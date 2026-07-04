Canadá vs. Marruecos en el Mundial 2026: a qué hora juegan, dónde verlo en línea y más tendencias en Google

Las dos selecciones tienen jugadores en clubes internacionales en su mediocampo y ataque. (Fotocomposición Infobae)

El inicio de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vivirá este sábado 4 de julio con el enfrentamiento entre Canadá y Marruecos en el Estadio NRG de Houston, Texas.

Este partido ha provocado un aumento de búsquedas en Google, donde los usuarios se interesan por el horario exacto, las opciones para seguir la transmisión en línea y otras cuestiones relacionadas con la previa.

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A qué hora juegan Canadá y Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026

La programación oficial de la FIFA sitúa el inicio del partido entre Canadá y Marruecos a las 12:00 del mediodía (hora local de Houston, CT). Este horario responde a la agenda de partidos para la fase de octavos, que distribuye los encuentros en distintos husos horarios para maximizar la audiencia global.

El estadio NRG en Houston, Texas (EE.UU.) ha sido sede de diferentes torneos. (Foto: EFE/ Claudia Aguilar)

El encuentro se disputará a las 11:00 a.m. en México y Costa Rica, a la 1:00 p.m. en la costa este de los Estados Unidos, Chile y Venezuela, a las 2:00 p.m. en Argentina, Brasil y Uruguay, y a las 7:00 p.m. en España.

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Dónde ver el partido de Canadá vs. Marruecos en línea y por televisión

La cobertura del encuentro entre Canadá y Marruecos estará disponible a través de diversas plataformas según el país de residencia. En Latinoamérica, DSports emitirá el partido por televisión y la transmisión digital estará habilitada en la plataforma DGO.

En Colombia, la web de Gol Caracol ofrecerá señal en línea, mientras que en Argentina se podrá ver por el canal Flow (109) y en streaming por Paramount+.

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Solo algunas plataformas tienen los derechos de transmisión del Mundial 2026. (Foto: REUTERS/Thomas Mukoya)

En España, la señal será libre y en directo por La 1 de RTVE, con acceso gratuito al streaming mediante RTVE Play y la opción de suscripción a DAZN en el canal DAZN Mundial.

Para el público de los Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de Fox Sports en inglés y de Telemundo y TUDN en español, tanto en televisión como en sus respectivas plataformas streaming.

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Qué selección llega como favorita según los antecendentes

Los antecedentes reflejan que Marruecos es el combinado favorito para avanzar a cuartos de final. La selección africana finalizó segunda en el Grupo C, por debajo de Brasil y logró eliminar a los Países Bajos en la ronda de dieciseisavos.

Canadá es uno de los anfitriones del Mundial 2026. (Foto: REUTERS/Daniel Cole)

Por su parte, el sueño de Canadá como país anfitrión sigue generando récords de búsquedas en Norteamérica. La presencia de figuras como Alphonso Davies alimenta el entusiasmo local, con usuarios interesados en conocer si la selección podrá dar el golpe y mantenerse en la competencia.

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Cuáles son las probables alineaciones y el estado físico de los futbolistas

El seguimiento en Google sobre las posibles formaciones titulares ha sido intenso, sobre todo por la situación física de algunos jugadores clave. Por parte de Marruecos, la atención se centra en el estado de Achraf Hakimi, quien sufrió molestias en la temporada pasada.

En el caso de Canadá, se espera que el entrenador mantenga la alineación que superó la fase de grupos, con Jonathan David y Stephen Eustáquio como titulares. La expectativa radica en la confirmación oficial, que suele publicarse en las horas finales previas al partido.

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Cómo quedó el último enfrentamiento de Canadá y Marruecos en un Mundial

La última vez que se enfrentaron los dos combinados los africanos ganaron 2-1. (Foto: REUTERS/Lee Smith)

Las búsquedas sobre el historial previo de enfrentamientos revelan un interés marcado por el antecedente más reciente entre ambos combinados nacionales. En la fase de grupos del Mundial de Catar 2022, Marruecos se impuso por 2-1 a Canadá, resultado clave para su clasificación a octavos en aquella edición.

Ese partido se definió en la primera mitad con goles de Hakim Ziyech y Youssef En-Nesyri para Marruecos, mientras que Canadá descontó con un autogol.

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Esa victoria permitió al seleccionado africano alcanzar los octavos de final y consolidar su posición como una de las revelaciones del torneo.