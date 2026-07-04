Costa Rica

Lluvias en Costa Rica: Severas inundaciones y derrumbes dejan comunidades incomunicadas en la Zona Norte y Limón

El impacto del temporal no solo ha causado devastadoras inundaciones, sino también derrumbes masivos que mantienen aisladas a comunidades enteras

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Miembros de la Unidad de Rescate Acuático de Bomberos evacúan a los afectados en Limón tras las inundaciones provocadas por la onda tropical (Cortesía: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica).
Miembros de la Unidad de Rescate Acuático de Bomberos evacúan a los afectados en Limón tras las inundaciones provocadas por la onda tropical (Cortesía: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica).

Las inclemencias del tiempo no dan tregua en el territorio nacional. Una intensa actividad meteorológica generada por el paso de una onda tropical ha desencadenado una situación de emergencia en diversas regiones de Costa Rica, afectando de manera severa a cientos de familias.

Las fuertes precipitaciones, que se intensificaron durante el jueves y viernes y persisten este sábado, han provocado inundaciones masivas, desbordamientos de ríos y graves deslizamientos de tierra. Ante este panorama crítico, tanto los cuerpos de socorro como organizaciones civiles han activado de inmediato sus protocolos de respuesta para salvaguardar vidas y brindar apoyo humanitario a las poblaciones más vulnerables.

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El impacto en la infraestructura y la población civil ha sido devastador en las últimas horas. En la provincia de Limón, se encuentra totalmente anegada debido al desborde de los cuerpos de agua. Paralelamente, en el corregimiento de Mata de Limón, los habitantes de la vereda Naranjito han quedado completamente incomunicados.

Labores de evacuación de emergencia en la Zona Norte debido al desbordamiento de ríos y quebradas (Cortesía: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica).
Labores de evacuación de emergencia en la Zona Norte debido al desbordamiento de ríos y quebradas (Cortesía: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica).

Los constantes aguaceros provocaron derrumbes masivos en el terreno que bloquearon en su totalidad la única vía de acceso, impidiendo la movilidad y generando una profunda preocupación entre las familias de la zona, quienes han hecho un llamado de urgencia a los organismos de Gestión del Riesgo para habilitar el paso.

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Ante esta crisis, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica ha desplegado un operativo multisectorial, concentrando esfuerzos en la Zona Norte y Limón. La Unidad de Rescate Acuático ha trabajado incansablemente, logrando la evacuación y el rescate de 60 personas y cinco caninos atrapados por las corrientes. Hasta el momento, las autoridades reportan de manera preliminar más de 40 viviendas con daños estructurales severos debido a las inundaciones.

Informe oficial del Instituto Meteorológico Nacional (IMN)

De acuerdo con el Informe Meteorológico N°3 emitido por el Benemérito Instituto Meteorológico Nacional (IMN) este sábado 4 de julio de 2026 a las 4:30 a.m., se confirma la persistencia de precipitaciones significativas en la vertiente del Caribe y la Zona Norte del país.

Los análisis técnicos y diagnósticos señalan que altos valores de humedad, combinados con la presencia de vientos alisios acelerados en el oeste de la cuenca del Mar Caribe y la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, son los factores principales que facilitan el desarrollo de una densa capa nubosa, propiciando lluvias variables y aguaceros acompañados de tormentas eléctricas.

Ante este escenario, el IMN mantiene una estricta advertencia por alta vulnerabilidad a inundaciones y deslizamientos en cerros y montañas para las regiones del Caribe y la Zona Norte, dado que las cuencas de ríos en Sarapiquí, San Carlos, Guápiles, Siquirres y Limón Centro se encuentran completamente saturadas.

Fuertes lluvias asociadas a la onda tropical número 19 han provocado graves inundaciones en el Caribe y la Zona Norte de Costa Rica, afectando cantones como Limón, Matina y Sarapiquí. El video muestra la magnitud de la emergencia con calles convertidas en ríos y vehículos atrapados por el agua.

Solidaridad en tiempos de crisis: Campaña de donación

El Club de Leones ha lanzado un llamado urgente a toda la ciudadanía bajo la premisa de extender una mano amiga a quienes hoy enfrentan momentos de profunda angustia. Con el fin de mitigar el impacto de esta emergencia y contribuir a la reconstrucción de las vidas de los damnificados, a invitado a la población a sumarse a una campaña masiva de recolección de ayuda humanitaria.

Las donaciones prioritarias que se están solicitando incluyen víveres no perecederos (enlatados, arroz, frijoles, aceite, agua embotellada), útiles escolares para los niños que perdieron sus materiales, y alimento para mascotas, asegurando así el bienestar de los animales domésticos afectados. Asimismo, se han habilitado canales económicos oficiales para aquellos que deseen realizar aportes financieros directamente a las cuentas de la campaña.

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