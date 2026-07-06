“Como volver a PS4”: el duro veredicto del exjefe de PlayStation tras probar la nueva Steam Machine

Valve presenta su nueva Steam Machine, pero el precio y el desempeño encienden la polémica

La presentación de la nueva Steam Machine de Valve ha generado debate en la industria, especialmente tras la crítica de Shuhei Yoshida, exjefe de PlayStation Studios, quien la calificó como “un retroceso a los tiempos de PS4”. Su experiencia con el hardware, lejos de cumplir las expectativas de una consola de última generación, expuso carencias de rendimiento y problemas de precio que han encendido la discusión entre usuarios y expertos.

En un escenario donde los gamers buscan potencia y valor, la Steam Machine prometía ser una alternativa seria para quienes desean jugar en 4K y acceder al ecosistema de Steam desde el televisor. Sin embargo, los primeros análisis y las reacciones en foros especializados apuntan a que el producto no logra superar las barreras técnicas y de coste que exige el mercado actual.

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Shuhei Yoshida critica la Steam Machine y la compara con la era de PlayStation 4

Las críticas de Yoshida: rendimiento y precio bajo la lupa

Shuhei Yoshida fue uno de los primeros en probar la Steam Machine y, aunque reconoció el diseño compacto y la interfaz intuitiva, no dudó en señalar que el rendimiento por defecto a 1080p le resultó decepcionante. El ejecutivo señaló que sintió como si hubiera vuelto a los tiempos de PlayStation 4, poniendo en duda la capacidad real de la máquina frente a consolas más recientes como PS5 y Xbox Series X.

Otro aspecto negativo fue el tiempo de carga de algunos juegos, que, según Yoshida, es excesivo incluso contando con 16 GB de RAM y un SSD NVMe. El exdirectivo remarcó que el sistema “le cuesta funcionar bajo un estándar actual”, lo que deja a la Steam Machine en desventaja respecto a otras opciones del mercado gaming.

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A esto se suma el precio de lanzamiento: el modelo base supera los 1.000 euros y no incluye el Steam Controller. Yoshida advirtió que, aunque el acceso a toda la biblioteca de Steam es atractivo, el costo resulta “poco amigable” y difícil de recomendar para el público general.

El proyecto los retos y problemas de la Steam Machine

La Steam Machine llega acompañada del visor de realidad virtual Steam Frame, ambos como nuevas apuestas de Valve para fortalecer su posición en el hardware gaming. El dispositivo, una micro-PC basada en SteamOS, incorpora un procesador AMD Zen 4 y una GPU RDNA3, con la promesa de ofrecer juego en 4K a 60 fps.

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La Steam Machine revive fantasmas de fallos históricos y pone a prueba el soporte de Valve

Valve, que ha tenido éxito con la Steam Deck, busca ahora replicar ese modelo en el salón de casa. Sin embargo, la competencia con las consolas tradicionales y la posibilidad de armar un PC más potente por un precio similar plantean dudas sobre la viabilidad de la Steam Machine para un público masivo.

El lanzamiento no ha estado exento de problemas. Usuarios en Reddit reportaron la aparición de la llamada “línea roja de la muerte” (RLOD), un fallo crítico de hardware que inutiliza el dispositivo tras unos minutos de uso. El síntoma, una línea roja en la pantalla, se presenta tras instalar actualizaciones de firmware y jugar títulos exigentes como No Man’s Sky.

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La documentación de soporte de Steam indica que este error está vinculado a fallos en la unidad de procesamiento gráfico (GPU), y la situación se complica porque la GPU está soldada a la placa base, lo que impide su reemplazo fácil. Los afectados dependen del soporte técnico de Valve, lo que podría alargar la espera de un reemplazo debido a la limitada disponibilidad.

El apodo “línea roja de la muerte” remite de inmediato a errores emblemáticos del pasado como la Red Ring of Death de Xbox 360 o la Yellow Light of Death de PlayStation 3, fallos masivos que obligaron a rediseñar componentes y replantear las estrategias de soporte. Aunque el problema parece aislado por ahora, la atención mediática y el recuerdo de estos casos han incrementado la preocupación entre primeros compradores.

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La respuesta de Valve ante los problemas técnicos y la posible revisión del hardware en futuros lotes marcarán el rumbo de este producto. Mientras tanto, la Steam Machine deberá superar el escepticismo y demostrar que puede estar a la altura de las grandes consolas y del exigente público gamer.