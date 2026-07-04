Nicaragua

Tras fuerte exigencia de Estados Unidos, el régimen de Daniel Ortega libera al obispo nicaragüense Abelardo Mata

Bajo el argumento de realizar una “indagación sobre el origen de sus propiedades”, el Ministerio del Interior de Nicaragua informó este sábado que el obispo emérito monseñor Abelardo Mata fue devuelto a su inmueble en “perfectas condiciones”

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Abelardo Mata Nicaragua
El obispo emérito Abelardo Mata, cuya detención arbitraria provocó una rápida y contundente reacción diplomática de los Estados Unidos este 4 de julio.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado un nuevo giro en su política de presión contra la Iglesia católica nicaragüense. Este sábado 4 de julio de 2026, el Ministerio del Interior (MINT) de Nicaragua informó formalmente mediante un comunicado de prensa el retorno a su vivienda del obispo emérito de la Diócesis de Estelí, monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, de 80 años.

La resolución oficial de la dictadura sandinista ocurre apenas unas horas después de que el Gobierno de los Estados Unidos elevara una enérgica exigencia internacional demandando la liberación “inmediata e incondicional” del jerarca católico, cuya salud física se reportaba sumamente frágil.

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De acuerdo con el documento emitido por la entidad estatal, rotulado como “Nota de Prensa” y fechado en Managua, las autoridades gubernamentales ejecutaron una supuesta “indagación sobre el origen de propiedades y vínculos familiares que no coinciden con la condición sacerdotal del Señor Obispo Emérito Abelardo Mata”.

Tras concluir dichas diligencias, el ministerio alegó que el religioso civil ha regresado a su inmueble residencial, donde el oficialismo asegura que “permanece en perfectas condiciones” y bajo el cuidado institucional correspondiente.

El comunicado de la administración sandinista añade que monseñor Mata supuestamente “ha brindado declaraciones sobre distintos episodios violatorios de las Leyes Nacionales”. En la misma tónica, el informe del MINT enfatiza que, al ser reubicado en su domicilio habitual, el jerarca católico “ha reconocido que en todo momento ha sido tratado con respeto y la consideración que caracteriza a los organismos de investigación de nuestra Nicaragua”.

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El comunicado emitido este sábado 4 de julio por el Ministerio del Interior de Nicaragua, donde informan el retorno del obispo a su vivienda tras supuestas "indagaciones".
El comunicado emitido este sábado 4 de julio por el Ministerio del Interior de Nicaragua, donde informan el retorno del obispo a su vivienda tras supuestas "indagaciones".

No obstante, organizaciones de derechos humanos y fuentes eclesiásticas han manifestado profundas reservas y escepticismo respecto a los términos de dicho comunicado, catalogando el proceso como una detención arbitraria y un acto de coacción psicológica típico del aparato estatal.

Presión internacional clave para el desenlace

La reubicación del prelado a su vivienda se suscita en un contexto de altísima tensión diplomática. Solo unas horas antes del pronunciamiento de Managua, este mismo sábado 4 de julio, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos alzó la voz de manera contundente.

A través de un comunicado oficial difundido ampliamente por sus sedes consulares y la Embajada estadounidense en Nicaragua, Washington calificó el arresto del obispo como una flagrante violación institucional.

El secuestro policial de monseñor Abelardo Mata se había materializado a inicios de esta semana, luego de que el veterano obispo oficiara una sentida eucaristía en la parroquia Cruz del Calvario, en Estelí. Durante su sermón, Mata exhortó valientemente a la feligresía a unirse en oración permanente por la “Iglesia perseguida” en el país y denunció las hostilidades contra figuras eclesiásticas como el obispo desterrado monseñor Rolando Álvarez.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE. UU. alzó la voz de alerta por la salud de monseñor Mata, logrando frenar su desaparición a manos de las autoridades nicaragüenses.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE. UU. alzó la voz de alerta por la salud de monseñor Mata, logrando frenar su desaparición a manos de las autoridades nicaragüenses.

Tras estas declaraciones, fuerzas de la Policía Nacional asediaron su vivienda en Tisma, Masaya, manteniéndolo inicialmente bajo estricta vigilancia antes de trasladarlo a un paradero desconocido que mantuvo en vilo a la comunidad católica global.

Expectativa ante el silencio del obispo

Hasta el momento, monseñor Abelardo Mata no ha brindado de manera pública ninguna declaración ni pronunciamiento oficial en primera persona que valide o contradiga los señalamientos expuestos por la nota de prensa del Ministerio del Interior.

Ante este absoluto hermetismo físico y mediático, la feligresía católica nicaragüense y la opinión pública internacional mantienen altas expectativas sobre el proceder del religioso. Se espera que sea durante la celebración de su próxima homilía dominical cuando el obispo emérito rompa el silencio, comparta detalles directos sobre las condiciones reales de su detención y extienda un mensaje pastoral orientado a la fe y la libertad religiosa en una Nicaragua fuertemente sacudida por la censura y la represión gubernamental.

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