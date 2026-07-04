El humilde mensaje que Lionel Messi le dio a sus compañeros y reveló tras la sufrida clasificación ante Cabo Verde: “Lo hacen de corazón”

🗣️ "EL DÍA DE MI CUMPLEAÑOS LES AGREDECÍ A MIS COMPAÑEROS, PORQUE GRACIAS A ELLOS YO PUEDO ESTAR EN UN MUNDIAL MÁS. SÉ QUE HACEN UN ESFUERZO EXTRA Y LO HACEN DE CORAZÓN, PORQUE LO SIENTEN Y NO ES FORZADO"



💙 Una familia de Selección 🤍 pic.twitter.com/mHiRsNPqTq — TyC Sports (@TyCSports) July 4, 2026

Lionel Messi fue una de las figuras de la sufrida victoria de la selección argentina por 3-2 contra Cabo Verde que decretó la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. El capitán del combinado albiceleste marcó uno de los tantos y tuvo unas emocionantes palabras de agradecimiento sobre sus compañeros una vez que finalizó el partido. El puntapié se produjo tras las conmovedoras declaraciones de Lisandro Martínez —otro de los puntos altos y que lo asistió al Diez—, quien lo usó como ejemplo en los difíciles momentos que atravesó en los últimos años.

Cuando el astro rosarino fue consultado por las palabras del marcador central en zona mixta, aprovechó para reconocer a todos los jugadores del plantel albiceleste. “Sé que Licha me tiene mucho cariño, igual que todo este grupo. Siempre tienen una palabra de cariño. Me lo demuestran en el día a día. Yo soy feliz y el día de mi cumpleaños les agradecí yo a ellos porque gracias a ellos hoy puedo estar en un Mundial más”, comentó un Messi que se vio emocionado.

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Inmediatamente, destacó: “Como decía antes, sé que hacen un esfuerzo extra para que yo pueda seguir compitiendo y lo hacen de corazón, porque lo sienten y no es forzado. Yo soy un agradecido y feliz de competir al lado de ellos. Son mis compañeros y amigos. Es un grupo muy lindo y unido. Me ponen feliz todas estas palabras de cariño, aunque ya las sé. Licha es una persona muy cercana también y te dice las cosas”.

El posteo de Lionel Messi tras la clasificación de Argentina a los octavos de final de la Copa del Mundo (@leomessi)

Por su parte, el capitán de la selección argentina realizó un posteo en su Instagram en el que remarcó la complejidad del duelo contra Cabo Verde. “Sabíamos que iba a ser difícil pero supimos sufrir y sacarlo adelante. Seguimos”, escribió Messi, en una publicación que tuvo como foto principal al grupo unido durante un festejo. “Seguimos”, comentó Emiliano Dibu Martínez, mientras que Cristian Cuti Romero se sumó con un “Vamoss”. Sergio Kun Agüero agregó un gif y Ángel Di María escribió “Gracias, capitán”.

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Minutos antes de la palabra de Messi, Lisandro Martínez pasó por zona mixta y relató los complicados escollos que tuvo que superar antes del Mundial 2026. “Si te digo la verdad, el primer mes me pasó eso de que ya no, no sufrir más, ¿viste? Porque ya me habían pasado otras lesiones en el pie cuando me lesioné el quinto metatarsiano, pero esta la verdad que fue la peor, la peor de todas. Estuve muy en el piso, pero también después nace mi hija y ahí como que se me equilibró todo. La vi cómo dio luz mi mujer también, el esfuerzo que hizo y dije yo: ‘Cómo no voy a seguir luchando ahora’”, explicó sobre sus lesiones el protagonista del segundo gol contra Cabo Verde.

Seguido a esto, puntualizó en la trascendencia de Messi para su recuperación: “Y después, claro, lo de Leo, para mí es un gran ejemplo, porque él ha sufrido mucho en toda su carrera, ha sufrido pérdidas, y nunca se dio por vencido. Hoy está acá con 39 años, luchando, peleando. Ya ganó todo. No tiene que demostrar absolutamente nada. Es el mejor jugador de la historia, no solo de fútbol, de todos los deportes. Es una locura. Y nosotros que venimos atrás, cómo no vamos a seguir luchando. Si el mejor de todos los tiempos lo hace con esta pasión, nosotros tenemos que seguir atrás con el camión, de la misma manera”.

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IMPACTANTE CONFESIÓN: Licha Martínez aseguró que pensó en dejar de jugar al fútbol pero se inspiró en Leo Messi y su familia para salir adelante.



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“Hay muchas cosas para corregir. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, no por algo este equipo no había perdido con España y con Uruguay. Hicimos lo más difícil, que era encontrar el primer gol. Pensábamos que a raíz de eso íbamos a encontrar nuestro juego y estar más tranquilos, pero fue todo lo contrario. Perdimos la pelota, nos metimos un poco atrás, no pudimos presionar bien. Y ellos golpearon con sus armas. Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada”, explicó Messi en zona mixta.

Argentina avanzó de ronda y ahora enfrentará a Egipto por los octavos de final el martes 7 de julio a las 13:00 (hora argentina) en Atlanta. El ganador pasará a cuartos y jugará contra el vencedor de Suiza-Colombia el sábado 11 de julio a las 22:00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

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