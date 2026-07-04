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La millonaria indemnización que recibirá Nagelsmann tras su salida de Alemania luego de la eliminación ante Paraguay en el Mundial

La Federación teutona deberá abonar una importante suma al director técnico y su cuerpo técnico tras tomar la decisión de cesarlo de su cargo

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La millonaria indemnización que recibirá Nagelsmann tras ser despedido de la selección de Alemania
La millonaria indemnización que recibirá Nagelsmann tras ser despedido de la selección de Alemania

La salida de Julian Nagelsmann como seleccionador nacional de Alemania representa un nuevo capítulo en la extensa crisis que atraviesa el fútbol germano tras su temprana eliminación en el Mundial 2026. Según información de Sky Sport, la desvinculación del entrenador y de su equipo técnico implicará una indemnización de 6,6 millones de euros, una cifra que marca un fuerte impacto económico para la Federación Alemana de Fútbol (DFB). La decisión, anunciada oficialmente por la DFB, se produjo pocos días después de la derrota por penales frente a Paraguay en los dieciseisavos de final.

Dicho medio reveló que la cifra millonaria engloba tanto la indemnización de Nagelsmann como la de sus colaboradores más cercanos, Benjamin Hübner y Benjamin Glück. La federación, bajo la presidencia de Bernd Neuendorf, reconoció públicamente la necesidad de “un cambio en la dirección técnica” para iniciar una etapa de reconstrucción. El organismo agradeció el compromiso y profesionalismo del técnico, quien había asumido el cargo en septiembre de 2023, y confirmó que la salida fue de común acuerdo tras un proceso de reflexión interna motivado por la eliminación mundialista.

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El monto de la indemnización pone de manifiesto la magnitud de la apuesta que la DFB había realizado por Nagelsmann y su cuerpo técnico. Durante menos de tres años al frente del seleccionado, el entrenador no logró consolidar una identidad táctica ni resultados acordes a las expectativas. Tras la caída en el Mundial, la federación alemana enfrenta no solo el desafío deportivo sino también la presión financiera de afrontar un pago que supera los seis millones de euros, cifra que incluye los contratos de los asistentes técnicos.

La salida de Nagelsmann ocurre en un contexto de fractura interna, con cuestionamientos a su liderazgo y gestión. Diversos medios alemanes, entre ellos Sky Sport, señalaron que el entrenador “fracasó en el intento de desarrollar el estilo de juego del equipo”, mientras que la relación con el plantel se tensó por la falta de roles claros y la política de acceso de familiares a la concentración, aspecto que motivó críticas públicas de ex jugadores como Lothar Matthäus. El ex capitán cuestionó la presencia de esposas y familiares durante la concentración, lo que habría alterado la armonía y el enfoque del grupo. Incluso detalló que “algunos futbolistas pudieron recibir a sus madres en vuelos privados, mientras que otros solo contaron con autorización para que viajen sus esposas e hijos”, generando diferencias y resentimientos dentro del grupo.

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En paralelo, la DFB confirmó que Jürgen Klopp es el apuntado para suceder a Nagelsmann. El ex entrenador del Liverpool, quien había anunciado su retiro en 2024, actualmente trabaja como Director Global de Fútbol en Red Bull. Las negociaciones formales aún no han comenzado, pero la federación confía en que se podrá llegar a un acuerdo en las próximas semanas.

El panorama institucional continúa complicándose, ya que el director deportivo de la DFB, Andreas Rettig, adelantó que no renovará su contrato, que expira a fin de año. Esta decisión, comunicada antes del inicio del Mundial, suma incertidumbre a la estructura de liderazgo del fútbol alemán en un momento de profunda autocrítica y redefinición estratégica.

En el comunicado sobre su salida, Nagelsmann agradeció el apoyo de su cuerpo técnico, jugadores y aficionados, y reconoció el dolor por no haber alcanzado los objetivos trazados. “He reflexionado mucho desde nuestra eliminación y he consultado con personas de confianza, tanto a nivel personal como dentro de la federación. La decisión no fue nada fácil. Mi máxima prioridad siempre ha sido el éxito del equipo. Tras una decepción tan amarga, merecen la oportunidad de empezar de cero. Quiero agradecer a mi cuerpo técnico, al equipo de apoyo y a todos en la federación que nos apoyaron, especialmente a los jugadores con los que tuve el privilegio de trabajar. Un agradecimiento especial también a la afición. Nos apoyaron, confiaron en nosotros, nos dieron energía, incluso en los momentos difíciles. Me duele profundamente haberlos decepcionado y no haber podido brindarles más noches memorables de fútbol en este Mundial. ¡Se merecían mucho más!“, esbozó.

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