Tecno

Subastan la chaqueta de cuero de Jensen Huang, CEO de NVIDIA, por hasta 60.000 dólares

La prenda es de la marca Tom Ford y está firmada por el CEO tecnológico. La vistió en diversas conferencias de desarrolladores y lanzamientos

Guardar
Google icon
Sotheby's subasta la chaqueta de cuero negra del CEO de Nvidia, Jensen Huang. REUTERS/Ann Wang/File Photo
Sotheby's subasta la chaqueta de cuero negra del CEO de Nvidia, Jensen Huang. REUTERS/Ann Wang/File Photo

La chaqueta de cuero negra de Jensen Huang, el director ejecutivo de Nvidia, sale a subasta en Sotheby’s con una estimación de entre USD 40.000 y USD 60.000.

La pieza, confeccionada por Tom Ford y firmada por el propio Huang, estará disponible para ofertas a partir del 7 de julio y el remate cerrará el 17 de ese mes.

PUBLICIDAD

La chaqueta fue autenticada por la empresa Professional Sports Authenticator (PSA) mediante cotejo fotográfico con la aparición de Huang en el Hon Hai Tech Day, celebrado en Taipei el 18 de octubre de 2023.

La firma fue verificada de manera independiente por James Spence Authentication. Hasta el 16 de julio, la prenda permanecerá en exhibición en la sede de Sotheby’s en Nueva York.

PUBLICIDAD

(Sotheby's)
La prenda, diseñada por Tom Ford y autografiada por Huang, ya recibe ofertas. (Sotheby's)

La prenda que se convirtió en uniforme del CEO de Nvidia

Durante más de una década, Huang usó la chaqueta en los lanzamientos de productos de Nvidia, conferencias de desarrolladores y anuncios que marcaron el ascenso de la inteligencia artificial.

La casa de subastas la describe como “un relicario de una creencia simple: que el futuro lo construyen quienes se atreven a internarse en lo desconocido antes de que nadie más pueda ver lo que ellos ven”. En el catálogo de Sotheby’s, la pieza recibe el nombre de The Jensen Jacket.

Tom Ford es reconocido en la industria de la moda masculina por la calidad de sus cueros y el acabado de sus prendas. Para Huang, sin embargo, la chaqueta trascendió la moda: se convirtió en una imagen tan reconocible a nivel global como el cuello de tortuga negro de Steve Jobs.

Huang la vistió en presentaciones de productos, conferencias y anuncios de Nvidia. REUTERS/Kim Hong-Ji/Pool
Huang la vistió en presentaciones de productos, conferencias y anuncios de Nvidia. REUTERS/Kim Hong-Ji/Pool

La subasta de la chaqueta de Jensen Huang tiene fines benéficos

La venta fue organizada por Long Journey Ventures, un fondo de inversión en etapas tempranas, en beneficio de Edge Institute, una organización sin fines de lucro que reúne a personas que trabajan en las fronteras de la tecnología, la ciencia, la cultura y la sociedad.

Los fondos recaudados financiarán becas, subsidios y residencias para la próxima generación de creadores de tecnología.

Sotheby’s señala que el precio estimado de la chaqueta es comparable al del codiciado chip Blackwell AI de Nvidia, lo que subraya la dimensión simbólica del objeto: no se trata solo de una prenda firmada, sino de un artefacto testigo del ascenso de Nvidia

Nvidia lidera el ranking de empresas más valiosas del mundo, con una capitalización de USD 4,7 billones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Nvidia lidera el ranking de empresas más valiosas del mundo, con una capitalización de USD 4,7 billones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En cuánto está valorada Nvidia

Nvidia es actualmente la empresa más valiosa del mundo, con una capitalización de mercado de aproximadamente USD 4,7 billones (4,7 trillions en inglés). Para contexto, Apple (su principal competidora en ese ranking) se ubica unos USD 190.000 millones por detrás, con cerca de USD 4,5 billones de capitalización.

El precio objetivo promedio de los analistas a un año es de USD 301,62, lo que implicaría un potencial de suba de alrededor del 55% respecto al precio actual.

A qué se dedica Nvidia

NVIDIA Corporation opera como una empresa de infraestructura de inteligencia artificial a escala de centros de datos. Tiene presencia en Estados Unidos, Taiwán, China, Hong Kong, Europa y otros mercados internacionales.

