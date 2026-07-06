Las mejores fotos del mundial de Cabo Verde, la selección que se ganó el respeto del mundo entero

En su primera participación mundialista, Cabo Verde entregó actuaciones memorables frente a selecciones de primer nivel y el mundo reconoció la entrega de los caboverdianos.

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Cabo Verde hace historia en el Mundial United 2026
Kevin Pina, mediocampista de Cabo Verde, celebra un gol anotado frente a la histórica selección de Uruguay, donde empataron con un marcador de 2-2. (Infobae Centroamérica/ CHANDAN KHANNA / AFP)
Cabo Verde hace historia en el Mundial United 2026
El furor por la selección caboverdiana aumentó con cada partido que disputaban. Sus fans, utilizaban máscaras de tiburón azul, su animal representativo. (Infobae Centroamérica/ RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Cabo Verde hace historia en el Mundial United 2026
Su último partido, frente a la selección argentina, enalteció el trabajo realizado por Cabo Verde en la fase de grupos. Llevaron a la campeona del mundo hasta el tiempo extra. (Infobae Centroamérica/ ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Cabo Verde hace historia en el Mundial United 2026
Sus fanáticos, dispersos por el mundo, tenían emociones encontradas en cada partido de su selección. En Praia, Cabo Verde, se concentraban cada partido para apoyar desde la lejanía. (Infobae Centroamérica/ Jose Correia / AFP)
Cabo Verde hace historia en el Mundial United 2026
"Todos somos Cabo Verde" era de los comentarios más leídos en el mundo ante la sorpresa de esta selección de competirle a selecciones del más alto nivel. (Infobae Centroamérica/ RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Cabo Verde hace historia en el Mundial United 2026
Uno de sus partidos decisivos, ante Uruguay, los caboverdianos mostraron su estabilidad y lucha en cada jugada, marcando hasta dos goles a la cuatro veces campeona del mundo. (Infobae Centroamérica/ PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Cabo Verde hace historia en el Mundial United 2026
Vozinha, el arquero titular de Cabo Verde se convirtió en la sensación mundial luego de su partido ante España en la primera jornada mundialista, donde negó la victoria a los españoles. (Infobae Centroamérica/ Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Cabo Verde hace historia en el Mundial United 2026
El alcance y lucha de esta selección llamó la atención por la población de su país, la cual es aproximadamente de 530,000 habitantes. (Infobae Centroamérica/ PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Cabo Verde hace historia en el Mundial United 2026
La selección caboverdiana celebra el segundo tanto a la campeona del mundo actual, Argentina. (Infobae Centroamérica/ Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Cabo Verde hace historia en el Mundial United 2026
Previo al mundial, el arquero Vozinha tenía 50 mil seguidores en Instagram. Al terminar su participación, tiene 20 millones de seguidores tras sus actuaciones. (Infobae Centroamérica/ PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Cabo Verde hace historia en el Mundial United 2026
A pesar del esfuerzo, la tristeza inundó los ojos de los jugadores caboverdianos por no lograr el pase a octavos de final. (Infobae Centroamérica/ Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Cabo Verde hace historia en el Mundial United 2026
Sus fanáticos no dejaron de alentar en ningún momento a los caboverdianos. (Infobae Centroamérica/ Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Cabo Verde hace historia en el Mundial United 2026
Ana Candida Evora, madre del arquero Vozinha, pudo ver jugar a su hijo en la copa del mundo, luego que este último mencionara en una entrevista su deseo de que su madre estuviera presente (Infobae Centroamérica/ Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Cabo Verde hace historia en el Mundial United 2026
El mundo mostró el respeto a un país que es su primera participación en mundiales y mostró una actuación memorable. (Infobae Centroamérica/ Jose Correia / AFP)

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