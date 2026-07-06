Marta Fort contó cuáles son los retoques estéticos que se hizo en el rostro: “Algo me puse en la carita”

Marta Fort en diálogo con el influencer Tomás Mazza habló de sus retoques estéticos en la cara

La modelo y empresaria Marta Fort abordó sin filtros el tema de las intervenciones estéticas que eligió realizarse en los últimos años. En una conversación con el influencer Tomás Mazza, se logró un clima de intimidad que le permitió a la joven hablar sin filtros del tema estético. El diálogo mostró la naturalidad con la que la hija de Ricardo Fort afronta la exposición mediática respecto a su imagen.

Durante la conversación, el influencer, que publicó la entrevista en su canal de redes sociales, abrió el debate preguntando sobre el cuidado de la piel: “El colágeno, el citrato de magnesio”. Ante esto, Marta respondió: “Tengo veintidós años, querido”. De inmediato, la charla derivó en las recomendaciones de prevención del envejecimiento, y se generó un ida y vuelta de opiniones al respecto.

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El tema central de la conversación giró en torno a los procedimientos estéticos. Mazza consultó de manera directa: “¿Botox?”, a lo que Marta respondió: “¿Botox? No, no me pongo botox porque soy joven, pero bueno...” Reconoció, no obstante, que sí se realizó algunos retoques: “Algo me puse en la carita”, admitió entre risas. La sinceridad en sus declaraciones marcó el tono del intercambio.

El look mundialista de Marta Fort inspirado en la Selección Argentina (Instagram)

Frente a la insistencia de su interlocutor sobre qué tipo de intervenciones había elegido, Marta detalló: “Me rellené la nariz, los labios son naturales. Acá… para hacer un poco un foxy eye. Y un poco el mentón”. Con estas palabras, la empresaria especificó que buscó resaltar ciertos rasgos sin modificar otros, como sus labios. En el caso de los ojos, se trata de una tendencia estética facial que busca imitar una mirada rasgada, almendrada y felina. Se logra levantando sutilmente la cola de las cejas y estirando la esquina exterior de los ojos para conseguir un efecto juvenil y sofisticado.

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La charla entre Marta y Tomás se desarrolló en un clima de confianza y humor. Ambos compartieron bromas sobre las intervenciones estéticas, con comentarios como “Otras cosas me he inyectado”, seguidos de risas cómplices. Marta respondió en el mismo tono, manteniendo el hilo de la conversación liviana, que fue reposteada en sus redes por el periodista Nahuel Saa.

El tono informal permitió que los temas asociados a la estética, a menudo tratados con reserva, se abordaran de manera transparente y descontracturada. Las bromas y referencias sobre otros tipos de inyecciones profundizaron la complicidad entre ambos, contribuyendo a un intercambio fluido y natural.

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Marta Fort, en su último verano en Marbella

Cabe recordar los últimos días, la modelo desató la polémica durante su cobertura del Mundial 2026 en Miami al arremeter en vivo contra Esteban Cuchu Cambiasso, gloria de la Selección Argentina, luego de que el exmediocampista se negara a darle una nota en un evento de pádel para exjugadores del seleccionado nacional.

La influencer relató la experiencia sin filtros ante sus compañeros de programa en Blender. “Fui a un evento malísimo”, arrancó, y cuando le preguntaron qué había pasado, fueron al grano conociendo de antemano la respuesta: “Cambiasso no te quiso dar nota”. Las palabras de Martita que siguieron generaron una reacción inmediata: “Bueno, qué sé yo quién es Cambiasso, me chupa todos los huevos honestamente“.

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Ante el desconcierto de quienes la escuchaban, que le recordaron que se trata de una de las glorias del fútbol argentino, Fort no dio marcha atrás. Describió el encuentro como de pádel como un evento con “exjugadores de la selección” y los calificó de “vejestorios medio retirados”. Luego aclaró que había ido a buscar notas también con Carlos Tévez y Javier Saviola, entre otros, pero que terminó rescatando una entrevista con el streamer Coscu. “Un copado Coscu. Pero bueno, se me desvió la cosa”, admitió.