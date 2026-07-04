El régimen de Irán prometió “concesiones especiales” a China cuando termine de establecer su sistema de “peaje” en Ormuz

Buques en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, 30 de junio de 2026 (Amirhosein Khorgooi/ISNA/via WANA vía REUTERS)

El régimen de Irán prometió “concesiones especiales” a China por el tránsito en el estrecho de Ormuz como gesto de agradecimiento al respaldo recibido de Pekín durante la guerra.

El anuncio fue realizado por el embajador iraní en China, Abdolreza Rahmani Fazli, quien explicó que la República Islámica implementará un sistema de “peajes” para los cargueros que crucen este punto clave del comercio mundial, pero que China recibirá condiciones preferenciales.

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“China gozará de ‘consideraciones especiales a la hora del pago’ por ser un ‘país amigo’, como también las recibirá cualquier otro país que haya declarado su amistad hacia Teherán”, señaló Fazli en declaraciones recogidas por Bloomberg.

Teherán mantiene que el estrecho de Ormuz permanecerá bajo control iraní mientras duren las negociaciones de paz con Estados Unidos, luego de la guerra iniciada en febrero. Las autoridades han indicado que los nuevos arreglos, incluyendo el cobro por el tránsito, se aplicarán con la cooperación de Omán, que comparte la administración de este paso estratégico.

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El embajador Fazli destacó que la gestión del estrecho se ha convertido en una cuestión de “seguridad nacional” para Irán.

Según fuentes consultadas por Bloomberg, al menos ocho barcos que intentaban salir del golfo Pérsico por la costa de Omán dieron media vuelta entre el viernes y el sábado, lo que evidencia la complejidad para normalizar el tráfico en la zona. La reapertura del estrecho sigue en entredicho, con incidentes que reflejan el ambiente de tensión e incertidumbre.

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La postura de Estados Unidos y de los países árabes del Golfo es firme: insisten en que ni Irán ni Omán pueden imponer tasas por el uso de esta vía marítima internacional. No obstante, algunas naciones europeas dan por hecho que los cargueros que crucen este punto deberán abonar tarifas, según reportes difundidos el jueves por Bloomberg.

Ali Ozmaei

Cambios militares y tensión política

En medio de este escenario, el régimen iraní nombró a Ali Ozmaei como nuevo comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, responsable de coordinar la seguridad en el estrecho de Ormuz.

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Ozmaei asumió el puesto tras liderar la Quinta Región Naval de la Guardia y reemplazó a Alireza Tangsiri, quien falleció en un ataque aéreo atribuido a fuerzas estadounidenses e israelíes durante la guerra de marzo.

Las autoridades de Tel Aviv habían responsabilizado a Tangsiri por el cierre del estrecho ordenado por Teherán durante el conflicto.

En su primer mensaje, Ozmaei advirtió que la “venganza divina” contra Estados Unidos e Israel “no está lejos”, según la agencia DefaPress, vinculada a organismos de defensa iraníes. También aseguró que tanto la fuerza naval como los “guardianes del estratégico estrecho de Ormuz” seguirán el camino trazado por el fallecido líder supremo Ali Khamenei.

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Un hombre sostiene una imagen del asesinado líder supremo de Irán, Ali Khamenei, durante el funeral del religioso en la mezquita Mosala de Teherán (EFE/Jaime León)

Tras semanas de enfrentamientos e incidentes en la región, Irán comunicó la reapertura parcial del tráfico marítimo en el estrecho después de firmar un memorando de entendimiento con Estados Unidos para poner fin a la guerra. El acuerdo establece que los barcos solo podrán transitar bajo autorización expresa de Teherán y siguiendo rutas predeterminadas por la República Islámica.

Las negociaciones indirectas entre ambas partes se desarrollan en Qatar, donde buscan consolidar el cese de hostilidades a partir del memorando firmado el 17 de junio. Mientras tanto, la capital iraní es escenario de multitudinarias ceremonias fúnebres en honor a Ali Khamenei, fallecido el 28 de febrero, primer día del conflicto. Según la televisión estatal, se espera que entre 15 y 20 millones de personas participen en los actos previstos en Teherán durante los próximos días, en lo que las autoridades consideran una demostración de fuerza ante sus adversarios.

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