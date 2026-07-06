Pamela David habló sobre la salud de Daniel Vila: “Viajamos a Nueva York porque se tiene que volver a operar”

"Se tiene que volver a operar", dijo Pamela David al aire de su programa Desayuno Americano sobre la salud de su esposo (VIdeo: Desayuno americano, América)

Este lunes, Pamela David contó al aire de su programa Desayuno americano (América) que su esposo Daniel Vila tiene que someterse a una cirugía. “Esta noche viajamos a Nueva York porque se tiene que volver a operar”, compartió David, visiblemente emocionada frente a la audiencia. Por ese motivo, Teleshow se comunicó con la conductora para ampliar detalles sobre la salud del empresario.

“La operación no es nada complicada”, comenzó diciendo, y remarcó que optaron por acudir a profesionales recomendados y ya conocidos por la pareja. La conductora transmitió calma y descartó cualquier alarma: “No es nada para preocuparse”. Tras participar del cumpleaños de Ángel de Brito el pasado fin de semana, en compañía de Daniel, aseguró que el ánimo del empresario permanece estable.

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La conductora de Desayuno Americano explicó al aire que deberán trasladarse a Nueva York para una nueva intervención quirúrgica.

“Esta noche viajamos a Nueva York porque se tiene que volver a operar”, aclaró Pamela

La decisión de viajar responde a la necesidad de abordar una problemática de salud que, aunque no fue detallada, mantiene en vilo tanto a la familia como a quienes siguen de cerca la trayectoria del empresario. David se limitó a transmitir tranquilidad y esperanza: “Todo va a salir bien, seguramente sea rápida la recuperación también. Pero la final del Mundial nos encontrará allá”, dijo, eligiendo el optimismo pese a la incertidumbre.

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“Y después de la intervención, nos vamos de vacaciones con los chicos a Miami”, contó a Teleshow.

Durante la emisión de Desayuno americano, la conductora evitó precisar la causa exacta de la intervención. La historia clínica de Vila ha sido pública en los últimos años, sobre todo por los severos problemas de columna que lo llevaron a pasar por cuatro cirugías. El impacto de estas dolencias, reconoció el propio empresario en entrevistas previas, fue devastador desde lo personal y profesional.

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Daniel Vila, presidente del Grupo América, relató en 2022 el calvario que vivió a raíz de su dolor crónico. “No sabía lo que era vivir sin dolor. Estás de mal humor… sentado, parado, acostado, llega un punto donde te acostumbrás”, reconoció en ese entonces en diálogo con Alejandro Fantino. Ese testimonio puso en evidencia el alcance de una situación que lo acompañó durante años.

Pamela David evitó precisar el diagnóstico de Daniel Vila y mantuvo reserva sobre el motivo de la cirugía

En 2018, según contó el empresario, una intervención en el exterior marcó un antes y un después. “Quedé perfecto, me cambió la vida”, aseguró en esa oportunidad.

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Por el momento, la pareja optó por mantener la reserva sobre el motivo concreto de la cirugía, priorizando la tranquilidad y la privacidad de la familia. “Todo va a salir bien”, auguró Pamela mientras la pareja ya hizo planes para aprovechar la estadía en Estados Unidos para descansar y disfrutar con sus hijos de su receso escolar, que coincide a la vez con los partidos del Mundial 2026.

En abril pasado, Pamela vivió un momento especial al aire durante su programa. En plena emisión, la conductora fue sorprendida por su esposo, Daniel Vila, quien decidió celebrar en vivo su décimo aniversario de casados con un gesto romántico. La audiencia y los presentes en el estudio pudieron ver cómo la conductora recibía un ramo de flores rojas, acompañado de una tarjeta con palabras cargadas de sentimiento. El mensaje, leído en voz alta, decía: “Gracias por haber aceptado ser mi esposa. 10 años de un matrimonio inolvidable. Te amo”. Este detalle, pensado para compartir la intimidad del festejo con el público, marcó el inicio de una jornada diferente para la pareja.

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La conductora anunció que viajarán a Nueva York para una intervención y que estarán varias semanas en Estados Unidos, con expectativa favorable sobre la evolución y el tratamiento médico

La reacción de Pamela no se hizo esperar. Visiblemente emocionada, compartió su felicidad con sus compañeros y la audiencia, dejando escapar algunas lágrimas y varias sonrisas. Entre bromas, reconoció: “Yo nunca pensé que iba a llegar a diez... ni que me iba a casar, pero diez años, un montón”, mostrando la espontaneidad que la caracteriza frente a las cámaras. La conductora aprovechó el momento para abrirse y hablar sobre su historia de amor, relatando cómo fue el pedido de casamiento y la importancia de la familia ensamblada en su vida. Mientras recordaba aquellos primeros años y las propuestas de matrimonio de Daniel, Pamela destacó la unión familiar y la transformación que significó para ella apostar por este vínculo. La celebración en vivo, con mensajes sinceros y gestos simbólicos, dejó en claro la complicidad y el afecto que la pareja sostiene después de una década de matrimonio.