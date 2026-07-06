“Nueve personas han sido rescatadas con vida en Venezuela”: director de bomberos informa sobre el despliegue salvadoreño.

El grupo USAR de El Salvador rescató con vida a nueve personas en Venezuela tras los terremotos recientes. (Cortesía Secretaría de Prensa).

El despliegue de trescientos especialistas del grupo USAR de El Salvador en Venezuela, tras los terremotos recientes, permitió el rescate con vida de nueve personas, según informó el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano.

Solano indicó que la misión constituye el mayor contingente salvadoreño movilizado fuera del país para una emergencia de este tipo. Detalló que la presencia de los rescatistas nacionales se consolidó en las primeras horas de la emergencia, permitiendo iniciar de inmediato las tareas de búsqueda y salvamento.

El director explicó, en la entrevista en Diálogo, que el equipo fue recibido con muestras de agradecimiento por parte de la población y autoridades venezolanas. El grupo USAR empleó tecnología avanzada y ejemplares caninos entrenados, como el perro Rambo, en la localización de personas bajo escombros. Solano relató que este recurso ha sido fundamental en la detección de víctimas en distintos puntos de la zona de desastre.

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Protocolo de relevos, estado actual y enseñanzas para El Salvador

El grupo USAR opera bajo un protocolo de relevos que garantiza la presencia constante de trescientos rescatistas en el terreno. Las rotaciones permiten que el personal descanse y reciba suministros esenciales, como agua, alimentos, medicamentos y equipos adicionales para mantener la capacidad de respuesta.

Baltazar Solano informó que El Salvador desplegó en Venezuela a trescientos especialistas, el mayor contingente salvadoreño enviado al exterior para una emergencia. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Solano aseguró que la experiencia acumulada en Venezuela aporta aprendizajes valiosos para el país, especialmente en la preparación ante desastres naturales. Consideró que la actualización tecnológica y la capacitación continua son factores que han fortalecido el sistema nacional de respuesta.

El director recordó que El Salvador es un país vulnerable a fenómenos como terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas. Por esa razón, subrayó la necesidad de mantener equipos preparados y recursos suficientes para atender futuras emergencias.

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Protocolo técnico y operativo en la zona de desastre

Al llegar a la zona afectada, el personal realiza un triaje estructural para identificar riesgos y materiales peligrosos en los edificios colapsados. La búsqueda de sobrevivientes combina técnicas físicas, electrónicas y el uso de perros entrenados.

El grupo emplea sensores sísmicos y sónicos para detectar sonidos y pulsaciones cardíacas bajo los escombros. Una vez localizada una persona con vida, se aplican procedimientos de acceso y corte, priorizando la seguridad del equipo ante posibles réplicas.

La misión del grupo USAR se activó en las primeras horas de la emergencia en Venezuela para iniciar de inmediato la búsqueda y el salvamento. (Cortesía Secretaría de Prensa).

El perro Rambo ha sido utilizado en la búsqueda de víctimas y ha mostrado eficacia en diferentes operaciones, tanto en Venezuela como en otras misiones internacionales. Solano explicó que este ejemplar ya había trabajado en entornos de alta exigencia, como Turquía, y que su labor ha sido reconocida por los equipos de rescate en el extranjero.

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Preparación, selección y entrenamiento del grupo USAR

La integración al grupo USAR exige superar varias fases de preparación. Cada miembro es sometido a chequeos médicos y psicológicos para garantizar su aptitud física y mental antes de ser desplegado.

La formación incluye capacitación en primeros auxilios, rescate estructural, técnicas de acceso y corte en edificaciones colapsadas, además de procedimientos de apuntalamiento. Los médicos del equipo están entrenados para atender casos de síndrome de aplastamiento y compartimental, dos condiciones frecuentes en personas rescatadas de estructuras colapsadas.

Solano recalcó que la atención al paciente no termina con la extracción. La persona rescatada debe ser estabilizada y trasladada bajo supervisión médica, ya que el riesgo de complicaciones aumenta en situaciones de desastre.

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El equipo USAR mantiene una preparación constante y actualización de conocimientos en áreas físicas, técnicas y psicológicas. Solano destacó que la moral y la vocación de servicio son elementos clave en la efectividad del grupo, factores que contribuyeron al éxito de la misión en Venezuela.