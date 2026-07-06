El Salvador

“Nueve personas han sido rescatadas con vida en Venezuela”: director de bomberos informa sobre el despliegue salvadoreño.

El equipo salvadoreño implementó procedimientos de triaje estructural y protocolos médicos avanzados para asegurar la atención y traslado de los afectados en las zonas más críticas.

Guardar
Google icon
El grupo USAR de El Salvador rescató con vida a nueve personas en Venezuela tras los terremotos recientes. (Cortesía Secretaría de Prensa).
El grupo USAR de El Salvador rescató con vida a nueve personas en Venezuela tras los terremotos recientes. (Cortesía Secretaría de Prensa).

El despliegue de trescientos especialistas del grupo USAR de El Salvador en Venezuela, tras los terremotos recientes, permitió el rescate con vida de nueve personas, según informó el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano.

Solano indicó que la misión constituye el mayor contingente salvadoreño movilizado fuera del país para una emergencia de este tipo. Detalló que la presencia de los rescatistas nacionales se consolidó en las primeras horas de la emergencia, permitiendo iniciar de inmediato las tareas de búsqueda y salvamento.

El director explicó, en la entrevista en Diálogo, que el equipo fue recibido con muestras de agradecimiento por parte de la población y autoridades venezolanas. El grupo USAR empleó tecnología avanzada y ejemplares caninos entrenados, como el perro Rambo, en la localización de personas bajo escombros. Solano relató que este recurso ha sido fundamental en la detección de víctimas en distintos puntos de la zona de desastre.

PUBLICIDAD

Protocolo de relevos, estado actual y enseñanzas para El Salvador

El grupo USAR opera bajo un protocolo de relevos que garantiza la presencia constante de trescientos rescatistas en el terreno. Las rotaciones permiten que el personal descanse y reciba suministros esenciales, como agua, alimentos, medicamentos y equipos adicionales para mantener la capacidad de respuesta.

Baltazar Solano informó que El Salvador desplegó en Venezuela a trescientos especialistas, el mayor contingente salvadoreño enviado al exterior para una emergencia. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Baltazar Solano informó que El Salvador desplegó en Venezuela a trescientos especialistas, el mayor contingente salvadoreño enviado al exterior para una emergencia. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Solano aseguró que la experiencia acumulada en Venezuela aporta aprendizajes valiosos para el país, especialmente en la preparación ante desastres naturales. Consideró que la actualización tecnológica y la capacitación continua son factores que han fortalecido el sistema nacional de respuesta.

El director recordó que El Salvador es un país vulnerable a fenómenos como terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas. Por esa razón, subrayó la necesidad de mantener equipos preparados y recursos suficientes para atender futuras emergencias.

PUBLICIDAD

Protocolo técnico y operativo en la zona de desastre

Al llegar a la zona afectada, el personal realiza un triaje estructural para identificar riesgos y materiales peligrosos en los edificios colapsados. La búsqueda de sobrevivientes combina técnicas físicas, electrónicas y el uso de perros entrenados.

El grupo emplea sensores sísmicos y sónicos para detectar sonidos y pulsaciones cardíacas bajo los escombros. Una vez localizada una persona con vida, se aplican procedimientos de acceso y corte, priorizando la seguridad del equipo ante posibles réplicas.

La misión del grupo USAR se activó en las primeras horas de la emergencia en Venezuela para iniciar de inmediato la búsqueda y el salvamento. (Cortesía Secretaría de Prensa).
La misión del grupo USAR se activó en las primeras horas de la emergencia en Venezuela para iniciar de inmediato la búsqueda y el salvamento. (Cortesía Secretaría de Prensa).

El perro Rambo ha sido utilizado en la búsqueda de víctimas y ha mostrado eficacia en diferentes operaciones, tanto en Venezuela como en otras misiones internacionales. Solano explicó que este ejemplar ya había trabajado en entornos de alta exigencia, como Turquía, y que su labor ha sido reconocida por los equipos de rescate en el extranjero.

Preparación, selección y entrenamiento del grupo USAR

La integración al grupo USAR exige superar varias fases de preparación. Cada miembro es sometido a chequeos médicos y psicológicos para garantizar su aptitud física y mental antes de ser desplegado.

La formación incluye capacitación en primeros auxilios, rescate estructural, técnicas de acceso y corte en edificaciones colapsadas, además de procedimientos de apuntalamiento. Los médicos del equipo están entrenados para atender casos de síndrome de aplastamiento y compartimental, dos condiciones frecuentes en personas rescatadas de estructuras colapsadas.

