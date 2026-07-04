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Paraguay vs Francia por Roja Directa y Pirlo TV para ver fútbol gratis: estos son los riesgos a los que te expones

Aunque prometen transmisiones gratuitas, estas páginas suelen ocultar amenazas digitales y problemas relacionados con la piratería

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Paraguay y Francia se enfrentan por su pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
Paraguay y Francia se enfrentan por su pase a los cuartos de final del Mundial 2026. (Composición Infobae)

El partido entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026 ha disparado las búsquedas de plataformas como Tarjeta Roja, Roja Directa y Pirlo TV, páginas que prometen transmitir el encuentro de manera gratuita. Sin embargo, detrás de estos sitios existen riesgos relacionados con la ciberseguridad, el robo de información personal y la vulneración de los derechos de transmisión.

Especialistas en seguridad informática, entre ellos investigadores de ESET, advierten que este tipo de plataformas suelen estar repletas de anuncios engañosos, ventanas emergentes y enlaces maliciosos que pueden comprometer computadoras y teléfonos móviles.

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Además, muchas de estas páginas cambian constantemente de dominio para evitar bloqueos judiciales, lo que dificulta identificar cuáles son auténticas y cuáles fueron creadas únicamente para distribuir malware.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
La imagen muestra a una persona que ve un partido del Mundial 2026 en su teléfono celular desde un sillón, mientras en la pantalla aparece un ícono de advertencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funcionan Roja Directa, Pirlo TV y Tarjeta Roja

A diferencia de las plataformas oficiales de streaming, estos portales normalmente no alojan las transmisiones deportivas en sus propios servidores. Su función consiste en recopilar enlaces de terceros y mostrarlos junto con una gran cantidad de publicidad.

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En muchos casos, los botones de reproducción son falsos y forman parte de anuncios diseñados para engañar al usuario. Al hacer clic, pueden abrirse múltiples ventanas emergentes o iniciarse descargas automáticas de archivos potencialmente peligrosos.

Los especialistas de ESET señalan que algunos de estos archivos contienen programas maliciosos capaces de capturar contraseñas, registrar información bancaria o instalar software que toma el control parcial del dispositivo sin que el usuario lo note.

Hombre de espaldas con camiseta de Argentina. Sostiene un smartphone viendo su pantalla con publicaciones de redes sociales sobre un partido de fútbol.
Roja Directa, Pirlo TV y Tarjeta Roja son sitios piratas que pueden infectar tu celular o PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo también está en las aplicaciones no oficiales

El peligro no se limita a las páginas web. Durante grandes competiciones deportivas también proliferan aplicaciones como Magis TV o Xuper TV, que ofrecen acceso gratuito a partidos sin contar con los derechos oficiales.

Estas aplicaciones suelen instalarse mediante archivos APK descargados fuera de las tiendas oficiales de Android, por lo que no pasan los controles de seguridad habituales.

Además, con frecuencia solicitan permisos que exceden lo necesario para una aplicación de streaming, incluyendo acceso al almacenamiento del dispositivo, contactos, archivos e incluso otras funciones del sistema, aumentando el riesgo de exposición de información personal.

Manos sosteniendo un celular con un partido de fútbol. Dos símbolos rojos de prohibición superpuestos, uno sobre un árbitro caricatura y el otro sobre un balón.
Un primer plano muestra a una persona viendo un partido de fútbol en su celular, con logos de streaming ilegal como Rojadirecta y un balón tachados, simbolizando la lucha contra la piratería en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las copias falsas son cada vez más frecuentes

El caso de Roja Directa ilustra cómo operan muchas de estas plataformas. Tras el cierre de sus dominios originales, aparecieron decenas de sitios con nombres prácticamente idénticos.

Versiones como “Rojadirecta TV”, “Roja Directa Online” u otras variantes con extensiones diferentes buscan atraer usuarios mediante buscadores y redes sociales.

Lo mismo sucede con Pirlo TV y Tarjeta Roja, cuyos dominios cambian constantemente para eludir bloqueos, haciendo muy difícil verificar si se trata de una página previamente conocida o de una copia creada por ciberdelincuentes.

Cómo identificar una página sospechosa

Los expertos recomiendan desconfiar de cualquier sitio que prometa acceso gratuito e ilimitado a competiciones cuyos derechos pertenecen a operadores oficiales.

También aconsejan revisar cuidadosamente la dirección web. Los sitios fraudulentos suelen utilizar pequeñas modificaciones en el nombre o extensiones poco habituales como “.xyz”, “.online” o “.top”.

Mano sosteniendo un celular que reproduce un partido de fútbol Inglaterra vs Croacia. Un logo de balón de fútbol grande y verde está superpuesto en el centro.
Debes revisar cuidadosamente una dirección web antes de ingresar a ver un partido gratis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro indicador de riesgo es la aparición constante de ventanas emergentes, solicitudes para instalar programas adicionales o formularios que piden información personal o bancaria antes de reproducir el contenido.

Las plataformas legítimas no solicitan contraseñas bancarias ni datos financieros para acceder a transmisiones gratuitas.

Dónde ver Paraguay vs Francia de forma oficial

Para seguir el encuentro con seguridad, la recomendación es utilizar únicamente plataformas autorizadas para transmitir el Mundial 2026.

En España, los aficionados pueden seguir los partidos mediante DAZN y RTVE Play, mientras que quienes sean clientes también pueden acceder a través de Movistar Plus+.

Paraguay y Francia se enfretan en los octavos de final del Mundial 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.
Paraguay y Francia se enfretan en los octavos de final del Mundial 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

En América Latina, las principales opciones son DGO junto con DSports en países como Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Uruguay. En México, la cobertura principal corresponde a ViX, mientras que algunos encuentros también pueden verse mediante Disney+, Paramount+ y las aplicaciones oficiales de cadenas de televisión locales, según los derechos de cada país.

Utilizar servicios autorizados no solo garantiza una mejor calidad de imagen y estabilidad en la transmisión, sino que también reduce significativamente el riesgo de sufrir infecciones por malware, robo de credenciales, fraudes financieros y otros problemas asociados con la piratería digital.

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