOF N° 3 de Córdoba en el que suplicó que no le otorguen la libertad

“No me siento apto”: un preso presentó una carta durante un juicio para continuar detenido

Un hombre de 73 años fue asesinado en un ataque de viudas negras en Vicente López: hay dos detenidos

La víctima fue encontrada en su casa por su propia hija, que no lograba comunicarse con él. En las últimas horas, la Policía arrestó a una joven de 22 años y a un hombre de 34, señalado como su cómplice. Hay un prófugo

Un hombre de 73 años fue asesinado en un ataque de viudas negras en Vicente López: hay dos detenidos

Condenaron a una mujer por chantajear con presuntas fotos íntimas al productor artístico Héctor Cavallero

El TOC N° 22 de CABA dictó tres años de prisión en suspenso para Gabriela Soledad Santapaola (32) y ordenó medidas de restricción hacia la víctima y su entorno familiar

Condenaron a una mujer por chantajear con presuntas fotos íntimas al productor artístico Héctor Cavallero

DEPORTES

La selección de Noruega usa una tipografía única en su camiseta para el Mundial 2026

La selección de Noruega usa una tipografía única en su camiseta para el Mundial 2026

Gianni Infantino habló sobre el caso Balogun: “Los órganos judiciales de la FIFA son independientes”

Se confirmó la lesión de la figura de Inglaterra que se cayó en los festejos del triunfo sobre México en el Mundial 2026

Un ex futbolista de Inglaterra recibió una feroz amenaza en medio del partido ante México: “Te vas muerto, cabrón”

El circuito que alimenta al tenis argentino: seis torneos del ITF World Tennis llegan al país en las próximas semanas

TELESHOW

Pamela David habló sobre la salud de Daniel Vila: “Viajamos a Nueva York porque se tiene que volver a operar”

Pamela David habló sobre la salud de Daniel Vila: “Viajamos a Nueva York porque se tiene que volver a operar”

Nicolás Occhiato habló sobre el escándalo con Florencia Peña: “Está judicializado”

Marta Fort contó cuáles son los retoques estéticos que se hizo en el rostro: “Algo me puse en la carita”

L-Gante se reconcilió con Maxi El Brother y volvieron a trabajar juntos: “La billetera te la manejás vos”

Celeste Cid se animó a una transformación especial para cumplir una cábala por el triunfo de Argentina: “Toca bancar”

INFOBAE AMÉRICA

El botín del robo de casi 30 piezas del museo Lalique supera los USD 5 millones

El botín del robo de casi 30 piezas del museo Lalique supera los USD 5 millones

“Nueve personas han sido rescatadas con vida en Venezuela”: director de bomberos informa sobre el despliegue salvadoreño.

Las mejores fotos del mundial de Cabo Verde, la selección que se ganó el respeto del mundo entero

En República Dominicana el 68.2% de los partos son por cesárea, según encuesta

Salvadoreños habrían firmado contratos de seguridad y terminaron en operaciones armadas en África, según especialista