Huang figura en el puesto ocho del ranking mundial de fortunas personales. REUTERS/Ann Wang
Huang figura en el puesto ocho del ranking mundial de fortunas personales. REUTERS/Ann Wang

De cuánto es el patrimonio de Jensen Huang

Según el ranking de Forbes al 1 de julio de 2026, Jensen Huang ocupa el puesto número 8 entre las personas más ricas del mundo, con un patrimonio estimado de aproximadamente USD 164.000 millones (164 billion de dólares), según datos complementarios de fuentes de mercado.

La mayor parte de su fortuna proviene de su participación accionaria en Nvidia, de aproximadamente el 3% de la compañía. Además, es el único integrante del top 10 mundial que lidera la empresa que fundó y que aún cotiza como su principal activo.

Para estar en el top 10 de Forbes a julio de 2026, el umbral mínimo es de USD 147.900 millones.

Temas Relacionados

Jensen HuangNvidiaInteligencia artificialChaquetaSubastaTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gamers se rebelan contra PlayStation: recolectan más de 70.000 firmas para evitar la muerte de los discos

Desde enero de 2028, los nuevos títulos llegarán únicamente en formato digital, ya sea en la PlayStation Store o en tiendas físicas a través de códigos de reserva

Gamers se rebelan contra PlayStation: recolectan más de 70.000 firmas para evitar la muerte de los discos

Canadá vs. Marruecos en el Mundial 2026: a qué hora juegan, dónde verlo en línea y más tendencias en Google

Las búsquedas se centran en el horario, las opciones de transmisión del partido y el estado de figuras como Achraf Hakimi y Alphonso Davies

Canadá vs. Marruecos en el Mundial 2026: a qué hora juegan, dónde verlo en línea y más tendencias en Google

Paraguay vs Francia por Roja Directa y Pirlo TV para ver fútbol gratis: estos son los riesgos a los que te expones

Aunque prometen transmisiones gratuitas, estas páginas suelen ocultar amenazas digitales y problemas relacionados con la piratería

Paraguay vs Francia por Roja Directa y Pirlo TV para ver fútbol gratis: estos son los riesgos a los que te expones

PlayStation regala un juego valorado en 70 dólares: así puedes reclamarlo

Sony renueva los beneficios de PlayStation Plus con uno de los shooters más populares de los últimos años para PS4 y PS5

PlayStation regala un juego valorado en 70 dólares: así puedes reclamarlo

Estas son las dos palabras que nunca debes decir en una llamada con un número desconocido

Un simple descuido puede abrir la puerta a fraudes como la suplantación de identidad o el robo de la cuenta de WhatsApp

Estas son las dos palabras que nunca debes decir en una llamada con un número desconocido

DEPORTES

Franco Colapinto cometió un error en la clasificación y le costó caro: largará 19° el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

Franco Colapinto cometió un error en la clasificación y le costó caro: largará 19° el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

Francia-Paraguay, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La millonaria indemnización que recibirá Nagelsmann tras su salida de Alemania luego de la eliminación ante Paraguay en el Mundial

El humilde mensaje que Lionel Messi le dio a sus compañeros y reveló tras la sufrida clasificación ante Cabo Verde: “Lo hacen de corazón”

“¡Había que sufrir!”: el mensaje de Dibu Martínez a sus compañeros en la cancha tras la ajustada clasificación ante Cabo Verde en el Mundial

TELESHOW

El loco festejo de Pablo Lescano en el estadio donde jugó la selección argentina cuando sonó Damas Gratis por los parlantes

El loco festejo de Pablo Lescano en el estadio donde jugó la selección argentina cuando sonó Damas Gratis por los parlantes

La foto retro de Benicio Guyot con su mamá Ernestina Pais y un recuerdo muy especial

Marky Ramone, un sobreviviente del punk: “La música que hoy suena en la radio es una porquería”

Juan Manuel Artaza: “Le dije a papá que iba a poner el título de Licenciado en Relaciones Públicas en el baño de su casa”

Dalma Maradona cruzó a su primo por su testimonio en el juicio por la muerte de Diego: “Siento que no aportó nada”

INFOBAE AMÉRICA

La República Dominicana instalará un hospital móvil en Venezuela y envía 42,000 vacunas ante emergencia

La República Dominicana instalará un hospital móvil en Venezuela y envía 42,000 vacunas ante emergencia

Condenan a cinco pandilleros por el feminicidio de una adolescente en El Salvador

Panamá firma con Japón un acuerdo que permitirá operar vuelos entre ambos países

Rusia amenazó con responder a los ataques ucranianos contra una terminal petrolera en San Petersburgo: “No quedarán impunes”

Madonna ha vuelto full electrónica con una apuesta por la pista de baile como “relato emocional”