Tecno

Estas son las dos palabras que nunca debes decir en una llamada con un número desconocido

Un simple descuido puede abrir la puerta a fraudes como la suplantación de identidad o el robo de la cuenta de WhatsApp

Guardar
Google icon
Primer plano de un hombre latino de piel trigueña con barba corta que sostiene un teléfono celular negro junto a su oreja en un entorno oscuro.
Las llamadas telefónicas son un canal útil para los atacantes para engañar a las personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Responder a una llamada de un número desconocido suele ser un acto cotidiano, muchas veces motivado por la curiosidad o la expectativa de recibir información importante.

Sin embargo, existen dos palabras que, según advierten expertos, no deben mencionarse bajo ninguna circunstancia durante estas comunicaciones: “sí” y el código de verificación de WhatsApp. Aunque pueden parecer respuestas inocentes, ambas pueden abrir la puerta a fraudes y robos de identidad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), la práctica de decir “sí” ante una llamada inesperada y la revelación del código de verificación enviado por WhatsApp representan dos de los mayores riesgos de ingeniería social en la actualidad.

Las consecuencias de pronunciar estas palabras van desde la suplantación de identidad, hasta el acceso no autorizado a cuentas bancarias y plataformas de mensajería.

PUBLICIDAD

Por qué decir “sí” durante una llamada puede convertirse en un riesgo de fraude

Hombre caucásico sonriente en primer plano hablando por un teléfono móvil, con una burbuja de texto blanco con la palabra 'Sí' en negro a su derecha.
Muchas personas responden con un "sí" una llamada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La costumbre de responder con un “sí” durante una llamada telefónica parece inofensiva, pero según el INCIBE, esta reacción natural puede ser utilizada en esquemas fraudulentos.

Los estafadores graban la voz de la víctima, quien desconoce que su respuesta afirmativa puede ser usada posteriormente como prueba de consentimiento en trámites bancarios, contratos o servicios digitales.

El INCIBE ha documentado casos en los que la grabación de un simple “sí” ha sido empleada para autorizar operaciones financieras o dar de alta servicios sin el conocimiento de la persona afectada.

Esta técnica de ingeniería social explota la confianza y la rutina, pues los delincuentes suelen presentarse como agentes de bancos, compañías de servicios o entidades oficiales.

Cómo los estafadores graban la voz de su víctima por llamada

Hacker anónimo tecleando en sala oscura con múltiples pantallas azules y verdes mostrando código digital, mapas globales y gráficos de red. Rostro pixelado.
Los ciberdelincuentes usan programas para suplantar la voz de la víctima ante empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso suele iniciar con una llamada de un número desconocido. El interlocutor, quien se presenta como representante de una entidad reconocida, usa datos personales básicos para generar confianza.

Posteriormente, realiza preguntas diseñadas para obtener una respuesta afirmativa. Casos comunes incluyen “¿Está usted autorizando transacciones en este momento?” o “¿Desea recibir información adicional sobre nuestros servicios?”.

En muchos casos, el estafador guarda silencio tras la respuesta de la víctima y cuelga la llamada sin continuar el diálogo. El objetivo es grabar el “sí” para utilizarlo como evidencia de consentimiento en acciones posteriores.

Según el INCIBE, existen aplicaciones y dispositivos que facilitan la manipulación y el uso de estas grabaciones en instituciones que aún emplean sistemas de verificación por voz.

Qué pasa si se comparte el código de verificación de WhatsApp

El código de verificación de WhatsApp permite registrar la cuenta en un dispositivo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El código de verificación de WhatsApp permite registrar la cuenta en un dispositivo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El segundo gran peligro identificado involucra la seguridad de las cuentas de WhatsApp. La plataforma, propiedad de Meta, envía un código de verificación cada vez que se intenta registrar un número de teléfono en un dispositivo nuevo.

Si una persona comparte este código con terceros, pierde el control de su cuenta, permitiendo que los delincuentes accedan a conversaciones, contactos y contraseñas asociadas.

WhatsApp ha advertido que nunca se debe compartir el código de verificación recibido por SMS o notificación push. Si alguien solicita este dato bajo cualquier pretexto, se trata de un intento de suplantación.

“Sin ese código, ningún usuario que intente verificar su número podrá completar el proceso ni usar el número en WhatsApp”, aclara la empresa. La protección del código es fundamental para evitar el secuestro de la cuenta y el acceso a información sensible.

Por qué las técnicas de ingeniería social siguen siendo efectivas para los atacantes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los atacantes perfeccionan sus métodos de maipulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el INCIBE, la ingeniería social se basa en la manipulación emocional y en la explotación de comportamientos rutinarios. Los ciberdelincuentes usan estrategias que apelan a la confianza, el miedo o la urgencia.

