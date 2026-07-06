Política

El debate interno detrás de las alternativas del Gobierno para aprobar la reforma electoral

La propuesta de las “colectoras” esgrimida por Casa Rosada para conseguir respaldo a la iniciativa reeditó el debate de 2025 en torno a la relación con los gobernadores. Expectativas y el vínculo con los aliados

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La foto que difundieron desde el oficialismo, para destacar el empoderamiento que tuvo Karina Milei
La foto que difundieron desde el oficialismo, para destacar el empoderamiento que tuvo Karina Milei

“La boleta única de papel es una herramienta excelente, pero no es compatible con el sistema que tenemos”, explicó ante Infobae un funcionario que alerta que, a fines prácticos y económicos, las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias no podrían implementarse en 2027, por lo que trabaja para conseguir la sanción de la reforma electoral diseñada por el Poder Ejecutivo.

Entre los argumentos esgrimidos figuran el costo de los comicios y la practicidad de la disposición en función de las ofertas y las categorías en la BUP. “Es impracticable armar una elección nacional con PASO y BUP”, insistían desde la Casa Rosada.

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En ese contexto, el oficialismo diseñó una alternativa que podría funcionar como incentivo a cambio de apoyos a la reforma en el Congreso. Como anticipó este medio, el sistema de colectoras le permitirá a los gobernadores mantener sus propias listas para diputados y senadores nacionales, pero adheridas a la candidatura presidencial de Javier Milei.

Este mecanismo permitiría a los mandatarios provinciales tener listas propias para diputados y senadores nacionales, pero adheridas a la candidatura presidencial de Milei. “Sectores como el radicalismo o algunos gobernadores que no tienen candidato a presidente, y quieran ir a una elección nacional, la colectora lo resuelve”, defendieron desde uno de los despachos de Balcarce 50.

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Gobernadores en la jura de Diego Santilli
Gobernadores en la jura del jefe de Gabinete, Diego Santilli

No obstante, el proyecto, que acumula algunos cuestionamientos en sectores socios, reeditó un viejo debate que atraviesa a la administración desde 2025: el vínculo con los mandatarios provinciales.

Las elecciones legislativas de 2025, en las provincias, expusieron las diferencias existentes entre el sector que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo, y los primos Menem, laderos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Mientras el consultor se mostraba abierto a cerrar la mayor cantidad de acuerdos posibles, incluso aconsejó no presentar listas en varias provincias, la funcionaria apostó por competir con candidatos propios para fortalecer la marca por sobre las alianzas.

Tras presentar el esquema de colectoras como alternativa para destrabar la reforma, que actualmente no cuenta con los votos necesarios, en algunos sectores del oficialismo aseguran que se trata de “una buena decisión ante un problema autoinfligido”. La frase refleja un cuestionamiento a la estrategia con la que el oficialismo encaró los acuerdos con los gobernadores.

Las diferencias, en realidad, no son nuevas. Desde hace meses, tanto Santiago como Luis Caputo enfatizaron en varias ediciones de la mesa política en la necesidad de cerrar alianzas macro con representantes provinciales que alcancen al plano legislativo y de gestión, pero también al electoral a nivel nacional y provincial.

La foto de la Mesa Política con el exjefe de Gabinete Manuel Adorni. También asisten Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt
La foto de la Mesa Política con el exjefe de Gabinete Manuel Adorni. También asisten Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt

“El problema es que ponen al partido por sobre la gestión”, se expidió una importante fuente con acceso al despacho presidencial ante este medio respecto al criterio utilizado hasta entonces. “¿Qué es lo más importante de todo? La reelección de Milei por sobre cualquier aventura electoral provincial“, coincidió otra voz del ecosistema.

Desde el Salón Martín Fierro todavía cuestionan algunos de los acuerdos cerrados en 2025, en particular el desencuentro con Gustavo Valdés en la provincia de Corrientes, y no ven con malos ojos ceder ante demandas provinciales menores en pos de sancionar la iniciativa.

“En 2025, no tenía sentido romper con Valdés en Corrientes, para ir solos a sacar menos de 10 puntos, no meter ni un diputado provincial, romper el acuerdo legislativo y comerte 20 piñas en el Congreso”, facturó un alfil, y sumó: “Si hay que ceder una posición provincial para lograr la eliminación de las PASO, que es fundamental para lograr la reelección, hay que hacerlo”.

Sin embargo, la línea que impera es la de la menor de los Milei, que considera que se debe acordar “con los que valga la pena”. Frente a los cuestionamientos, del otro lado de la grieta hablan de “lecturas líquidas” que se amoldan en función de la realidad, y defienden las decisiones adoptadas al sostener que permitieron a La Libertad Avanza ampliar su representación legislativa.

Javier Milei le toma juramento a al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli - Casa Rosada
El nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli

“Nos equivocamos, sobre todo en octubre. Hoy no nos pueden hacer el desastre que nos hicieron en el Congreso”, ironizó un alfil karinista.

Con la reforma como norte, la mesa política volverá a reunirse este miércoles a las 17, tras la postergación del encuentro por el cronograma mundialista. Mientras intenta reunir los votos para la reforma integral, el oficialismo analiza alternativas intermedias si el proyecto original no prospera: entre ellas gana fuerza una potencial suspensión de las PASO, como ocurrió en las legislativas de 2025, o habilitar un PAS, sin la obligatoriedad de la primaria.

Este último punto supondrá una logística particular, ya que dará pie a un análisis detallado del estado de situación en cada provincia y solo se realizarían en las provincias donde hubiera competencia interna. “No vamos a abrir todas las escuelas de todas las provincias. Tiene que ser focalizadas”, sentenciaron desde el armado.

“Es prioridad, pero hay tiempo. Mientras esté antes de diciembre, estamos bien”, planteó un integrante del reducido círculo que trabaja para reunir los votos necesarios que permitan aprobar la reforma. Otro de los miembros parece no ser tan paciente y arremetió contra los aliados: “La verdad es que podrían dejarse de especular y proponer alguna solución”.

La discusión excede el diseño del sistema electoral. En la Casa Rosada saben que el desafío no pasa únicamente por modificar las reglas de juego. La negociación por la reforma también pondrá a prueba el margen del oficialismo para tender puentes con los gobernadores sin resignar el objetivo de consolidar a La Libertad Avanza como una fuerza nacional de cara a 2027.

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