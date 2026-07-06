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Portugal vs. España en el Mundial 2026: cómo ver el partido de forma segura sin delay

Los canales de televisión tradicional suelen ofrecer una señal más inmediata, mientras que las aplicaciones de streaming presentan mayores demoras

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Cristiano Ronaldo es la máxima figura de la Selección de Portugal, Lamine Yamal de España. Las selecciones que se enfrentarán el próximo lunes 6 de julio a partir de las 2:00 p.m. - crédito AFP
Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal son las figuras de sus selecciones en el torneo. (Fotocomposición Infobae)

El duelo entre Portugal y España en los octavos de final del Mundial 2026 se perfila como uno de los partidos más esperados de la fase eliminatoria. El interés trasciende lo deportivo: para muchos espectadores, la experiencia de ver el partido en tiempo real y de forma segura se ha convertido en un desafío.

Escuchar celebraciones anticipadas de los vecinos, antes de que la imagen llegue al propio televisor o celular, ilustra la problemática del “delay” en las transmisiones, mientras que los riesgos de los sitios piratas se mantienen presentes.

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En este sentido, se explica todo lo que se debe saber sobre el delay o demoras al ver los partidos del Mundial 2026, sumado a pautas para evitar virus al seguir la transmisión desde páginas o aplicaciones.

Por qué existe el “delay” al ver partidos en vivo del Mundial 2026

delay de audio - TV - audio - televisor - tecnología - 29 de junio
Las demoras en la transmisión están relacionadas con la tecnología que se esté utilizando ya sea televisión tradicional o streaming. (Imagen ilustrativa Infobae)

El retraso en la llegada de la señal, conocido como “delay”, afecta tanto a quienes utilizan televisión digital, cable o servicios streaming. La diferencia de segundos puede ser suficiente para escuchar el grito de gol de los vecinos antes de ver la jugada.

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El “delay” resulta más notorio en plataformas streaming, donde la compresión de datos y la retransmisión a través de internet suelen añadir varios segundos extra. Por el contrario, la Televisión Digital Terrestre (TDT) se acerca más a la inmediatez de la señal original, lo que reduce los riesgos de spoilers involuntarios.

La TDT, cuando está disponible, es la opción preferida por quienes buscan minimizar el retardo y maximizar la emoción del fútbol en vivo.

Qué riesgos existen al usar páginas o aplicaciones piratas para ver el Mundial 2026

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone negro horizontalmente, mostrando un partido de fútbol en vivo con jugadores y público en la pantalla.
Los portales piratas contienen virus que infectan el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la búsqueda de alternativas gratuitas o “fáciles”, muchos usuarios recurren a portales piratas. INTERPOL ha alertado sobre el peligro de acceder a sitios piratas como Pelota Libre, Roja Directa o XUPER TV, los cuales ofrecen transmisiones ilegales del Mundial 2026.

Se ha advertido sobre la presencia de malware y virus en estos portales, capaces de comprometer la seguridad de cualquier dispositivo. Una vez infectado, el software malicioso puede robar información personal, contraseñas o datos bancarios, e incluso propagarse a otros aparatos conectados a la misma red doméstica.

El daño puede extenderse al robo de identidad o a la afectación de operaciones críticas en redes empresariales, según documentación de INTERPOL. Por esta razón, el uso de plataformas legales garantiza tanto la integridad del dispositivo, como la protección de la privacidad de los usuarios.

Cuál es la forma más segura de ver el partido Portugal vs. España en vivo

Un control remoto en la mano de una persona apuntando a la TV - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Canales de televisión y aplicaciones streaming cuentan con los derechos de transmisión y se pueden utilizar sin ningún peligro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la mayoría de los países latinoamericanos, la pauta de expertos en ciberseguridad es clara: las plataformas autorizadas como DGO, que cuentan con los derechos de transmisión, son la opción más segura para ver el Portugal vs. España.

Los servicios autorizados por la FIFA ofrecen beneficios como una mejor calidad de imagen, protección de datos y soporte técnico en caso de problemas. Y, el acceso a través de plataformas oficiales reduce el riesgo de infecciones por malware y evita sanciones legales asociadas a la piratería.

Además, los operadores licenciatarios ofrecen alternativas multiplataforma, facilitando el acceso desde televisores, computadoras o celulares, sin exponer la información personal.

Cómo minimizar el delay si solo se dispone de streaming para ver el Mundial 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Es clave que la red WiFi esté libre de accesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la TDT ofrece la menor latencia, el streaming es la única opción para muchos hogares. Priorizar la conexión por cable Ethernet al router proporciona mayor estabilidad y menor latencia que el WiFi.

Asimismo, desconectar otros dispositivos que consumen internet durante el partido ayuda a preservar el ancho de banda destinado a la transmisión principal. Reiniciar el router antes del evento y proteger la red WiFi con una contraseña robusta son acciones sugeridas para evitar interferencias y accesos no autorizados.

Otra medida práctica es optimizar la ubicación del router y preferir la banda de 5 GHz cuando el dispositivo está cerca puede mejorar la calidad de la señal.

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