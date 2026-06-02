Qué dicen los trabajadores de Microsoft sobre la empresa en 2026 y por qué sus respuestas llaman la atención

Un grupo diverso de profesionales colabora atentamente en una sala de reuniones moderna y luminosa, con el logo de Microsoft visible en la pantalla digital principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los empleados de Microsoft se sienten más motivados y consideran que realizan un trabajo significativo dentro de la compañía, pero al mismo tiempo muestran una creciente preocupación por la falta de orientación, retroalimentación y apoyo por parte de sus gerentes.

Así lo revelan las más recientes encuestas internas realizadas por la empresa, cuyos resultados fueron compartidos por la directora de Recursos Humanos, Amy Coleman, en un memorando interno.

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Los datos ofrecen una fotografía poco habitual sobre el estado de ánimo dentro de una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo en un momento marcado por la expansión de la inteligencia artificial, las reorganizaciones internas y una mayor presión sobre el rendimiento de los trabajadores.

Microsoft realizó encuesta a sus trabajadores para saber su opinión sobre la empresa. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Según el documento, Microsoft registró mejoras en indicadores relacionados con el bienestar laboral y el sentido de propósito de los empleados. Sin embargo, también surgieron señales de incertidumbre y preocupación sobre las oportunidades de desarrollo profesional, la comunicación interna y el acompañamiento de los líderes.

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Los trabajadores se sienten más empoderados, pero enfrentan incertidumbre

Uno de los hallazgos más destacados de la encuesta “Employee Signals”, que Microsoft realiza dos veces al año, es el aumento de la puntuación de bienestar de los empleados. Este indicador, que mide la sensación de energía y empoderamiento para realizar un trabajo significativo, subió tres puntos hasta alcanzar una puntuación de 79.

Entre los aspectos mejor valorados aparecen la prioridad otorgada a los desafíos de seguridad, el sentido de inclusión dentro de los equipos y la percepción de que los grupos de trabajo actúan de acuerdo con la cultura corporativa de Microsoft.

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La empresa destacó que muchos empleados señalaron que factores como el trabajo en equipo, la autonomía, la comunicación y la orientación al cliente contribuyen a que puedan desempeñarse mejor en sus funciones.

Trabajadores de Microsoft admiten que sienten incertidumbre ante el avance de la IA. REUTERS/Albert Gea/File Photo

Sin embargo, los resultados también reflejan preocupaciones importantes. Las puntuaciones más bajas estuvieron relacionadas con las oportunidades para ampliar conocimientos dentro del puesto actual, la disponibilidad de recursos para ser productivos y la capacidad de comprender cómo su trabajo contribuye a los objetivos generales de la organización.

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Los comentarios recopilados apuntan además a desafíos vinculados con la estrategia corporativa, los procesos internos, la comunicación y la velocidad de ejecución de proyectos.

El rol de los gerentes aparece como uno de los principales desafíos

La encuesta anual enfocada en gerentes y líderes mostró que la confianza en los supervisores directos se mantiene relativamente alta. El 85% de los empleados respondió favorablemente cuando se les preguntó si confiaban en la eficacia general de su gerente, el mismo nivel registrado en la medición anterior.

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No obstante, al analizar aspectos específicos del liderazgo aparecen señales menos positivas.

La principal fortaleza identificada por los trabajadores fue la capacidad de los gerentes para asumir nuevos desafíos e impulsar soluciones innovadoras. También recibieron valoraciones favorables por fomentar entornos inclusivos y considerar perspectivas diversas dentro de los equipos.

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Las mayores caídas, en cambio, estuvieron relacionadas con funciones de acompañamiento y desarrollo profesional. La percepción de que los gerentes ayudan a superar desafíos cotidianos descendió cinco puntos respecto de la encuesta anterior. También disminuyeron las valoraciones sobre la calidad de la retroalimentación y la capacidad de los líderes para motivar a sus equipos.

Empleados de Microsoft no confían tanto en sus gerentes generales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos resultados sugieren que, aunque los empleados reconocen la capacidad estratégica de sus superiores, existe una demanda creciente de apoyo más cercano en el trabajo diario.

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Microsoft reconoce la presión y promete mayor transparencia

En su mensaje a los empleados, Amy Coleman reconoció que la compañía atraviesa un período de cambios acelerados y que muchos trabajadores expresaron sentimientos de presión e incertidumbre.

“Muchos de ustedes compartieron sentimientos de incertidumbre y presión a medida que el trabajo evoluciona”, escribió la ejecutiva en el memorando.

Coleman aseguró que tanto ella como el equipo directivo escucharon esas preocupaciones y se comprometieron a incrementar la transparencia, mejorar la comunicación y proporcionar más contexto sobre las decisiones corporativas.

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Microsoft promete mayor transparencia para sus trabajadores ante preocupación por sus puestos de trabajo.

Las conclusiones de las encuestas llegan en un momento de transformaciones internas para Microsoft. Durante los últimos meses, la compañía ha reforzado sus exigencias de rendimiento, reorganizado áreas de recursos humanos relacionadas con compensaciones y promociones, y ofrecido planes de retiro anticipado a determinados grupos de empleados.

En conjunto, los resultados muestran una empresa cuyos trabajadores siguen comprometidos con su misión y motivados por su labor, pero que también reclaman mayor claridad sobre su futuro profesional y un liderazgo más presente en medio de una etapa de profundos cambios impulsados por la inteligencia artificial y la evolución del negocio tecnológico.