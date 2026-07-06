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El entrenamiento de la Selección antes del cruce con Egipto en el Mundial: de la charla previa al laboratorio de Scaloni

Argentina realizó su última práctica en Atlanta antes de afrontar los octavos de final de la Copa del Mundo contra los africanos

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La selección argentina se entrenó este mediodía en el predio de Kennesaw University de Atlanta, en la previa al partido de este martes frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni realizaron trabajos con pelota y el entrenador comienza a delinear al equipo que saldrá al campo de juego en busca de avanzar a la siguiente fase.

El arranque de la práctica estuvo marcado por una extensa charla entre Scaloni con Cristian Cuti Romero, Lionel Messi, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi. Tras unos minutos en los que se vio al director técnico gesticulando, el cónclave terminó con las risas entre todos los presentes. Esto también marcó el inicio del entrenamiento en el Fifth Third Stadium del predio Kennesaw University de Atlanta, lugar que la Selección ya había utilizado durante la Copa América 2024.

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Más allá de la concentración plena, al plantel se lo vio relajado, al punto que Lionel Messi se sentó sobre una heladerita, se levantó el short y disfrutó del sol por unos instantes.

En relación con el equipo que inició los 16avos de final ante Cabo Verde en Miami, el entrenador argentino evalúa algunas modificaciones. Una de las variantes estaría enfocada en la inclusión de Nicolás Tagliafico en lugar de Facundo Medina, quien no pudo finalizar el duelo contra Cabo Verde por un calambre. Otra de las dudas es una que perduró desde el inicio del Mundial: Julián Álvarez o Lautaro Martínez como acompañante de Lionel Messi en la ofensiva. En principio, el delantero del Atlético de Madrid está un paso adelante para Lionel Scaloni y podría meterse en el once titular frente a Egipto.

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El predio de la Kennesaw University de Atlanta que utilizó la Selección para el entrenamiento
El predio de la Kennesaw University de Atlanta que utilizó la Selección para el entrenamiento

La modificación más importante radica en la mitad de la cancha. En los últimos entrenamientos, el cuerpo técnico implementó diferentes esquemas y con distintos planteamientos tácticos en el medio. Entre las variantes que probó Scaloni, Leandro Paredes podría ingresar en lugar de Thiago Almada o Rodrigo De Paul. La hipotética inclusión del volante de Boca Juniors liberaría al mediocampista del Liverpool de su rol actual. Nicolás González fue otra de las opciones que planteó el cuerpo técnico.

Con este panorama, el once titular que se perfila para iniciar el partido de los octavos de final con un 4-4-2. Emiliano Dibu Martínez en el arco y la defensa compuesta por Nahuel Molina, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. La mitad de la cancha cuenta con incógnitas: Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tendrían su lugar asegurado, mientras que los otros dos puestos los ocuparían Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. El acompañante de Lionel Messi en la ofensiva saldrá entre Julián Álvarez o Lautaro Martínez, con la Araña mejor perfilado.

Pese a que por la tarde, a las 18.30, Scaloni brindará una conferencia de prensa en el estadio en la previa al partido frente a Egipto, Thiago Almada, Nahuel Molina y Leandro Paredes hablaron en la antesala del entrenamiento. “No va a ser ningún partido fácil, como ya lo sabíamos. Egipto será difícil. Yo siempre me veo adentro. Trato de entrenarme día a día para verme titular. El entrenador decide y nosotros tenemos que estar a disposición. Nosotros queremos dar siempre nuestra mejor versión”, comentó el volante de Boca Juniors.

Respecto al estado físico del equipo y los rivales, agregó: “Estamos muy bien. El cansancio es normal. El calor y el campo influyen. Somos conscientes de que todas las selecciones son competitivas. No hay partidos fáciles”.

El lateral del Atlético de Madrid, por su parte, hizo hincapié en el próximo rival de Argentina y los aspectos a mejorar: “Egipto es un equipo muy duro. Suma mucha gente en ataque y esto de estar bien ordenados va a solucionar muchas cosas. Además del rival, hay que pensar en nuestro juego e intentar ser protagonistas como siempre. Dentro del campo intentamos estar a nuestro ritmo. La gente siempre va a querer más y alentarnos a que sigamos jugando como lo veníamos haciendo. El equipo siempre intenta ser protagonista y busca seguir mejorando”.

Thiago Almada, por otro lado, destacó: “Tuvimos poco tiempo para entrenar para prepararnos de la mejor manera. Uno trata de hacer lo mejor para el equipo. A veces se necesita otra cosa en el equipo”.

El enfrentamiento contra Egipto se disputará el martes 7 de julio a las 13 horas de Argentina (12 del mediodía de Atlanta) en el Mercedes-Benz Stadium. Ambos combinados llegan tras disputar tiempo extra en los 16avos, ya que los africanos vencieron en la tanda de penales a Australia para obtener su boleto a octavos. La siguiente ronda, en caso de la selección argentina avance a los cuartos de final, se medirá contra el vencedor del choque entre Suiza y Colombia. El partido se jugará en Kansas City el próximo sábado 11 de julio a las 22:00 (hora argentina).

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