En las llamadas telefónicas, suelen mencionar datos privados obtenidos de filtraciones previas o de redes sociales, lo que refuerza la credibilidad de su historia.

El impacto de estas técnicas reside en la capacidad de los atacantes para adaptar su discurso y obtener información sensible sin levantar sospechas. “El simple acto de decir ‘sí’ puede convertirse en una puerta de entrada para una serie de problemas”, advierte el INCIBE.

Asimismo, la rapidez con la que se desarrollan estas llamadas dificulta la reacción de las víctimas, que muchas veces solo toman conciencia del fraude cuando ya se ha producido el daño.

Temas Relacionados

LlamadaNúmero desconocidoPalabrasFraudesWhatsAppTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El anuncio de Amazon luego de los terremotos en Venezuela

La empresa enviará 500.000 suministros de emergencia: bolsas de dormir, lonas, filtros de agua, pañales y kits de higiene

El anuncio de Amazon luego de los terremotos en Venezuela

Sin celular hasta los 14 años ni redes sociales hasta los 16: la iniciativa de padres que crece en Latinoamérica

Familias en Argentina, México y otros países impulsan el Pacto Parental para retrasar el uso de dispositivos en sus hijos. La iniciativa se inspira en las advertencias del psicólogo Jonathan Haidt

Sin celular hasta los 14 años ni redes sociales hasta los 16: la iniciativa de padres que crece en Latinoamérica

OpenAI busca acercarse a la Administración Trump con una propuesta inédita: ceder el 5% de la compañía

La iniciativa busca que parte del crecimiento económico generado por la IA beneficie también al Estado mediante un fondo de inversión público

OpenAI busca acercarse a la Administración Trump con una propuesta inédita: ceder el 5% de la compañía

El robot con piel de silicona que promete curar la soledad: cuesta desde 17.000 dólares y ya tiene 13.000 pedidos

El dispositivo tiene versión femenina y masculina. Puede diferenciar emociones humanas y brindar palabras de apoyo personalizadas

El robot con piel de silicona que promete curar la soledad: cuesta desde 17.000 dólares y ya tiene 13.000 pedidos

Tesla lanza el Model YL: así es su nuevo SUV eléctrico con seis asientos para familias

El vehículo incorpora una carrocería más larga, dos motores eléctricos y mejoras en confort para competir en el segmento de los SUV eléctricos familiares

Tesla lanza el Model YL: así es su nuevo SUV eléctrico con seis asientos para familias

DEPORTES

Franco Colapinto afrontará la clasificación para la carrera principal del GP de Gran Bretaña en Silverstone: hora y TV

Franco Colapinto afrontará la clasificación para la carrera principal del GP de Gran Bretaña en Silverstone: hora y TV

Franco Colapinto quedó 12° en la carrera Sprint del GP de Gran Bretaña en Silverstone: Antonelli superó a Hamilton y ganó

El entrenador de la Selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, lanzó la primera bola en el juego de béisbol de los Seattle Mariners

“Somos demasiado lentos”: el contundente análisis de Colapinto y Gasly tras la Sprint en Silverstone de Alpine

Francia-Paraguay, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

TELESHOW

La foto retro de Benicio Guyot con su mamá Ernestina Pais y un recuerdo muy especial

La foto retro de Benicio Guyot con su mamá Ernestina Pais y un recuerdo muy especial

Marky Ramone, un sobreviviente del punk: “La música que hoy suena en la radio es una porquería”

Juan Manuel Artaza: “Le dije a papá que iba a poner el título de Licenciado en Relaciones Públicas en el baño de su casa”

Dalma Maradona cruzó a su primo por su testimonio en el juicio por la muerte de Diego: “Siento que no aportó nada”

Susana Giménez celebró el gol de Messi en Miami y cerró el festejo a su manera: “¡Por favoooor!”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán nombró a un nuevo jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria en plena tensión por el estrecho de Ormuz

El régimen de Irán nombró a un nuevo jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria en plena tensión por el estrecho de Ormuz

Arabia Saudita advirtió que responderá “con una fuerza sin precedentes” si los hutíes de Yemen atacan su territorio

Guatemala: Jueza otorga la libertad bajo medidas sustitutivas a Carlos Acevedo Navas, acusado de embestir a joven motorista en zona 9

Los empleos de mayor calificación representan solo el 5% en San Salvador, pese al avance de algunas profesiones, según informe

Transición demográfica y baja productividad: el futuro económico en juego en Centroamérica y República Dominicana