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Para qué sirven los adaptadores VGA a HDMI y viceversa

Un adaptador convierte la señal para que equipos y pantallas de diferentes generaciones sean compatibles

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Dos adaptadores de video negros sobre un escritorio de madera. Uno tiene un conector HDMI macho y un puerto VGA hembra, el otro tiene HDMI hembra y VGA macho.
Los adaptadores de video facilitan la conexión entre dispositivos con puertos VGA y HDMI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compatibilidad entre tecnologías de distintas generaciones se ha convertido en un desafío común en hogares, oficinas y centros educativos. Los adaptadores VGA a HDMI y viceversa cumplen un papel esencial al permitir la conexión entre dispositivos que emplean estándares de video diferentes, facilitando el uso de equipos antiguos con pantallas modernas y, en ocasiones, la conexión inversa.

Adaptadores de vídeo: por qué son necesarios

VGA y HDMI representan dos mundos tecnológicos distintos.

VGA es una interfaz analógica presente en computadoras y monitores desde finales de los años 80. Transmite los colores primarios a través de señales eléctricas separadas, lo que obliga al monitor a reconstruir la imagen a partir de estas señales.

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HDMI, en cambio, utiliza tecnología digital: envía la información de video como datos binarios y, además, transmite audio y video simultáneamente. Esto garantiza una mayor calidad de imagen y una gestión mucho más eficiente de la señal.

HDMI 2.1 - DisplayPort 2.1 - televisores - monitores - tecnología - 22 de abril
Un adaptador convierte la señal para que equipos y pantallas de diferentes generaciones sean compatibles. (Imagen ilustrativa Infobae)

La diferencia fundamental entre ambos no se limita a la forma física de los conectores, sino que reside en la manera en que cada uno procesa la información. Por ello, un simple cable no puede conectar directamente un equipo con salida VGA a una pantalla HDMI, ni hacer el proceso inverso. Se requiere un adaptador específico capaz de transformar la señal para que sea comprensible para el dispositivo receptor.

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Cómo funciona la conversión entre VGA y HDMI

La función principal de estos adaptadores consiste en convertir la señal de un formato a otro, dependiendo de la dirección de la conexión. Cuando se conecta un ordenador con puerto HDMI a un monitor con entrada VGA, se necesita un adaptador que convierta la señal digital en analógica. Esto se realiza mediante un pequeño circuito conocido como DAC (Digital to Analog Converter).

En sentido contrario, cuando el ordenador tiene una salida VGA y la pantalla únicamente dispone de HDMI, el proceso requiere un adaptador con un ADC (Analog to Digital Converter). Este dispositivo transforma la señal analógica del VGA en una digital que el monitor HDMI pueda interpretar y mostrar correctamente.

Primer plano de un panel de metal cepillado que muestra un puerto VGA azul a la izquierda y un puerto HDMI negro a la derecha, ambos etiquetados.
Los adaptadores activos requieren alimentación adicional, en especial para la conversión de VGA a HDMI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tipos de adaptadores: activos y pasivos

Existen dos grandes categorías de adaptadores: activos y pasivos.

Los adaptadores activos contienen componentes electrónicos que realizan la conversión de señal y, por lo general, necesitan alimentación adicional, normalmente a través de un puerto USB. Este tipo se utiliza sobre todo cuando se convierte de VGA a HDMI, ya que la señal analógica no proporciona la energía necesaria para el proceso de digitalización.

Los adaptadores pasivos no requieren energía externa. Funcionan aprovechando la alimentación suministrada por el propio cable HDMI y se emplean principalmente en la conversión de HDMI a VGA, donde el proceso es menos demandante en términos energéticos.

Primer plano de un adaptador de video negro con conectores HDMI y VGA sobre una superficie de escritorio de madera, con un teclado y ratón desenfocados al fondo.
Elegir el adaptador correcto garantiza una transmisión de imagen adecuada entre distintos dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo usar cada tipo de adaptador?

La elección entre adaptador activo o pasivo depende del tipo de conexión que se busque realizar:

  • De PC HDMI a monitor VGA: En la mayoría de los casos, un adaptador pasivo es suficiente. El propio puerto HDMI suministra la energía necesaria y la conversión digital a analógica no exige demasiados recursos.
  • De PC VGA a monitor HDMI: Aquí suele ser imprescindible un adaptador activo, dotado de alimentación USB. La conversión de señal analógica a digital requiere componentes electrónicos que consumen más energía y necesitan una fuente adicional para operar de manera fiable.

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