Los agentes de IA llegan a la banca: cómo funcionarán los sistemas que podrán tomar decisiones financieras por los usuarios

Los agentes de inteligencia artificial en la gestión de operaciones bancarias y financieras (Imagen ilustrativa Infobae)

La próxima generación de inteligencia artificial no solo responderá preguntas o recomendará productos financieros. También podrá ejecutar operaciones previamente autorizadas en nombre de los usuarios. Ese cambio, impulsado por los llamados agentes inteligentes, abre un nuevo desafío para el sector: cómo garantizar el control, la supervisión y la confianza cuando parte de las decisiones comiencen a delegarse en la IA.

Durante años, la digitalización permitió acercar los servicios financieros a millones de personas mediante aplicaciones y canales de autoservicio. Ahora comienza una etapa diferente. Los agentes inteligentes ya no se limitan a analizar información o sugerir alternativas: también pueden interpretar objetivos y ejecutar acciones dentro de los límites definidos por cada usuario.

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La IA ya no solo recomienda: también empieza a actuar

Joaquín Díaz Vélez, Business Manager de Flux IT, explicó en un comunicado que la verdadera novedad no pasa por que un software ejecute una transacción, algo que la industria utiliza desde hace años. La diferencia radica en la aparición de agentes capaces de interpretar objetivos y realizar acciones en representación de las personas.

Según el especialista, a medida que estos modelos ganen espacio surgirán nuevos interrogantes sobre cómo administrar el consentimiento, la supervisión y la responsabilidad cuando parte de las operaciones comiencen a ser ejecutadas por inteligencia artificial.

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También aparecerá un nuevo desafío para las empresas: lograr que sus productos resulten atractivos no solo para los usuarios, sino también para los agentes que tomarán decisiones en su nombre.

La confianza será el verdadero diferencial

La confianza y la supervisión aparecen como los principales desafíos para la nueva generación de agentes de inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el ejecutivo de Flux IT, el desafío ya no consiste únicamente en incorporar agentes de IA, sino en adaptar modelos que hasta ahora fueron concebidos para una relación directa entre usuarios y entidades. A medida que estos sistemas ganen autonomía, la discusión girará en torno a la definición de límites claros, la trazabilidad de las operaciones y la construcción de confianza.

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En ese sentido, sostuvo: “La diferencia no la va a hacer quién automatice más, sino quién logre combinar autonomía con control”.

La necesidad de combinar autonomía con mecanismos de supervisión también es compartida por reguladores y entidades financieras. Un ejemplo es el marco SAFR, desarrollado por la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) junto con representantes de la industria, que busca validar las decisiones de los agentes inteligentes antes de que ejecuten operaciones financieras.

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Un cambio comparable al nacimiento de la banca digital

La aparición de agentes inteligentes representa una transformación similar a la que en su momento produjo la llegada de la banca digital. Sin embargo, el eje de la innovación ya no estará puesto únicamente en ofrecer aplicaciones más rápidas o automatizar procesos, sino en construir un ecosistema donde la autonomía de la inteligencia artificial conviva con mecanismos transparentes de control, auditoría y consentimiento.

La inteligencia artificial agéntica promete redefinir la relación entre las personas y los servicios financieros (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción de agentes inteligentes también podría cambiar la forma en que las entidades diseñan y ofrecen sus productos. Durante el foro AI in Finance (AIFI 2026), directivos de bancos coincidieron en que el desafío ya no será únicamente desarrollar mejores aplicaciones, sino avanzar hacia experiencias cada vez más personalizadas, capaces de anticipar necesidades y adaptarse a usuarios que delegarán parte de sus decisiones en la inteligencia artificial.

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Ese escenario también obliga a replantear la forma en que las entidades compiten por captar clientes. Según los especialistas citados en el informe, los productos financieros deberán ser comprensibles tanto para las personas como para los agentes inteligentes, capaces de comparar en tiempo real costos, beneficios y condiciones antes de ejecutar una operación.

Para la industria, la inteligencia artificial agéntica no representa solo una evolución tecnológica, sino el comienzo de una nueva etapa en la que las decisiones financieras dejarán de depender exclusivamente de las personas para incorporar agentes capaces de actuar en su nombre.

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