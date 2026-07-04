Estados Unidos exige la liberación inmediata del obispo Abelardo Mata y condena la persecución religiosa en Nicaragua

Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, obispo emérito de la Diócesis de Estelí, cuya liberación inmediata e incondicional ha sido exigida por el gobierno de los Estados Unidos tras su detención el pasado 30 de junio. Foto LA PRENSA/Manuel Esquivel.

El gobierno de los Estados Unidos ha alzado la voz de manera firme frente a la crisis que vive la Iglesia católica en Nicaragua. A través de un pronunciamiento oficial emitido por la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Washington exigió este sábado 4 de julio la liberación inmediata e incondicional de monseñor Juan Abelardo Mata Guevara.

El obispo emérito de la Diócesis de Estelí, de 80 años, fue detenido arbitrariamente por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por lo que, la administración estadounidense manifestó su profunda preocupación por el estado físico del religioso y condenó enérgicamente los constantes atropellos contra la libertad de culto en el país centroamericano. En su mensaje oficial publicado en la red social X, la dependencia estadounidense señaló:

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«Exigimos la liberación inmediata e incondicional del obispo nicaragüense Abelardo Mata, quien ha sido detenido arbitrariamente por la dictadura de Murillo-Ortega. El obispo Mata, de 80 años, no representa ninguna amenaza para el régimen y su salud es frágil. Además, condenamos la continua y cruel persecución religiosa y represión de la dictadura de Murillo-Ortega. Los ataques a la libertad religiosa deben cesar».

El Departamento de Estado de EE. UU. emitió una enérgica condena contra la dictadura nicaragüense (Cortesía: @WHAAsstSecty).

La captura de monseñor Abelardo Mata fue el resultado de un patrón de acoso y persecución que se intensificó en los días previos debido a su firme postura pastoral.

El motivo principal del arresto fue la contundente homilía que el prelado dictó el domingo 28 de junio de 2026 en Estelí. Durante su mensaje, el obispo emérito instó a la feligresía a orar por la Iglesia perseguida y mencionó explícitamente a los religiosos que han sido desterrados, encarcelados o que se encuentran bajo asedio por parte del Estado. Esta homilía fue tomada por el régimen como un acto de desafío.

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El acoso policial comenzó formalmente al día siguiente, el lunes 29 de junio, cuando el obispo fue interceptado por agentes al salir de una clínica médica. En esa primera instancia, fue trasladado de urgencia al centro de detención conocido como “el Nuevo Chipote” en Managua.

Aunque esa misma noche fue devuelto a su residencia en Tisma, Masaya, la aparente “libertad” duró pocas horas. El martes 30 de junio, la Policía Nacional ingresó a su vivienda y lo arrestó nuevamente, llevándolo con rumbo desconocido.

Alerta internacional por su frágil estado de salud

Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y voces de la Iglesia católica han calificado este suceso como una desaparición forzada, dado que las autoridades gubernamentales no han emitido ningún informe oficial sobre el paradero actual del obispo ni han permitido que sus familiares o médicos verifiquen su estado.

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La preocupación internacional es extrema debido a la avanzada edad del religioso. A sus 80 años, monseñor Mata padece de enfermedades crónicas severas y es dependiente de un marcapasos, por lo que la falta de atención médica adecuada pone en riesgo inminente su vida.

Esta nueva detención se enmarca en una preocupante escalada represiva contra la Diócesis de Estelí. Apenas un día antes del arresto definitivo del obispo, las fuerzas del orden también detuvieron al administrador de la Catedral de Estelí, el sacerdote Francisco Morales, y al diácono transitorio Wilfred Arauz, quienes posteriormente fueron liberados bajo estrictas condiciones de vigilancia.

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El llamado de Washington se suma a un coro creciente de reclamos de la comunidad internacional que exige detener la violencia institucional en Nicaragua, el cese inmediato de la persecución contra el clero y la liberación de todos los presos políticos y religiosos que permanecen en las cárceles del régimen.