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Aire acondicionado a 25 grados y ventilador: truco para refrescar la casa y ahorrar luz durante una ola de calor

Pasos como ajustar la temperatura y utilizar funciones inteligentes del electrodoméstico permiten reducir el valor de la factura en verano

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Países como España atraviesan una temporada donde el aire acondicionado es clave para el bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las altas temperaturas que afectan a España han llevado a las familias a buscar soluciones eficaces para enfrentar las olas de calor. En este contexto, el aire acondicionado se ha vuelto una herramienta clave para mantener el confort en los hogares, aunque el aumento del consumo eléctrico preocupa a muchos.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), existen estrategias sencillas para mantener la vivienda fresca sin que la factura de electricidad se dispare.

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Regular el aire acondicionado a 25 grados y combinarlo con ventiladores figura entre los principales consejos de la OCU. Estas prácticas ofrecen un equilibrio entre bienestar y ahorro energético.

Por qué se sugiere poner el aire acondicionado a 25 grados

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Regular el aire acondicionado a 25 grados puede suponer hasta un 10% menos de gasto energético por cada grado de diferencia respecto a temperaturas más bajas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OCU sugiere fijar la temperatura del aire acondicionado en 25 grados, siempre procurando que no haya una diferencia superior a 8 grados respecto a la temperatura exterior.

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Por ejemplo, si afuera hay 33 grados, lo más eficiente sería regular el electrodoméstico a 25 grados, en lugar de buscar temperaturas interiores de 20 grados o menos.

Este ajuste permite un gran ahorro: por cada grado que se baja el termostato, el consumo energético del aire acondicionado aumenta alrededor de un 10%. Por esta razón, mantener el electrodoméstico en 25 grados ayuda a reducir el gasto mensual sin renunciar al confort térmico.

Cómo combinar el ventilador con el aire acondicionado para mayor confort

Primer plano de un ventilador de mesa vintage con rejilla metálica y base clara en una mesa de madera. Al fondo, persona difuminada leyendo un libro.
El ventilador ayuda a distribuir el aire frío en todo el espacio, mejorando la sensación térmica sin elevar el consumo eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ventilador es un aliado para distribuir el aire frío por toda la estancia. Si se utiliza junto al aire acondicionado, la sensación térmica mejora y se puede mantener la temperatura del termostato en 25 grados sin perder frescura.

La OCU sugiere no dirigir el flujo de aire directamente hacia las personas, porque puede resultar incómodo o incluso perjudicial. Regular la orientación de las palas permite que el aire circule de manera uniforme y que el electrodoméstico funcione de forma más eficiente.

Qué tecnología y modos de uso permiten ahorrar más energía en casa

Los sistemas modernos de aire acondicionado suelen incorporar tecnología inverter, que regula el funcionamiento para mantener una temperatura constante con menos gasto energético.

Factura de luz y lamparita, cuentas a pagar sobre una mesa - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La tecnología inverter y modo eco ahorran el consumo de energía, mientras que los modelos inteligentes permiten controlar el aparato a distancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OCU aconseja seleccionar la temperatura deseada y dejar que el electrodoméstico trabaje, sin apagarlo y encenderlo de forma constante, lo cual aumenta el consumo.

Además, resulta útil optar por aparatos “Smart” que permiten controlar el encendido y apagado desde una aplicación. Si el aparato dispone de modo eco, se puede conseguir hasta un 30% de ahorro en el consumo mensual.

Por qué es clave el mantenimiento del aire acondicionado

Un electrodoméstico en buen estado consume menos energía y enfría mejor. La OCU insiste en la importancia de limpiar los filtros de forma regular y revisar que no existan anomalías en el funcionamiento, como ruidos extraños o pérdida de potencia.

Una nueva tecnología de enfriamiento del hogar promete desplazar al aire acondicionado.
Limpiar los filtros y revisar el aparato periódicamente mejora la eficiencia y prolonga la vida útil del aire acondicionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se detectan problemas, conviene contactar a un profesional para verificar la carga del refrigerante y el estado general del modelo. Apagar el aire acondicionado completamente cuando no se utiliza, en vez de dejarlo en stand by, es otra media que ayuda a evitar consumos innecesarios.

Qué hábitos mantienen la casa fresca sin exceder el uso del aire acondicionado

La ventilación natural es básica: abrir las ventanas a primera hora de la mañana o durante la madrugada permite renovar el aire y rebajar la temperatura interior. Mantener la casa sombreada, bajando persianas y utilizando cortinas, reduce la entrada de calor y facilita el trabajo del aire acondicionado.

Asimismo, programar el aparato para que se apague durante la madrugada, cuando las temperaturas bajan, contribuye al ahorro. Estas rutinas, junto con el uso de ventiladores y la regulación inteligente del termostato, permiten un verano más confortable y eficiente desde el punto de vista energético.

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