Las mejores fotos del mundial de Cabo Verde, la selección que se ganó el respeto del mundo entero

Kevin Pina, mediocampista de Cabo Verde, celebra un gol anotado frente a la histórica selección de Uruguay, donde empataron con un marcador de 2-2. (Infobae Centroamérica/ CHANDAN KHANNA / AFP)
El furor por la selección caboverdiana aumentó con cada partido que disputaban. Sus fans, utilizaban máscaras de tiburón azul, su animal representativo. (Infobae Centroamérica/ RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Su último partido, frente a la selección argentina, enalteció el trabajo realizado por Cabo Verde en la fase de grupos. Llevaron a la campeona del mundo hasta el tiempo extra. (Infobae Centroamérica/ ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Sus fanáticos, dispersos por el mundo, tenían emociones encontradas en cada partido de su selección. En Praia, Cabo Verde, se concentraban cada partido para apoyar desde la lejanía. (Infobae Centroamérica/ Jose Correia / AFP)
"Todos somos Cabo Verde" era de los comentarios más leídos en el mundo ante la sorpresa de esta selección de competirle a selecciones del más alto nivel. (Infobae Centroamérica/ RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Uno de sus partidos decisivos, ante Uruguay, los caboverdianos mostraron su estabilidad y lucha en cada jugada, marcando hasta dos goles a la cuatro veces campeona del mundo. (Infobae Centroamérica/ PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Vozinha, el arquero titular de Cabo Verde se convirtió en la sensación mundial luego de su partido ante España en la primera jornada mundialista, donde negó la victoria a los españoles. (Infobae Centroamérica/ Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El alcance y lucha de esta selección llamó la atención por la población de su país, la cual es aproximadamente de 530,000 habitantes. (Infobae Centroamérica/ PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
La selección caboverdiana celebra el segundo tanto a la campeona del mundo actual, Argentina. (Infobae Centroamérica/ Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Previo al mundial, el arquero Vozinha tenía 50 mil seguidores en Instagram. Al terminar su participación, tiene 20 millones de seguidores tras sus actuaciones. (Infobae Centroamérica/ PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
A pesar del esfuerzo, la tristeza inundó los ojos de los jugadores caboverdianos por no lograr el pase a octavos de final. (Infobae Centroamérica/ Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Sus fanáticos no dejaron de alentar en ningún momento a los caboverdianos. (Infobae Centroamérica/ Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Ana Candida Evora, madre del arquero Vozinha, pudo ver jugar a su hijo en la copa del mundo, luego que este último mencionara en una entrevista su deseo de que su madre estuviera presente (Infobae Centroamérica/ Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El mundo mostró el respeto a un país que es su primera participación en mundiales y mostró una actuación memorable. (Infobae Centroamérica/ Jose Correia / AFP)