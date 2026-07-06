Se confirmó la lesión de la figura de Inglaterra que se cayó en los festejos del triunfo sobre México en el Mundial 2026

EL MOMENTO DE LA CAÍDA DE HENDERSON: el jugador inglés cayó luego de querer saltar la valla publicitaria en el Estadio Azteca y fue retirado en camilla.



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Inglaterra se quedó con una apasionante clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 al imponerse por 3-2 sobre México en el Estadio Azteca. La mala noticia para los Three Lions pasó por la inédita lesión que sufrió Jordan Henderson, quien se cayó luego de saltar un cartel de publicidad en medio de los festejos. El mediocampista de 36 años tuvo que ser retirado de forma inmediata en camilla y horas más tarde se confirmó que sufrió una fractura en el brazo que lo obligó a realizarse una cirugía.

Henderson, que ni siquiera sumó minutos en los octavos de final, fue trasladado a un hospital de Ciudad de México y permaneció allí acompañado por un integrante del cuerpo médico inglés. Después, debía ser derivado a Kansas para la operación, según informó el medio The Guardian. El portal británico aseguró que el jugador sufrió una fractura en su muñeca y, el periodista inglés Alex Crook, agregó que también tuvo daños en el hueso de su antebrazo (radio). Esto lo marginará del resto de la Copa del Mundo.

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La clasificación inglesa a cuartos de final quedó así atravesada por una escena que alteró el cierre de una noche de euforia. El volante del Brentford y ex capitán del Liverpool, se acercó con el plantel a la tribuna ocupada por los hinchas ingleses, mientras sus compañeros cantaban la canción de Oasis Wonderwall cerca del arco, e intentó superar la valla publicitaria que separaba el campo de juego del sector de celebración.

En esa maniobra resbaló, perdió el equilibrio y cayó con el peso de su cuerpo sobre el brazo izquierdo. Hay que recordar que el partido estuvo atravesado por una intensa lluvia desde la previa. La reacción en el banco fue inmediata: jugadores y miembros del cuerpo técnico reclamaron la entrada del equipo médico apenas advirtieron la gravedad del golpe. Según BBC, los sanitarios ingresaron al césped de inmediato y le suministraron oxígeno al futbolista, que permanecía en el suelo con claros gestos de dolor. Fue retirado en camilla, mientras a su alrededor se formaba un cordón para resguardar su intimidad en medio de la conmoción.

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Jordan Henderson 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 se fracturó luego de saltar los carteles de publicidad.



Se pierde el resto del Mundial.pic.twitter.com/tLPgROolKm — En Una Baldosa (@enunabaldosa) July 6, 2026

El entrenador Thomas Tuchel describió el estado del volante con una valoración contundente ante los medios: “No está bien. Jordan se cayó y se lesionó la muñeca. Tiene muy mala pinta. Es una lesión bastante grave”. La Asociación de Fútbol de Inglaterra, según difundió el medio The Athletic, informó que el jugador quedó internado para someterse a estudios complementarios y bajo acompañamiento de personal médico de la selección.

La preocupación se instaló de inmediato en el plantel inglés, que acababa de sellar su pasaje a cuartos de final. El capitán Harry Kane intentó llevar calma con una evaluación preliminar: “Jordan se cayó ahí. Creo que está bien”.

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También habló Jude Bellingham, una de las figuras de la noche, aunque evitó dar precisiones médicas: “Henderson está algo molesto, pero nuestro equipo médico tiene todo bajo control. No soy la persona más indicada para dar muchos detalles, ya que desconozco la situación, pero todos estuvieron ahí para apoyarlo”.

Henderson sufrió una fractura en su brazo y se perderá el resto de la Copa del Mundo 2026

El partido que desembocó en el accidente fue uno de los más vibrantes de los octavos de final. Bellingham marcó dos goles en apenas 98 segundos durante la primera parte y le dio a Inglaterra una ventaja temprana, aunque México descontó antes del descanso de la mano de Julian Quiñones. El encuentro se volvió todavía más exigente para el equipo de Tuchel tras la expulsión de Jarell Quansah luego de una revisión del VAR. Más tarde, Harry Kane amplió la diferencia de penal y Raúl Jiménez volvió a acercar al seleccionado local.

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El final llegó después de más de 11 minutos de tiempo añadido y desató el alivio inglés. Esa secuencia derivó de inmediato en los festejos junto a la tribuna y, pocos segundos más tarde, en la caída de Henderson que cambió por completo el clima de la clasificación.

Inglaterra seguirá su camino en el torneo frente a Noruega, que avanzó de ronda después de la imponente actuación de Erling Haaland ante Brasil, quien lideró a los nórdicos con dos goles para el 2-1 que decretó la eliminación de la Verdeamarela.

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Así está el cuadro de los cruces del Mundial