Tenso saludo, reproches y polémica entre el número 4 del mundo y su rival en Wimbledon: “Si estás lesionado, te retirás”

El canadiense avanzó a cuartos de final tras un partido que tuvo de todo

Casi cuatro horas y media de máxima intensidad y una fuerte polémica fue lo que dejó el picante cruce entre Felix Auger-Aliassime y Alejandro Davidovich Fokina, por los octavos de final de Wimbledon.

La controversia no tuvo que ver con un fallo arbitral ni con una discusión durante un punto. El eje del conflicto fue un pedido de asistencia médica realizado por el tenista español en uno de los momentos más sensibles del encuentro.

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Con Auger-Aliassime -número 4 del ranking ATP- al saque para cerrar el partido en el cuarto set y el marcador 15-40 en el game, el español sufrió una torcedura en el tobillo izquierdo al deslizarse sobre el césped. Inmediatamente solicitó la presencia del fisioterapeuta y el juego se detuvo para que pudiera ser atendido.

Tras recibir la asistencia, Davidovich Fokina (23°) regresó a la cancha, consiguió el quiebre de servicio y se llevó el parcial en el tie-break, estirando la definición a un quinto set.

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Finalmente, el canadiense logró recuperarse y selló la victoria por 6-7 (4), 7-6 (6), 6-3, 6-7 (2) y 6-1 para avanzar a los cuartos de final. Sin embargo, la tensión acumulada durante el encuentro quedó reflejada en el saludo final en la red, donde ambos intercambiaron palabras en un clima visiblemente incómodo.

Felix Auger-Aliassime y Alejandro Davidovich Fokina tuvieron una tensa conversación tras el partido (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

La crítica de Auger-Aliassime

Aunque evitó revelar el contenido de la conversación que mantuvieron tras finalizar el encuentro, Auger-Aliassime dejó en claro su malestar con la actitud del español y cuestionó la manera en que el reglamento contempla estas situaciones.

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“No quiero entrar en detalles sobre lo que hablamos. Si quiere venir aquí y hablar de ello, puede hacerlo, pero ya conoce mi opinión”, dijo en la conferencia de prensa posterior al partido. Y fue más allá: “La regla debe cambiar. Mientras siga igual, algún jugador la explotará”.

El canadiense propuso incluso una modificación concreta. “Si te lesionas mientras tu rival está sacando, debés perder todos los puntos hasta que puedas pedir la asistencia del fisioterapeuta. Si el fisioterapeuta te ayuda a recuperarte, seguís jugando. Si estás lesionado, te retirás”, expuso.

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Y concluyó: “Detener el partido para llamar al fisioterapeuta me parece una regla vergonzosa. No conozco ningún otro deporte donde se pueda hacer eso. Lo digo en serio. Es una regla vergonzosa”.

La explicación de Davidovich Fokina

Este lunes, el español rompió el silencio y explicó que su problema físico no era nuevo. “Todo empezó antes de Stuttgart, cuando me torcí el tobillo entrenando en Montecarlo. Es algo con lo que lidiamos a diario. Ni siquiera tuve tiempo de descansar durante tres días seguidos”, contó en una entrevista con Movistar+.

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Davidovich dio su parecer sobre la escena que desencadenó la polémica. “Podría hacerme una resonancia magnética, pero fue solo un movimiento. Cuando me deslicé, mi pie giró hacia adentro. Eso fue lo que pasó”, explicó.

Y amplió: “No controlo algunos movimientos, así que cuando mi pie gira así veo estrellas durante 30 o 40 segundos, y luego el dolor desaparece. Es algo que empezaré a investigar”.

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Alejandro Davidovich Fokina se toma el tobillo izquierdo durante el partido con Felix Auger- Aliassime (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

Qué dice el reglamento

El Medical Time-Out (MTO) está regulado por la ITF World Tennis y permite que un tenista sea evaluado y tratado en la cancha por el médico o el fisioterapeuta oficial del torneo cuando sufre una condición médica considerada tratable.

Como regla general, la asistencia debe solicitarse durante un descanso reglamentario -es decir, en un cambio de lado o al finalizar un set- para evitar interrupciones innecesarias del juego. Sin embargo, el reglamento contempla una excepción para las lesiones agudas o accidentes ocurridos durante un punto, casos en los que el juez de silla puede detener inmediatamente el partido para que el jugador sea evaluado.

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Una vez que el personal médico ingresa a la cancha, primero realiza una evaluación de la lesión y, si determina que corresponde un tratamiento, el jugador dispone de un Medical Time-Out de hasta tres minutos para recibir atención. Ese tiempo comienza una vez finalizada la evaluación inicial.

El reglamento también establece límites. Cada jugador puede solicitar un solo tiempo médico por una misma lesión y, si no está en condiciones de reanudar el encuentro una vez concluido el tratamiento, puede recibir sanciones por demora o incluso verse obligado a retirarse.

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También existen restricciones sobre qué situaciones habilitan un MTO. La fatiga propia del esfuerzo físico no es considerada una condición tratable y los calambres musculares, por ejemplo, únicamente pueden recibir asistencia durante los descansos normales del partido, sin detener el juego.

Justamente esa excepción para las lesiones producidas durante un punto fue la que originó la polémica en Wimbledon. Davidovich Fokina sufrió una torcedura de tobillo mientras intentaba devolver una pelota con Auger-Aliassime sacando para cerrar el partido. El juez de silla autorizó el ingreso del fisioterapeuta al considerar que se trataba de una lesión aguda, una decisión ajustada a lo que contempla el reglamento, aunque el canadiense cuestionó que esa posibilidad pueda modificar el desarrollo de un momento tan decisivo del partido.

No es la primera vez que el uso de los Medical Time-Out genera controversia en el circuito. En los últimos años, jugadores como Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev y Andy Murray protagonizaron debates similares, con rivales que cuestionaron el momento elegido para solicitar la asistencia médica y plantearon que, aunque el procedimiento se ajuste al reglamento, puede alterar el ritmo psicológico de un partido. Esa discusión volvió a instalarse en Wimbledon.

El fisioterapeuta atiende a Alejandro Davidovich durante el partido (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)