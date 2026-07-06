L-Gante se reconcilió con Maxi El Brother y volvieron a trabajar juntos: “La billetera te la manejás vos”

El padre de L-Gante sostuvo que Maxi es el único capaz de controlar la carrera musical de Elián Valenzuela

La relación entre Elián Valenzuela —conocido como L-Gante— y quienes lo rodean ha sido tema de debate dentro y fuera del mundo musical, en especial con Maxi El Brother, su representante con quien estuvo enemistado durante un tiempo. La reconciliación profesional entre L-Gante y Maxi El Brother se selló tras meses de acusaciones y reproches que parecían no tener retorno. El regreso sorprendió al entorno del cantante, ya que la ruptura había alcanzado un nivel tan profundo que incluso existían amenazas de acciones judiciales y una decepción que trascendía lo laboral.

El nuevo acuerdo entre el referente de la cumbia 420 y su histórico manager deja atrás disputas judiciales y contratos que generaron desconfianza. “Llegaron a un acuerdo y pusieron todo en cero”, señalaron en Los Profesionales con Flor, al explicar que ambas partes firmaron un contrato que regirá la relación de aquí en adelante, estableciendo condiciones y reglas claras para evitar los problemas del pasado.

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Su padre, Miguel Ángel Prosi, en una conversación directa con Teleshow, no dudó en exponer su visión sobre quién debería guiar los pasos artísticos de su hijo y cómo debería gestionar los aspectos personales y económicos.

Para él, Maxi es el único capaz de “controlar” la carrera de L-Gante. El padre de Elián insistió en que quién mejor que Maxi en ese mundo de esa música. Por los conocimientos, por un montón de cosas. Considera que si su hijo hubiera continuado bajo el ala de Maxi, “Ahora estaría haciendo el show en Miami”.

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En cuanto al manejo económico, marcó distancia: “Cuando ya le manejan la billetera, ahí cambia la canción. Ya sos un hombre”. El padre de L-Gante aseguró que desde el principio fue claro con su hijo: “Lo dije de entrada, se lo dije a Elián: ‘Maxi te tiene que manejar lo artístico, la billetera te la tenés que manejar vos, tu negocio te lo manejás vos’. Es por ahí”, expresó.

El padre de L-Gante sostuvo que Elián Valenzuela debe manejar su billetera y su negocio por cuenta propia

La nueva etapa profesional de L-Gante y Maxi El Brother responde a la necesidad del cantante de recuperar estabilidad laboral y emocional. Tras una ruptura marcada por denuncias de contratos perjudiciales y manejo poco transparente de las finanzas, ambas partes acordaron reglas más estrictas para evitar viejos errores y preservar el trabajo conjunto en condiciones más equitativas.

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La nueva etapa de L-Gante mantendrá a Maxi El Brother en el equipo, mientras el hermano de Elián seguirá a cargo de su parte personal

El entorno más cercano de L-Gante experimenta una etapa de mayor tranquilidad, según relató Claudia Valenzuela, madre del cantante, al dar detalles sobre la vida actual del músico y la dinámica familiar que lo rodea.

Desde hace algunas semanas, el artista ha optado por alejarse de la exposición pública para enfocarse en los momentos íntimos con su hija y su familia. De acuerdo con la madre, “está más casero, disfrutando”, y su rutina prioriza ahora permanecer en el hogar, dedicado a Jamaica y apartándose de las salidas frecuentes de otras épocas.

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En este contexto, la relación entre L-Gante y su expareja, Tamara Báez, transcurre de forma armoniosa y con una comunicación fluida, según explicó Valenzuela. El bienestar de su hija resulta la prioridad para ambos, mientras el acompañamiento familiar se mantiene constante. “Ellos tienen una buena relación. Son los papás de Jamaica y es un lazo que nunca se va a cortar”, aseguró, desestimando rumores sobre cualquier tipo de conflicto.

Claudia Valenzuela expresó alivio por la reconciliación y afirmó que el objetivo es que L-Gante pueda trabajar con tranquilidad

En varias entrevistas, Claudia Valenzuela también compartió su punto de vista sobre la reciente edición de los premios Martín Fierro, en la que Wanda Nara fue reconocida en la categoría de conducción. Ante las críticas recibidas por la mediática, la madre del cantante sostuvo: “Críticas siempre va a haber, hay gente a la que le gusta y gente a la que no. Ella ya está acostumbrada, aunque seguramente le duelan. Pero el premio lo tiene y eso es lo importante”.

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Claudia Valenzuela resaltó que su trato personal con Wanda Nara permanece intacto

Más allá del final de la relación sentimental entre L-Gante y la empresaria, Claudia resaltó que su trato personal con Wanda Nara permanece intacto. Reveló que aún mantienen contacto cordial, especialmente en ocasiones como cumpleaños u otras fechas significativas. “Tengo relación. Para un cumpleaños, le mando un mensaje y a veces ella también me escribe. Buena relación hemos mantenido”, relató, evidenciando que los vínculos personales resisten los vaivenes de la prensa del espectáculo.