Solano recalcó que la atención al paciente no termina con la extracción. La persona rescatada debe ser estabilizada y trasladada bajo supervisión médica, ya que el riesgo de complicaciones aumenta en situaciones de desastre.

El equipo USAR mantiene una preparación constante y actualización de conocimientos en áreas físicas, técnicas y psicológicas. Solano destacó que la moral y la vocación de servicio son elementos clave en la efectividad del grupo, factores que contribuyeron al éxito de la misión en Venezuela.

Temas Relacionados

VenezuelaTerremotosRescateEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Costa Rica evalúa revisar la canasta básica tributaria con IVA reducido del 1%

El Ejecutivo analiza si la lista vigente de más de 250 bienes en 20 categorías mantiene el alivio fiscal enfocado en el 30% de los hogares con menores ingresos

Gobierno de Costa Rica evalúa revisar la canasta básica tributaria con IVA reducido del 1%

El Salvador presenta superávit en producción y consumo de café, huevos y carne de cerdo, según gremial Campo

La Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios estima que el país podrá cubrir su demanda interna en esos rubros y generar excedentes para ventas regionales

El Salvador presenta superávit en producción y consumo de café, huevos y carne de cerdo, según gremial Campo

Más de cinco millones de mujeres integran el padrón electoral de Guatemala, según el TSE

El registro nacional rebasa esa marca, con más de cinco millones de ciudadanas inscritas, según el secretario general en funciones del organismo electoral, mientras continúan las jornadas para sumar a quienes alcanzan 18 años

Más de cinco millones de mujeres integran el padrón electoral de Guatemala, según el TSE

Préstamos y depósitos bancarios en El Salvador aumentaron más de 10 % en lo que va del año, según ABANSA

El sector bancario en El Salvador inició 2026 con un entorno favorable, impulsado por el dinamismo del crédito al consumo y la preferencia de los clientes por mantener sus recursos en cuentas de ahorro y corrientes.

Préstamos y depósitos bancarios en El Salvador aumentaron más de 10 % en lo que va del año, según ABANSA

El informe revela que el 65% de los dominicanos vive en viviendas que no son propias

La encuesta de la Oficina Nacional de Estadística señala que el 55.7% de los hogares habita en inmuebles sin titularidad dentro del núcleo familiar y que solo el 44.3% reporta tenencia familiar

El informe revela que el 65% de los dominicanos vive en viviendas que no son propias

TECNO

Las Guerreras K-pop gratis en Cuevana o XUPER TV: ver la película trae virus y sanciones legales

Las Guerreras K-pop gratis en Cuevana o XUPER TV: ver la película trae virus y sanciones legales

Aire acondicionado a 25 grados y ventilador: truco para refrescar la casa y ahorrar luz durante una ola de calor

“Como volver a PS4”: el duro veredicto del exjefe de PlayStation tras probar la nueva Steam Machine

Portugal vs. España en el Mundial 2026: cómo ver el partido de forma segura sin delay

Crea tu propio videojuego con IA usando Pocket, la nueva aplicación de Meta

ENTRETENIMIENTO

Mariska Hargitay y su esposo recrearon una propuesta de matrimonio en su última noche en Broadway

Mariska Hargitay y su esposo recrearon una propuesta de matrimonio en su última noche en Broadway

Así lució el ramo de novia de Taylor Swift en su boda con Travis Kelce

Leonardo DiCaprio, Jay-Z y más famosos presenciaron la victoria de Noruega ante Brasil en el Mundial 2026

Sadie Sink habló sobre su carrera, Marvel y futuro artístico: “Creo que el teatro siempre será una prioridad para mí”

Taylor Swift: cómo una estrategia de control total multiplicó su fortuna en tiempo récord

MUNDO

“No se consiguen las camisetas”: la fiebre por Haaland desató una revolución en Noruega

“No se consiguen las camisetas”: la fiebre por Haaland desató una revolución en Noruega

El gobierno de Bélgica reacciona con ironía a la polémica por Balogun: las “declaraciones” de su gato Maximus

La Junta de Paz de EEUU exigió al comité palestino que reemplaza al gobierno de Hamas que tome el control de las armas en Gaza

El mensaje de Trump sobre Meloni antes de la cumbre de la OTAN: “Orden de alejamiento”

Beijing exige a las empresas chinas en el extranjero a cumplir sus leyes por sobre las normativas de cada país