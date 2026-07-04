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Estos tres oficios técnicos serán los más requeridos en el futuro, según CEO de Nvidia

La construcción de centros de datos genera miles de empleos técnicos con salarios competitivos

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Electricistas, plomeros y carpinteros se perfilan como oficios esenciales en la nueva economía digital, según Jensen Huang. (Reuters)
Electricistas, plomeros y carpinteros se perfilan como oficios esenciales en la nueva economía digital, según Jensen Huang. (Reuters)

La transformación acelerada de la economía global por la inteligencia artificial y la construcción de centros de datos está modificando la demanda laboral en diversos sectores. Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, aseguró que electricistas, plomeros y carpinteros serán los oficios más buscados durante los próximos años.

“Si eres electricista, plomero, carpintero, vamos a necesitar cientos de miles para levantar todas estas fábricas”, afirmó el directivo en declaraciones a Channel 4 News. Según Huang, la expansión de la infraestructura física para la tecnología duplicará año tras año la demanda de trabajadores calificados en estos rubros, una tendencia que, según el CEO, ya comienza a notarse en los principales polos industriales.

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La visión de Huang encuentra respaldo en las estrategias de inversión de la propia Nvidia. En 2024, la empresa anunció una inversión de 100.000 millones de dólares en OpenAI para la creación de nuevos centros de datos alimentados por sus procesadores de inteligencia artificial. De acuerdo con estimaciones de la consultora McKinsey, la inversión global en estos complejos podría alcanzar los 7 billones de dólares hacia 2030. Estos datos reflejan el impacto económico y la escala de la transformación en marcha.

La construcción de centros de datos genera miles de empleos técnicos con salarios competitivos. (Reuters)
La construcción de centros de datos genera miles de empleos técnicos con salarios competitivos. (Reuters)

La demanda de mano de obra calificada

La construcción de un centro de datos de 23.000 metros cuadrados puede requerir hasta 1.500 trabajadores, muchos de los cuales obtienen salarios superiores a los 100.000 dólares anuales, a lo que se suman horas extra. Estos empleos no exigen título universitario, lo que amplía el espectro de acceso a oportunidades laborales bien remuneradas.

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Una vez en funcionamiento, cada centro de datos mantiene un equipo de unos 50 empleados fijos, y cada uno de estos puestos genera otros 3,5 empleos indirectos en la economía local. Esta dinámica subraya el peso de los oficios técnicos en el nuevo ciclo de inversiones tecnológicas.

Consultado sobre qué estudiaría si tuviera que elegir hoy, Huang respondió que optaría por las ciencias físicas antes que por las del software. El directivo argumentó que el auge de los centros de datos y la infraestructura digital exige una base sólida de conocimientos prácticos aplicables a la construcción y el mantenimiento de instalaciones tecnológicas, más allá del desarrollo puro de software.

Líderes empresariales alertan sobre la escasez de mano de obra calificada en Estados Unidos. (Reuters)
Líderes empresariales alertan sobre la escasez de mano de obra calificada en Estados Unidos. (Reuters)

Preocupaciones compartidas por otros líderes empresariales

La alerta sobre la falta de mano de obra técnica no se limita al sector tecnológico. Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, advirtió en una conferencia de energía en marzo de 2025 sobre la escasez de trabajadores calificados para la construcción de centros de datos de inteligencia artificial.

“He dicho incluso a miembros del equipo de Trump que nos vamos a quedar sin electricistas para levantar estos centros”, declaró Fink ante el auditorio. El directivo atribuyó este déficit a la reducción de la mano de obra inmigrante y al bajo interés de los jóvenes estadounidenses por formarse en oficios técnicos.

En la industria automotriz, Jim Farley, CEO de Ford, expresó inquietud sobre la brecha existente entre los planes de relocalización industrial y la capacidad real de cubrir los puestos necesarios. Farley señaló a Axios que, pese a la ambición de relocalizar fábricas, la falta de personal calificado pone en duda la viabilidad de estos proyectos. Según un informe publicado por el propio Farley en LinkedIn, en 2025, Estados Unidos enfrentaba un déficit de 600.000 empleados para fábricas y 500.000 en la construcción.

Nvidia invertirá 100.000 millones de dólares en OpenAI para potenciar su infraestructura tecnológica. (Reuters)
Nvidia invertirá 100.000 millones de dólares en OpenAI para potenciar su infraestructura tecnológica. (Reuters)

Nuevas trayectorias para la Generación Z

En medio de este escenario, algunos jóvenes de la Generación Z comienzan a elegir oficios técnicos como vía de desarrollo profesional y estabilidad económica. Jacob Palmer, residente de Carolina del Norte, optó por un programa de aprendizaje como electricista tras terminar la secundaria.

A los 21 años, Palmer fundó su propio negocio y facturó cerca de 90.000 dólares en 2024, superando los 100.000 dólares al siguiente año. Palmer subrayó la ausencia de deudas y la estabilidad lograda: “No le debo nada a nadie”.

El Departamento de Educación de Estados Unidos ha tomado nota de estas tendencias y prioriza la expansión de programas de formación técnica, con el objetivo de adecuar la oferta educativa a la demanda creciente de empleos ligados a la infraestructura tecnológica. Esta línea de acción busca responder a las necesidades de un mercado laboral que, según las proyecciones de los entrevistados, girará en torno a los oficios técnicos requeridos por la revolución de la inteligencia artificial y la digitalización industrial.

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