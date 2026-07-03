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Convierte tu vieja instalación de antena en conexión Ethernet y despídete del Wi-Fi

En muchas casas, los cables de antena recorren las paredes, a veces a la vista, otras veces ocultos en tubos corrugados

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conexiones Ethernet - internet - Wi-Fi - tecnología - 2 de julio
Si el cable coaxial discurre por tubos ocultos dentro de la pared, la tarea puede complicarse. (Imagen ilustrativa Infobae)

Convertir la antigua instalación de antena de una vivienda en una red de datos Ethernet es una alternativa eficaz para quienes desean distribuir Internet por todas las habitaciones y dejar atrás las limitaciones del Wi-Fi, especialmente en zonas densamente habitadas.

Esta solución aprovecha el cableado coaxial preexistente para obtener conexiones estables y rápidas, sin depender de redes inalámbricas susceptibles a interferencias.

Cómo utilizar la infraestructura de cable coaxial como soporte para redes de datos

La posibilidad de utilizar la infraestructura de cable coaxial, originalmente pensada para televisión, como soporte para la red de datos abre una vía práctica y eficiente en entornos donde el Wi-Fi presenta problemas de congestión o alcance. El procedimiento consiste en dotar a la vivienda de conectividad Ethernet, utilizando las rutas y tubos por donde discurren los cables de antena.

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Wi-Fi - contraseña - internet - router - tecnología - 28 de junio
Convertir la antigua instalación de antena de una vivienda en una red de datos Ethernet es una alternativa eficaz para quienes desean distribuir Internet. (Imagen ilustrativa Infobae)

En muchas casas, los cables de antena recorren las paredes, a veces a la vista, otras veces ocultos en tubos corrugados. El primer enfoque que suele considerarse es retirar por completo el coaxial y sustituirlo por cable Ethernet de categoría 5E o superior, lo que permite alcanzar velocidades de hasta 1 Gbps.

Si los cables están a la vista y solo sujetos a la pared, el reemplazo acostumbra a ser sencillo, salvo por el detalle de los conectores, que quizá haya que instalar a mano.

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Si el cable coaxial discurre por tubos ocultos dentro de la pared, la tarea puede complicarse. En estos conductos suele haber otros cables —eléctricos u otros servicios—, y el espacio es limitado. El diámetro del cable Ethernet y el tamaño de sus conectores pueden dificultar el paso.

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Un punto de cable Ethernet es una toma de conexión física en una pared o panel que permite conectar un dispositivo a una red local o a internet. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una solución es emplear cables Ethernet sin conectores, que se instalan después de atravesar el tubo, usando herramientas como guías pasacables para facilitar la tarea, sobre todo en recorridos largos o con curvas. Antes de iniciar el proceso, resulta recomendable inspeccionar la instalación para evaluar la dificultad y decidir si es factible o si conviene recurrir a ayuda profesional.

Adaptadores coaxial-Ethernet como solución sin obras

Cuando reemplazar el cableado no es viable, existe la opción de utilizar adaptadores coaxial-Ethernet. Estos dispositivos permiten emplear el cableado de antena ya existente como si fuera una red Ethernet, sin necesidad de obras ni de retirar los cables antiguos.

Cada adaptador se conecta, por un lado, al cable coaxial de la toma de antena y, por otro, a un puerto Ethernet del router o del dispositivo que se quiera conectar. Además, cada unidad requiere alimentación eléctrica.

Primer plano de una mano insertando un cable Ethernet azul en el puerto de red trasero de un televisor negro. Se aprecian puertos HDMI y USB.
Una mano conecta un cable Ethernet azul a la parte trasera de un televisor, asegurando una conexión a internet estable para contenido multimedia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La instalación de estos adaptadores es sencilla, ya que funcionan como extensores punto a punto. No requieren configuración compleja ni habilidades técnicas especiales; basta con conectarlos en los extremos del cable coaxial en las habitaciones deseadas.

Los modelos actuales alcanzan velocidades de transmisión de hasta 2,5 Gbps, lo que permite realizar actividades de alta demanda de datos, como reproducción en streaming, videollamadas o juegos en línea.

Limitaciones y requisitos para el uso de adaptadores coaxial-Ethernet

Para que la red funcione correctamente mediante adaptadores coaxial-Ethernet, la instalación del cable coaxial debe ser directa entre los puntos que se desean comunicar. Si el cableado incluye divisores de señal o amplificadores —elementos habituales para repartir la televisión a varias habitaciones—, el rendimiento puede disminuir o incluso impedir la transmisión de datos.

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La adopción de adaptadores coaxial-Ethernet se plantea como una alternativa realista para quienes buscan mejorar la conectividad por cable en todas las habitaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

En estos casos, puede ser necesario modificar la instalación para establecer un trayecto punto a punto exclusivo para la red de datos.

El método resulta especialmente útil en viviendas donde las paredes y la distribución dificultan la instalación de nuevos cables Ethernet, y cuando los tubos existentes no permiten el paso de nuevos conductores. El sistema aprovecha infraestructuras ya presentes, evita obras y minimiza el impacto visual en el hogar.

La adopción de adaptadores coaxial-Ethernet se plantea como una alternativa realista para quienes buscan mejorar la conectividad por cable en todas las habitaciones, prescindiendo de las limitaciones y la inestabilidad del Wi-Fi, sin necesidad de grandes reformas ni gastos elevados.

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