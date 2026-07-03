Papelera de WhatsApp, borra caché y más trucos para liberar espacio en el celular

WhatsApp guarda en una sección llamada "papelera" fotos, videos, audios y archivos que el usuario creía haber borrado. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp integra una como la “papelera” en la que se acumulan fotos, videos, audios y archivos que parecían eliminados.

Vaciarla, borrar la caché de las aplicaciones y desactivar las descargas automáticas son tres de las medidas más efectivas para recuperar espacio en el celular sin necesidad de eliminar aplicaciones ni fotos importantes.

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Cómo acceder a la “papelera” de WhatsApp

El paso a paso para llegar a la sección de Administración de almacenamiento es el siguiente:

Abrir la aplicación móvil.

Ir a “Ajustes”.

Dirigirse a “Almacenamiento y datos” y luego a “Administración de almacenamiento”.

Ingresar al apartado que aparece debajo de “Revisa y elimina elementos”.

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Para borrar archivos, hay que pulsar “Seleccionar”, elegir los elementos deseados y tocar el ícono de la papelera.

Disponible en iPhone y Android, la “papelera” de WhatsApp corresponde a la herramienta de Administración de almacenamiento integrada en los ajustes de la aplicación.

Actúa como un almacenamiento intermedio: permite recuperar un archivo borrado por error o eliminarlo de forma definitiva. Desde allí el usuario decide qué conservar y qué descartar, lo que otorga mayor control sobre la memoria interna del dispositivo.

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Cómo borrar la caché del celular

Vaciar la caché de las aplicaciones es otra medida efectiva para liberar espacio. Con el uso, las apps acumulan datos temporales que pueden llegar a ocupar varios gigabytes. En Android, el proceso se realiza desde Chrome de la siguiente manera:

Para eliminar archivos, hay que pulsar "Seleccionar", marcar los elementos y tocar el ícono de la papelera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abrir Chrome y presionar “Más” (los tres puntos a la derecha de la barra de direcciones).

Seleccionar “Borrar datos de navegación”.

Elegir una duración y presionar “Borrar datos”.

Para tipos de datos más específicos, la opción “Más opciones” permite seleccionar exactamente qué eliminar. Según el soporte de Google, borrar la caché no cierra la sesión de la Cuenta de Google en Chrome, aunque sí puede restablecer algunas configuraciones de sitios visitados.

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Por qué WhatsApp consume tanto espacio

WhatsApp ocupa espacio por la gran cantidad de archivos que se comparten a diario dentro de la aplicación.

El espacio que consume WhatsApp se explica por el volumen de archivos que circulan a diario en la app. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Fotos, videos, documentos, notas de voz, stickers y GIF se descargan de forma automática y, en muchos casos, permanecen almacenados en la memoria del dispositivo aunque el usuario ya no los necesite.

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Los chats de grupos agravan el problema: generan un flujo constante de contenido que con el tiempo puede sumar varios gigabytes. A eso se suman los respaldos automáticos de conversaciones, cuyas copias de seguridad pueden incluir archivos multimedia y ocupar espacio tanto en el teléfono como en la nube.

Otras formas de reducir el espacio que ocupa WhatsApp

Más allá de vaciar la sección de Administración de almacenamiento, existen otras medidas concretas:

Revisar los chats de grupos, que generan el mayor volumen de contenido descargado de forma automática.

Desactivar la descarga automática para los tipos de archivo que no se necesitan guardar, como videos o documentos. Esta opción se configura desde “Ajustes” → “Almacenamiento y datos”.

os grupos son los principales responsables: generan contenido de forma continua y pueden acumular varios gigabytes con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gestionar los respaldos automáticos para evitar que las copias de seguridad incluyan archivos multimedia innecesarios.

Otros trucos para ganar espacio en el celular

Para liberar memoria de forma más amplia, conviene combinar varias acciones:

Eliminar aplicaciones que no se usan con frecuencia.

Borrar duplicados o contenido repetitivo en la galería de fotos.

Usar servicios en la nube como Google Fotos o iCloud para almacenar imágenes y videos sin saturar la memoria interna del dispositivo.

Por qué el almacenamiento lleno afecta la batería del celular

Cuando el almacenamiento se llena, las consecuencias van más allá de no poder guardar fotos nuevas.

El procesador se ve forzado a destinar más recursos a la gestión de archivos y a la memoria virtual, lo que eleva la carga de trabajo del sistema de forma sostenida. El resultado es doble: el dispositivo se calienta con mayor facilidad y la batería se agota más rápido de lo habitual.

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