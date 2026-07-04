Cómo activar el identificador de Android para saber quién llama sin responder

Muchas comunicaciones recibidas vienen de personas o entidades desconocidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el riesgo de recibir llamadas spam, intentos de estafa o contactos no deseados, los celulares con sistema operativo Android ofrecen una función integrada que permite identificar al emisor de una llamada sin contestar.

La función está disponible en la mayoría de los dispositivos Android con versión 6.0 o superior y utiliza la base de datos de Google para proporcionar información sobre el origen de la llamada.

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Al recibir una comunicación de un número desconocido, el sistema puede mostrar el nombre del emisor, advertir si se trata de una empresa, identificar posibles intentos de suplantación de identidad y alertar sobre llamadas sospechosas.

Qué es el identificador de llamadas en Android y cómo protege contra el spam

Esta opción en Android puede reducir el riesgo de recibir intentos de fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El identificador de llamadas en Android es una función que consulta la base de datos de Google cada vez que se recibe una llamada de un número que no está guardado en la agenda.

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El sistema compara la información del número entrante y muestra detalles relevantes: si el emisor es una empresa, si ya ha sido reportado como spam o si puede tratarse de un intento de suplantación. La función puede evaluar patrones de llamadas masivas y advierte al usuario en caso de riesgo.

La protección contra el spam y las llamadas no deseadas se apoya en informes de millones de usuarios que marcan números como sospechosos. Cuando este tipo de llamada ingresa, el celular advierte con mensajes o símbolos específicos y, en ocasiones, identifica el nombre comercial o la categoría del emisor.

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Cómo se activa el identificador de llamadas y la protección contra spam en Android

La opción suele venir predeterminada en Android pero se puede cambiar su configuración. (Foto: Europa Press)

En la mayoría de los dispositivos, la función está habilitada de manera predeterminada. Para verificarlo o modificar la configuración, el usuario debe:

Abrir la aplicación Teléfono de Google.

Seleccionar Más opciones (representado con tres puntos verticales).

Ingresar en Configuración y luego en Identificador de llamada y spam.

Allí se encuentra la opción para activar o desactivar “Ver ID de emisor y spam”.

Al habilitar la función, el teléfono enviará información sobre las llamadas a los servidores de Google para analizarlas y mostrar datos precisos al usuario. Si se elige desactivar el identificador, el dispositivo dejará de mostrar esta información y no alertará ante posibles riesgos de spam o fraude.

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Qué requisitos hay para utilizar el sistema de identificación de Android

Es clave mantener el sistema operativo Android actualizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder a estas funciones es necesario contar con un teléfono que ejecute Android 6.0 o superior y tener instaladas las aplicaciones Teléfono, Contactos y Mensajes de Google.

Las versiones recientes de Android incluyen estas aplicaciones por defecto, aunque algunos fabricantes pueden ofrecer variantes propias con ajustes diferentes. Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas resulta clave para garantizar el correcto funcionamiento del identificador y de la protección contra spam.

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La actualización periódica del sistema y de las aplicaciones de Google asegura el acceso a la base de datos más reciente, lo que fortalece la capacidad de identificación y respuesta ante nuevas amenazas.

Asimismo, los usuarios pueden colaborar marcando números como spam o bloqueando contactos indeseados, lo que contribuye a la mejora colectiva del servicio.

Cómo bloquear llamadas desde el teléfono

Bloquear un número permite que más usuarios no sean víctimas de fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para bloquear o marcar como spam un número específico, solo hay que abrir la aplicación Teléfono, seleccionar la llamada y elegir la opción correspondiente en el menú.

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Bloquear un número impide que vuelva a comunicarse y reporta el incidente a Google, contribuyendo a la detección de fraudes y spam para otros usuarios.

Entre otras novedades, Android ofrece la posibilidad de activar el anuncio del identificador de llamada, una función que informa de viva voz el nombre o número del emisor cuando se recibe una llamada.

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Para hacerlo, se debe abrir la aplicación Teléfono, acceder a Configuración, seleccionar Anuncio del identificador de llamada y elegir entre las opciones disponibles: siempre, solo con auriculares o nunca.