Crimen y Justicia

Esposado y golpeado con una escopeta: las torturas que sufrió un hombre asesinado por policías de Santa Fe

Ocurrió en enero pasado, luego de que la víctima fuera detenida por efectivos policiales. En total, seis agentes fueron imputados por la Justicia

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mauro gonzales, asesinado por la policia de santa fe portada
El hombre que murió tras las torturas de la Policía de Santa Fe

Mauro Daniel González, un hombre de la provincia de Santa Fe, fue el trágico protagonista de otro caso de violencia policial: en enero pasado, perdió la vida luego de ser golpeado, vejado y torturado por un grupo de efectivos durante luego de ser detenido. Tras una investigación llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación, seis agentes fueron imputados en las últimas horas.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que todo ocurrió tras un operativo realizado el sábado 17 de enero de este año. Ese día, cerca de las 14:30, la policía acudió a la esquina de Chaco y Hermanos Figueroa, en el barrio Yapeyú de la capital provincial, luego de que se pidiera su presencia porque González atravesaba “una crisis subjetiva”.

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Los uniformados que respondieron al llamado, pese al cuadro que presentaba Mauro, no solicitaron asistencia sanitaria y, según la acusación del fiscal Ezequiel Hernández, privaron a González de su libertad mediante “un uso ilegítimo y excesivo de la fuerza".

Los detalles de la investigación estremecen. De acuerdo con lo que indicaron las fuentes consultadas por este medio, los primeros en concurrir al lugar fueron los agentes del Comando Radioeléctrico y del Cuerpo Guardia de Infantería.

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Sujetaron violentamente a González, lo hicieron caer al suelo y le colocaron esposas. Poco después, se sumaron otros efectivos, y entre todos lo agredieron mientras estaba reducido. Un familiar presente en el lugar alertó que González había sido operado recientemente del abdomen, pero la advertencia no modificó la actitud de los policías.

Minutos después, el hombre fue subido a la caja de una camioneta de la Policía, donde continuaron los maltratos, y después lo trasladaron a la comisaría acompañado por otro vehículo oficial.

Durante el trayecto, el hombre —esposado e indefenso— recibió golpes con los puños y con un bastón o escopeta. Las agresiones le provocaron al menos 20 lesiones visibles, incluida la fractura de una costilla, lo que deterioró gravemente su estado de salud.

A pesar de ello, los policías no lo llevaron de inmediato a un centro médico. Según la investigación, se dirigieron primero a una estación de servicios, luego a la sede de Medicina Legal y finalmente a la comisaría 8º, donde ingresaron a González a un calabozo y lo dejaron solo y sin asistencia. Horas después, falleció como consecuencia directa de las lesiones.

El fiscal remarcó que “los policías investigados sometieron a la víctima a graves sufrimientos físicos y psíquicos que provocaron su fallecimiento”. Al respecto, indicó que “los agresores crearon y aceptaron con total indiferencia el evidente riesgo letal de su conducta”.

Hernández, imputó a cinco policías del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I como coautores del delito de tortura seguida de muerte. Además, un integrante del Cuerpo Guardia de Infantería fue acusado de vejaciones.

Los uniformados del Comando imputados son tres hombres y dos mujeres, cuyas iniciales -señalaron las fuentes- son L.G.A., S.D.B., F.S.A., M.G.D. y S.M.P.. Por otra parte, J.C.B., agente de Infantería, también fue imputado en la causa.

La Policía de Santa Fe, nuevamente en la mira de la Justicia
La Policía de Santa Fe, nuevamente en la mira de la Justicia

Los detalles de las torturas, según el fiscal

El fiscal Hernández relató que aquel día “los imputados de iniciales LGA y MGD fueron hasta las inmediaciones de Chaco y Hermanos Figueroa, en el barrio Yapeyú, a raíz de que se había pedido presencia policial porque González padecía una crisis subjetiva”.

“Los uniformados incumplieron los estándares de actuación que ordenan dar intervención a personal sanitario y privaron a la víctima de su libertad mediante un uso ilegítimo, excesivo y desproporcionado de la fuerza”, aseveró el fiscal.

“Los funcionarios policiales sujetaron a González violentamente, lo hicieron caer y le colocaron esposas”, sostuvo el funcionario judicial, y agregó que “luego llegaron los otros investigados y, entre todos, lo agredieron mientras estaba en el suelo”.

El fiscal también indicó que “los agentes de la fuerza de seguridad arrojaron a la víctima a la caja de una camioneta policial y allí siguieron aplicándole malos tratos”. También mencionó que luego de que el familiar alertara sobre la cirugía abdominal, “en vez de deponer su actitud, actuaron de forma coordinada para incrementarle el dolor”.

“Durante ese traslado, los policías agredieron nuevamente a González, quien tenía puestas esposas y no podía defenderse de ningún modo”, manifestó. “Dentro del auto, le dieron golpes con los puños y con un bastón o escopeta”, precisó.

“A sabiendas de que estaba en ese estado precario de salud y prácticamente inconsciente, en lugar de concurrir inmediatamente a un centro de salud, los uniformados fueron hasta una estación de servicios”, puntualizó.

En la audiencia realizada ayer ante la jueza Cecilia Labanca, el fiscal detalló que el policía de iniciales F.S.A. también es investigado por otro hecho de vejaciones, falsedad ideológica en instrumento público y daños.

La audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares se desarrollará el próximo miércoles. En ese sentido, el fiscal adelantó que solicitará que las seis personas imputadas transiten el proceso judicial en prisión preventiva.

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