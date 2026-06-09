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Xbox pierde millones de usuarios en Game Pass después de aumentar 50% en tarifas

La decisión provocó una salida de “millones” según ejecutivos, sobre una base de decenas de millones de cuentas, y obligó a replantear la propuesta del servicio

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Xbox pierde millones de suscriptores de Game Pass tras una suba del 50% y reabre el debate del modelo
Xbox pierde millones de suscriptores de Game Pass tras una suba del 50% y reabre el debate del modelo

El ecosistema Xbox atraviesa uno de sus momentos más críticos tras perder millones de suscriptores en Game Pass, su plataforma estrella, a raíz de un polémico aumento del 50% en las tarifas.

La decisión, tomada a finales de 2025, provocó una respuesta inmediata de la comunidad y dejó en evidencia el delicado equilibrio entre precio, valor percibido y fidelidad de los usuarios. La competencia con PlayStation, la crisis de ventas de la Series X y S, y los constantes cambios de estrategia han puesto a Microsoft en el centro del debate sobre el futuro de los servicios de suscripción en videojuegos.

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Este revés importa porque Game Pass era la gran baza de Xbox para mantenerse relevante ante el dominio de Sony. El éxodo de millones de usuarios tras la subida de precios ha obligado a la compañía a repensar su enfoque y buscar nuevas fórmulas para recuperar la confianza y la atención de los jugadores.

Reversión de precios y recortes en el catálogo, la respuesta de Xbox para frenar la sangría
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El impacto del aumento de precios en Game Pass

En otoño de 2025, Microsoft subió el precio de Game Pass Ultimate hasta 26,99 euros mensuales en España y cifras similares en otros mercados, alegando el encarecimiento de la memoria RAM y los desafíos del hardware. Según Matthew Ball, jefe de estrategia de Xbox, la reacción fue inmediata: “millones” de suscriptores dieron de baja el servicio, una caída significativa considerando que la base activa rondaba los 34 millones. La falta de una cifra exacta oficial solo refuerza la magnitud del golpe.

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El aumento de tarifas fue una de las últimas grandes decisiones de Phil Spencer al frente de Xbox; su sucesora, Asha Sharma, asumió el reto de revertir la tendencia y mejorar la percepción de la marca.

Para frenar la sangría, Sharma y su equipo optaron por revertir la subida de precios, aunque esto implicó eliminar sagas emblemáticas como Call of Duty del catálogo de Game Pass. La plataforma también experimentó cambios en la política de exclusivos: tras una etapa de apertura hacia PlayStation y otras consolas (que llevó a grandes ventas de títulos como Forza Horizon 5 en PS5), Xbox parece inclinarse de nuevo por fortalecer su ecosistema con lanzamientos exclusivos.

Sin embargo, la estrategia sigue en revisión. Se ha confirmado que algunos grandes títulos multijugador y juegos como servicio seguirán siendo multiplataforma, mientras que otros, como Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution, serán exclusivos de Xbox. La compañía promete comunicar con claridad la disponibilidad de cada juego en sus anuncios futuros.

Estrategias para recuperar usuarios y el futuro de Xbox

Juegos que saldrán del Game Pass en Xbox.
Exclusivos versus multiplataforma, Xbox vuelve a revisar su política tras el golpe a Game Pass - (Microsoft)

La nueva CEO de Xbox, Asha Sharma, enfrenta el reto de reposicionar la marca y redefinir el valor de Game Pass en un mercado saturado. Durante el Xbox Games Showcase 2026, se anunció que la selección de exclusivos se hará caso por caso, equilibrando la importancia de premiar a los jugadores fieles y la necesidad de ampliar el alcance de la plataforma.

El director de contenido, Matt Booty, destacó en Gamertag Radio que Xbox tomará “la decisión correcta y no la decisión rápida” respecto a la exclusividad de los juegos. El objetivo es mantener el compromiso con los usuarios y garantizar que cada lanzamiento brinde opciones claras sobre las plataformas donde estará disponible.

El aumento del 50% en las tarifas de Game Pass ha costado a Xbox millones de suscriptores y ha puesto en jaque su estrategia de servicios. La reversión del precio, los ajustes en el catálogo y la revisión de la política de exclusivos son solo el comienzo de una etapa de transformación para Microsoft.

El desafío ahora es encontrar el equilibrio entre rentabilidad y valor para el usuario, en un mercado donde la fidelidad se gana día a día. El futuro de Xbox dependerá de su capacidad para adaptarse a las nuevas reglas del juego.

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