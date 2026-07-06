Nicolás Occhiato habló sobre el escándalo con Florencia Peña: “Está judicializado”

A semanas de lo ocurrido con Flor Peña al aire en Luzu, Nico Occhiato dio a conocer que se encuentran en un conflicto legal con su excompañera (Puro Show – El Trece)

El pasado 18 de junio, el cruce entre el espectáculo y el deporte quedó signado por los dichos de Florencia Peña, quien, en pleno aire de El Show del Verano (Luzu), difundió un rumor no chequeado sobre la salud del padre de Lionel Messi. La reacción fue inmediata: Nicolás Occhiato y la empresa emitieron un comunicado, y la salida de Peña del ciclo fue solo el primero de varios capítulos. Pronto, comenzó a circular que la controversia podría escalar a una instancia judicial. Menos de un mes después, el propio Occhiato terminó de despejar las dudas y confirmó ante las cámaras que el conflicto ya está judicializado.

En diálogo con Puro Show (América), Occhiato fue directo sobre el tema y confirmó que hubo contacto luego de ocurrido el incidente. “La charla existió después del hecho. Fue una que va a quedar en el ámbito de lo privado”, explicó, dejando en claro que, si bien en ese momento la comunicación fue cordial, la posterior judicialización cambió el panorama. “Fue así”, admitió sobre la versión de Peña acerca de que habían quedado en buenos términos, pero señaló que el inicio de una demanda y el pedido de una cifra importante de dinero modificaron la situación: “No tengo mucho para decir”.

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Al ser consultado sobre sus sentimientos por lo ocurrido, Occhiato fue breve: “Lo atravieso”. “Prefiero no hablar del tema”, aseveró ante la insistencia sobre un posible acercamiento con la actriz luego de lo que sucedió al aire.

El conductor y productor del canal confirmó por primera vez que el conflicto tomó el camino judicial luego de la salida de Florencia Peña (Captura de video)

Por otro lado, el cronista también abordó los rumores sobre la salida de auspiciantes y el impacto en la relación con las marcas tras el escándalo. Occhiato fue contundente: “Fijate los programas, la cantidad de chivo que metemos. De hecho, es todavía mayor cantidad de la que teníamos antes”.

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Otra inquietud fue acerca de Marley, histórica dupla de Flor Peña y con quien la actriz estaba trabajando en el ciclo hasta su renuncia a mediados de junio. Al respecto, el productor contó que charlaron en Miami. En cuanto a la continuidad del conductor, Occhiato prefirió no hablar. “La charla prefiero dejarla en el ámbito de lo privado”, afirmó. Y sobre su opinión acerca de que siga en Luzu, respondió: “La está rompiendo Ale (Wiebe), así que sí, ojalá que sí”.

El pasado 18 de junio, Florencia Peña confirmó un rumor sobre la salud del padre de Lionel Messi en vivo. Minutos después, se desdijo de la información, aclarando que se trata de una versión sin verificar (El Show del Verano - Luzu)

En otro tramo de la charla, se tocó la situación de una periodista que se infiltró en la casa donde se hacía la cobertura del Mundial. Occhiato dio su opinión: “Nada, una incomodidad total”. Luego, concluyó que no tuvo contacto con la gente del medio donde trabajaba la persona en cuestión. “No, no hablé con nadie”, aclaró. Luego, contó que le habían pedido disculpas por lo ocurrido a través de un comunicado pero no de forma personal.

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En este contexto, el productor eligió mantener un perfil bajo y no profundizar en detalles sobre la situación judicial con Peña ni sobre los otros conflictos que rodearon el ciclo. El caso, que comenzó con un error al aire y derivó en una demanda, dejó en evidencia cómo un episodio mediático puede transformarse en un tema legal y personal en tiempo récord. Mientras tanto, el ciclo sigue adelante, con el conductor enfocado en el trabajo diario y dejando en manos de la Justicia el desenlace de la historia.

Cabe recordar que a menos de una semana del hecho, circularon versiones que apuntaban a que la situación había escalado hacia un tinte judicial. En ese momento, el abogado de la actriz, Fernando Burlando, habló en Pasó en América (América) y se expresó sobre la posibilidad de iniciar un juicio contra el canal de streaming que dirige Occhiato. “Es un tema que está analizando Flor. Ahí hay un contrato que había arrancado en el mes de marzo y terminaba en el mes de diciembre”, señaló.

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